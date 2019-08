Hockeysters zetten hegemonie voort met tiende EK-titel

De Nederlandse hockeysters hebben zondag voor de tiende keer de Europese titel veroverd.

Sticks die door de lucht vlogen, hossende speelsters en een lachende bondscoach. Het waren de gebruikelijke taferelen bij het EK hockey, waar de Nederlandse hockeysters in de finale afrekenden met Duitsland (2-0).

Er staat al jaren geen maat op Oranje. Nederland, dat titelverdediger was in Antwerpen, werd voor de tiende keer Europees kampioen (van de veertien kampioenschappen), waarmee het zich tevens kwalificeerde voor de Olympische Spelen in Tokio. Oranje is al regerend wereldkampioen en winnaar van de laatste editie van de Pro League. Alleen de Olympische titel, die in Rio de Janeiro werd verspeeld aan Groot-Brittannië, ontbreekt nog. Dat is het grote doel voor volgend jaar.

Malou Pheninckx in duel met Rebecca Grote van Duitsland in de finale van het EK. Beeld BSR Agency

De Nederlandse hockeysters begonnen stroef aan het EK. Het elftal van bondscoach Annan opende met remises tegen België (1-1) en Spanje (1-1), waarna de doelpuntenmachine op gang kwam tegen Rusland (14-0). “De kracht van dit team is dat we nooit in paniek zijn geraakt”, meende Jonker, gisteren maker van de openingstreffer (een tip-in na een fraaie pass van De Goede). “We speelden wel goed, maar scoorden niet. Dat was het enige wat ontbrak. We hebben altijd het geloof gehouden.”

Dat kwam vooral tot uiting in de halve finale, waarin Engeland, dat niet één keer op doel schoot, vrijdagavond werd verpulverd (8-0). Oranje oogde daarin als een ontembare, hongerige leeuw. In de finale tegen Duitsland moest het echter andere kwaliteiten aanspreken. “We hebben het toernooi binnengesleept op wilskracht, niet op basis van fantastisch spel”, vond Jonker. “Dit was vechten.”

Kelly Jonker in duel met keeper Angelina Iashina van Rusland tijdens het Europees kampioenschap hockey. Beeld ANP

Oranje leverde, zoals het altijd levert. Maar hoewel de marge lange tijd één doelpunt bleef, was Duitsland aanvallend te onmachtig om het Nederland écht lastig te maken. In de EK-finale weerspiegelde zich de harde waarheid van het internationale vrouwenhockey: de nummer vijf van de wereld, Duitsland, is amper in staat om de mondiale nummer één in verlegenheid te brengen. Dat paste bij het toernooi. Op het EK, met slechts acht deelnemende landen, vielen uitslagen te noteren als 14-0, 13-0 en 11-0. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal het ongetwijfeld meenemen in de evaluatie van olympische sporten. Vrouwenhockey bevindt zich in een kritieke positie.

Bondscoach Annan meende dat de finale zwaar was, zoals Oranje het de hele week zwaar had gehad volgens haar, maar daarvoor moest Nederland toch vooral zelf in de spiegel kijken. Tegen Duitsland waren vijf strafcorners niet genoeg om tot score te komen. De bevrijdende 2-0, een counter die werd afgerond door Welten, volgde pas in de slotminuut (nadat Duitsland de keeper had gewisseld voor een veldspeler). “Ik denk niet de we dit EK per se op ons best en fitst waren”, beaamde Jonker. “En toch weten we ‘m te winnen. Dat is karakter. Daar zijn we sterk in.”

Het volgende doel is over precies een jaar. In Tokio wil Oranje de Olympische titel heroveren. Jonker, die veel blessureleed kende, weet wat daarvoor nodig is. “We hebben komend jaar gewoon veel momenten samen nodig”, stelde de speelster van Amsterdam. Voor het EK duurde de voorbereiding slechts vier weken, volgend jaar is de aanloop naar de Spelen langer. “We weten hoe goed we kunnen zijn”, zei Jonker. “Maar om dat hoge niveau te bereiken, is veel tijd en energie nodig.”

