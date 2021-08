Hoe de gerenommeerd paardenfokker Willy Wijnen van Explosion W een olympisch kampioen maakte

De Willy Wortel van de paardenwereld, zo stelt Willy Wijnen (74) zich voor als hij naar de zandbak en velden achter zijn woning in Berlicum wandelt. Hond Bats volgt, zoals altijd. Wanneer Wijnen op pad is, blijft hij op de oprit liggen tot de baas terugkeert. Zeven paarden reageren met ongecontroleerd gehinnik als ze Wortel, die eens werd uitgeroepen tot beste paardenfokker ter wereld, zien verschijnen.

Op deze grond graasde en huisde Explosion W. De hengst bracht Ben Maher vorige week goud bij het springen na twee foutloze oefeningen. Als fokker van het paard gaf Wijnen een feest voor tachtig personen. Met een kater beantwoordde hij een dag later de 250 felicitaties op zijn telefoon. “Het was een buitenaardse prestatie”, zegt Wijnen, die ook bronzenmedaillewinnaar Maikel van der Vleuten zijn overwinning gunde. “Explosion W is sterk in zijn achterbenen, lenig in zijn voorstel en explosief in zijn versnellingen. Katachtig, net als Ben Johnson en Mathieu van der Poel.”

Wijnen, die na De Sjiem van Jeroen Dubbeldam en Big Star van Nick Skelton het derde gouden paard van Nederlandse bodem levert, spreekt met grenzeloze liefde over zijn dieren. Barina, de merrie waarmee de fokkerij ooit begon, en de oma van Explosion W, overleed enkele jaren geleden. Wijnen zag haar als goede vriendin en zat tijdens haar laatste maanden elke avond op de grond bij haar in de stal. “Haar lijden was een verschrikking, ik kon het niet aanzien.”

Geheim opvoedingswapen

Barina bracht zeventien kinderen voort. Stuk voor stuk talentvolle dieren. Wijnen, die tot zijn pensioen een bedrijf in hydraulische pompen had, liep overal ter wereld keuringen af op zoek naar de beste combinaties in het kruisen van paarden. Tijdens een wedstrijd in Praag zat hij naast Bruce Springsteen op de tribune, de artiest kwam naar zijn paardrijdende dochter kijken. In Tsjechië vertelde Wijnen veel over zijn hobby. “Twee sterke karakters samen brengen niet per definitie een succespaard voort”, zegt hij. “Twee emmers water van honderd graden worden samen geen tweehonderd graden.”

Explosion W was lange tijd onhandelbaar, een echte hengst die om zich heen sloeg en beet. Hij duldde niemand op zijn rug. Zelfs het geduld van de beste vakmensen werd op de proef gesteld bij zadelmak maken van het dier. “Het was een boef, verschrikkelijk, zo’n eigenwijs karakter.”

Wijnen liet het paard castreren. “De slechtste beslissing die ik ooit heb gemaakt”, zegt de Brabantse fokker. “Spermarietjes van Explosion W hadden nu veel geld opgeleverd, vele tienduizenden euro’s. Hij is het beste paard ter wereld. Al betwijfel ik of hij zonder de ingreep ooit zou presteren.”

Om Explosion W definitief tot bedaren te brengen, zette Wijnen het dier drie seizoenen in de wei. Stoom afblazen, rennen, springen, de wilde haren verliezen. Het enige gezelschap was de zachtaardige Snoopie, het geheime opvoedingswapen. De Shetlander had een reputatie met wilde paarden en bracht ze tot bedaren.

De aanpak werkte, zag Wijnen. De scherpe randjes verdwenen en Explosion W, die gesteld was op Snoopie, liet zich berijden door Marielle de Veer, een ruiter met wie Wijnen veel werkt. “We hebben altijd heel voorzichtig gedaan”, zegt Wijnen. “Elke wedstrijd lag de focus op ontspanning en rust.”

De juiste persoon

Keer op keer liep Explosion W foutloze oefeningen, maar de winst was nooit het oogmerk. “In de barrage lieten we hem rustig springen, hij kreeg zelfs tijdfouten. Alles was in dienst van zijn opleiding.”

Van over de hele wereld kwamen telefoontjes en biedingen voor Explosion W. Wijnen wachtte op een bod van de beste ruiter. Verkopen aan handelaren deed hij nooit. De Brabander zocht naar liefde in de ogen van de nieuwe eigenaar in plaats van dollartekens.

Maher bleek de juiste persoon, nadat Van der Vleuten geen klik met Explosion W kreeg. In Tokio volgde de bekroning van jarenlang investeren en trainen. Wijnen, een kleine fokker, kreeg groot succes. En dat allemaal dankzij een goede vriendin.

