Hoe de thuiszittende mens in beweging kan blijven

Raymond Beeren (51) van wedstrijdorganisator Bearsports in Maastricht:

“Wij zijn met virtuele runs gestart. Ons gewone werk ligt stil, dus we moeten op een andere manier nog wat geld proberen te verdienen. Daarbij hoorden we van veel van onze vaste wedstrijddeelnemers dat ze niet meer gemotiveerd waren om te lopen. Waar moeten we nog voor trainen? Voor de gezondheid natuurlijk, maar een evenement geeft toch een extra prikkel. The Big Six is een bekend fenomeen in de hardloopwereld. Dat zijn de zes grootste marathons: Tokio, Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York. Wij hebben daar nu de The Big Seven van gemaakt, met onze eigen Heuvelland Marathon tussen Maastricht en het Drielandenpunt als klapstuk van de virtuele competitie.

Het is de bedoeling dat deelnemers de afstand van die zeven marathons in drie maanden lopen, in totaal 295,4 kilometer. Dat lijkt onmogelijk, maar voor een gemiddelde loper is dat goed te doen. Het betekent minder dan 25 kilometer per week, omgerekend ongeveer 3 kilometer per dag. Natuurlijk loop je gewoon in je eigen omgeving, maar het blijkt toch te motiveren omdat we klassementen bijhouden. Je voelt de competitiedrang. Wie wil niet eerder dan de buurman op de Tower Bridge aankomen of door Central Park rennen?

Via sporthorloge of telefoon en de app Strava wordt bijgehouden hoeveel kilometers deelnemers afleggen. Thuis kunnen ze dan via ons programma op een interactieve stadskaart exact zien waar ze lopen. Ongeveer driehonderd mensen doen mee. Ik ben daar zelf een van. Ook ik kan die stok achter de deur goed gebruiken om in deze donkere tijden toch de deur uit te gaan. Waar ik loop? Haha, ik ben inmiddels in Berlijn aanbeland.”

Edwin de Vos (55), eigenaar sportcentrum Next Level Healthclub in Zeewolde:

“Zonder loyaliteit van onze leden hadden ik en mijn compagnon de deuren misschien kunnen sluiten. Daar zijn wij hen ontzettend dankbaar voor. Daarom proberen wij onze leden ook zoveel mogelijk tegemoet te komen door ondanks alle beperkingen toch meerdere sportmogelijkheden aan te bieden.

Door de beperkingen word je ook gedwongen om creatief te zijn. Tijdens de eerste lockdown deden we onder andere ‘streetfitness’, waarbij de sportschool als het ware naar de mensen toekwam. Ik gaf groepslessen aan hele straten in Zeewolde. Ook hadden we een fitness-o-theek, waarbij onze klanten al onze losse sportmaterialen konden lenen.

Tegenwoordig hebben we naast onze nieuw in het leven geroepen Open Air Club, outdoor personal trainingen en verschillende online groepslessen ook twee fitnessparcours uitgezet. Een op ons eigen parkeerterrein en een bij de prachtige atletiekbaan in Zeewolde. Het parcours bestaat uit veertien wekelijks wisselende, functionele en conditionele oefeningen. Hierbij wordt een minimale ruimte gehouden van tien meter per oefening en wordt gewerkt met twee personen op anderhalve meter

De coronaperikelen hebben de samenwerking tussen de atletiekvereniging en ons sportcentrum tot stand gebracht. Op deze manier proberen we elkaar een beetje te helpen. Onze leden kunnen meedoen aan looptrainingen van de atletiekvereniging en leden van de atletiekvereniging kunnen meedoen met ons fitnessparcours.

Die wisselwerking is een succes. Daar krijg ik als sportschoolhouder ook weer energie van. Als het weer guur, heb ik niet altijd zin om in de kou naar buiten te gaan. Maar eenmaal bij de atletiekbaan aangekomen, krijg ik zo’n enorme energieboost van de mensen die dan toch komen opdraven. De dankbaarheid vanuit de sporters dat je toch iets organiseert om mensen op een verantwoorde manier te laten bewegen, dat motiveert om door te gaan.”

De wielrenner op de dijk heeft niemand om achter te schuilen. Beeld Hans Barten

Carola Pluut (45), eigenaar van YogabyCarola in Woerden:

“Door de coronacrisis ben ik op zoek gegaan naar alternatieve trainingsprogramma’s. Ik ben begonnen met filmpjes op YouTube. Dat was even schakelen voor mezelf, omdat je toch een bepaalde gêne voorbij moet om jezelf op te nemen en online te zetten. Ik merkte al snel dat niet iedereen de rust kon vinden om de beelden te bekijken. Men miste een vast yogamoment. Daarom ben ik overgestapt op lessen via Zoom. Live met een beetje interactie werkt beter. Het is nuttig dat ik de deelnemers weer kan zien. Een correcte houding is heel belangrijk. Zo gedetailleerd als in de zaal kan ik niet corrigeren, maar in ieder geval zie ik de mensen weer en kan ik met aanwijzingen - ‘schouders weg bij je oren!’ - een beetje bijsturen. Wat lastig blijft, zijn de afleidingen. Zie als sporter maar eens de concentratie vast te houden met allerlei geluiden van een woonhuis om je heen.

Er zijn mensen afgehaakt, omdat ze het digitaal te ingewikkeld vinden of het online sporten gewoon niet aanspreekt. Maar ik heb er ook klanten bijgekregen, vooral door mijn speciale ademsessies. Daar ben ik mee begonnen toen ik van een aantal Covid-patiënten hier in Woerden begreep dat benauwdheid en gebrek aan energie langdurige symptomen zijn.

Yoga kan zeker van meerwaarde zijn in deze onzekere tijden. Ik zie het als een soort duurzame fysiotherapie voor het lichaam. Nek, schouders en onderrug zijn bij uitstek de gebieden waar stress op zit, zeker nu met het vele thuiswerken. Met gecontroleerde bewegingen kun je deze spieren losser maken. Yoga draait om de goede balans tussen inspanning en ontspanning. Die les is relevanter dan ooit.”

Jim van den Berg (35) ontwikkelde de fietstrainingsapp Join:

“Sinds de coronacrisis begon zijn de racefietsen bijna overal uitverkocht. Er zijn echt veel beginnelingen bijgekomen. Maar niemand vertelt wat je moet doen, als je eenmaal een racefiets hebt. Wij bieden als bedrijf een app aan waarmee je de persoonlijke trainer altijd bij je hebt.

Het programma, Join, is in anderhalf jaar ontwikkeld en ook ex-profrenners hebben het getest of rijden er mee. Laurens ten Dam is bijvoorbeeld echt heel enthousiast. De app is per definitie wel bedoeld voor de fietser met een persoonlijke ambitie, maar je hoeft echt niet gepromoveerd te zijn in de wiskunde om het te snappen. Je hoeft ook niet per se een wattagemeter op je fiets te hebben. We werken op basis van hartslag, of zelfs op basis van gevoel. Aan het eind van elke training geef je aan hoe zwaar je de training hebt gevonden en dan berekent het programma zelf hoe veel je de volgende keer kan doen. Je traint verantwoord, en fietst jezelf niet over de kop.

Je kan zelf aangeven hoeveel tijd je in de week hebt. Ga je een keer rustig met vrienden, als het weer mag, dan bouwt het programma zich daar omheen. En ga je een keer niet, of heb je een keer meer zin om hard te lopen, dan wordt je trainingsprogramma gelijk herberekend. Join is te vinden in de appstore.”

