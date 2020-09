Hoe de Britse heerschappij in de Tour de France ten einde kwam

Negen jaar lang reed Team Sky voorop in de Tour de France. Acht keer won de ploeg. Geen enkele keer in bijna een decennium bleek de Britse sterrenformatie sportief de mindere. Tot zondag, toen Egan Bernal moest lossen op dertien kilometer voor de top van de Grand Colombier.

Bernal werd geklopt op eigen wapens: zo hard op kop rijden dat niemand kon volgen. Jumbo-Visma deed het zondag, maar zo won Team Sky, nu Ineos, jarenlang zelf de Tour de France. Bradley Wiggins was in 2012 de eerste die de Tour won, ook al was ploeggenoot Chris Froome toen duidelijk beter. Daarna kwamen de kansen voor Froome zelf, die in 2013, 2015, 2016 en 2017 het geel in Parijs mocht aantrekken - in 2014 viel hij letterlijk weg. In 2018, het jaar waarin Tom Dumoulin tweede werd, won Geraint Thomas toch wel verrassend. Al die tijd werden de winnaars geflankeerd door hun sterke knechten, die de bijnaam Skybots kregen.

Te licht bevonden

Vorig jaar was er wederom een zege, ditmaal voor de eerste niet-Brit, Egan Bernal. Op papier leek het een perfecte Tour. Geraint Thomas werd tweede, Steven Kruijswijk derde. Maar er was uiteindelijk een aanval op grote hoogte voor nodig om Julian Alaphilippe te verslaan. Bernal won dankzij een versnelling op de Col de Galibier en een aanval op de Col d’Iseran, beide ver boven de 2000 meter.

Froome en Thomas bleven beiden thuis, te licht bevonden door de ploegleiding. Bernal kreeg de nog relatief onervaren Richard Carapaz mee als luitenant. De jonkies moesten het doen zonder ervaring. Ook in de ploegleiding, want het was de eerste Tour zonder de in maart jong overleden Nicolas Portal. Iets wat zeker invloed zou hebben, zei Bernal al bij de Tourstart in Nice.

Toch ging het lange tijd goed. Bernal reed mee met de voorsten. Oke, Egan Bernal had vrijdag op de Puy Mary al 38 seconden verloren op de twee Sloveense Tourfavorieten, maar hij stond nog steeds binnen de minuut. Zaterdag viel hij zelfs nog aan. Tevergeefs, maar het haalde wel weer de lol in fietsen bij hem boven. “Dat is iets wat ik nodig heb”, zei hij.

Hopen op een wonder dat niet komt

Zondag ging het dan toch mis. Hij finishte op ruim zeven minuten. Zijn Tour is voorbij. “De pijn zat in de benen. Ik ben doorgegaan, want ik hoopte op een wonder. Maar dat kwam niet”, zo zei hij na de finish.

De Tour van 2020 ontgroeide daarmee de Ineos-structuur, zo gaf ook ploegleider Servais Knaven toe bij de NOS. “Een ander type renner presteert. Je ziet het veranderen. Froome en Thomas deden het op hun manier. Renners zijn ouder geworden. De kopmannen van toen zijn er niet meer, waardoor Jumbo-Visma het kan overnemen.”

Toch was er zondag op de Grand Colombier vanuit het peloton nog steeds respect voor de kopman van Ineos. Wout van Aert, die Bernal had doen lossen en daarna in zijn wiel was blijven hangen, had het gezien. “Er kwamen wel renners aansluiten, maar niemand reed hem voorbij. Dat is wel een teken.”

Bernal had zondagavond al een manier gevonden om op alle kritiek te reageren. Op zijn sociale media plaatste hij een foto van zichzelf, met een gezicht in een ferme grimas. Vive le Tour, schreef hij erbij. Zelfs als het Ineos-imperium voorbij is.

