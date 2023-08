Hoe blijft Union Berlin de DDR-roots trouw in de poenige Champions League?

De afkeer van het moderne voetbal met het grote geld zit heel diep bij de aanhang van Union Berlin. Dat heeft alles met de DDR-wortels van de club te maken. Toch zit Union donderdag keurig in een koker in Nyon voor de loting van de Champions League.

Bas Timmers heeft zeer gemengde gevoelens bij de deelname van Union aan het poenige miljardenbal dat ooit door Louis van Gaal als ‘commercieel wangedrocht’ is omschreven. Van Timmers (1972) verschijnt donderdag een boek over de antikapitalistische cultclub waar hij al elf jaar een seizoenkaart van heeft. Telefonisch vanuit Berlijn zegt hij er net als veel andere Union-supporters van te balen dat de thuiswedstrijden in de Champions League niet in het eigen stadion worden gespeeld maar in het grote Olympiastadion.

Oliecriminelen

“Bovendien”, zegt Timmers, “dat Union dadelijk misschien speelt tegen Real Madrid of Manchester City is leuk maar ook surrealistisch. Ik krijg warmere gevoelens van de derby tegen Dynamo Dresden dan van een wedstrijdje tegen door oliecriminelen gefinancierde clubs als City, Paris Saint-Germain of Newcastle United. In het ergste geval loten we een van hen. We zien de Champions League als iets eenmaligs, wat ons vooral niet mag veranderen. Niet voor niets hing er bij de wedstrijd tegen Mainz 05 op 20 augustus een groot spandoek. Er stond: ‘We moeten niet vergeten waar we vandaan komen’.”

Timmers, ex-journalist (o.a. BN/DeStem, de Volkskrant), raakte na zijn verhuizing naar Berlijn in 2012 in de ban van Union. Het knusse Stadion An der Alten Försterei ligt in een verre, zuidoostelijke uithoek van Berlijn, verscholen in een bos. Het is genoemd naar een boswachtershuisje. Van de 22.000 plekken zijn 18.000 staanplaatsen, wat Timmers deed denken aan de tijden dat hij als kind in De Vliert naar FC Den Bosch of in De Meer naar Ajax ging kijken. Timmers: “Dat is zo’n andere beleving dan op een stoeltje zitten in de hypermoderne arena’s die bijvoorbeeld in Engeland zoveel kapot hebben gemaakt.”

De bijzondere sfeer in Stadion An der Alten Försterei wordt volgens Bas Timmers vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid staanplaatsen: 18.000. Beeld AFP

In zijn boek Abnormaal Gewoon beschrijft Timmers onder meer ook de historie van Union. De club werd in 1966 opgericht. Het DDR-regime had gemerkt dat voetbal het volk koest kon houden. Er waren al clubs in Berlijn specifiek voor het leger en de politie maar nog niet voor de gewone arbeiders. De naam werd volgens socialistische principes uit 486 inzendingen gekozen: Union.

Hoewel ook bij Union hoge functionarissen uit de regerende partij SED betrokken waren, werd BFC Dynamo bij de fans de grote vijand. Die club was het troetelkind van Erich Mielke, de grote man achter de gevreesde geheime dienst, de Stasi. Toen Union-speler Klaus Korn in 1970 tijdens een wedstrijd tegen Dynamo een tegenspeler voor ‘Stasi-varken’ had uitgemaakt, werd hij voor het leven geschorst. Echt verzet was er verder niet. Alleen werd door Unionfans bij een vrije trap soms gezongen: ‘De Muur moet weg!’

In 2003 was Union Berlin ‘klinisch dood’

Na de hereniging van Duitsland ging het in de jaren negentig snel bergafwaarts met de club. Het werd, schrijft Timmers, ‘een zwalkende ziel op zoek naar een nieuwe identiteit en een nieuwe toekomst’. Het was moeilijk, zonder socialistisch vangnet. Er was fraude, er werden miljoenenschulden opgebouwd en er waren vele faillissementsaanvragen. In 2003 was Union ‘klinisch dood’, schrijft Timmers. Toen er geld moest komen om een licentie te kunnen krijgen, werd de actie ‘Bloeden voor Union’ bedacht. Doneren bij de bloedbank leverde toen nog 10 euro op. Zo’n 6000 fans deden dat. Het redde de club, naast ‘drinken voor Union’ en ‘bowlen voor Union’.

Het 40-jarig bestaan werd in 2006 op een parkeerplaats gevierd met een paar kratten bier en de goedkoopste sekt. De club vertoefde toen op het vierde niveau van Duitsland. Maar een nieuwe voorzitter en vooral de actie van supporters in 2009 om zelf het stadion grondig te vernieuwen brachten de ommekeer. Er ontstond een verbroedering en sociale cohesie die veel Oost-Duitsers in de geïndividualiseerde samenleving na 1989 zo hadden gemist.

Met vallen en opstaan werd de weg omhoog gevonden. Tot op 27 mei 2019 promotie naar de eerste Bundesliga een feit werd. Dat was mooier dan de Champions League bereiken, vindt Timmers. “Omdat we ons niet konden voorstellen dat dit ooit zou gebeuren.” De achterban bleef sociaal bewust en ageren tegen bijvoorbeeld het WK voetbal in Qatar. Het ledenaantal van Union – nog altijd een vereniging – steeg van 5000 in 2006 naar 50.000 nu. Zij blijven meepraten en willen er vooral voor zorgen dat Union zichzelf blijft in de volledig gecommercialiseerde voetbalwereld.

Eeuwige underdog

Een pittige opgave. De begroting explodeerde naar 180 miljoen dit seizoen. Twee jaar geleden verzetten de fans zich vergeefs tegen de sponsoring door een vastgoedbedrijf dat in Berlijn met al zijn woningnood bekendstaat als huisjesmelker. De Champions League-duels spelen in het Olympiastadion is door de clubleiding uitgelegd als een geste aan de fans; nu kunnen zij het allemaal meemaken. De salarissen van de spelers stegen maar zijn nog lang niet zo hoog als bij veel andere clubs, zegt Timmers. En de riante Champions League-premies worden onder meer gebruikt om het stadion drastisch te vernieuwen en uit te breiden naar 37.700 plaatsen.

De club die de status van eeuwige underdog graag koestert, is nu ook alweer koploper in de Bundesliga (zes punten uit twee duels). Hoe blijft Union authentiek, een club ‘van en voor het volk’? Timmers: “Gelukkig zitten er mensen met een DDR-verleden aan het roer, die weten waar de club vandaan komt. Zij onderhouden een nauwe band met de fans. Zolang die binding belangrijker is dan het binnenhalen van een corporate sponsor maak ik mij geen zorgen.”

Bas Timmers

Abnormaal Gewoon. Een Nederlander verklaart Union Berlin

Uitg. Staantribune, 271 blz. € 24,95

