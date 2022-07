Hockeysters tonen met wereldtitel hun ‘ongelofelijke’ veerkracht

Jamilon Mülders bleef het dit toernooi herhalen. Wedstrijd na wedstrijd. Wat de hockeysters presteerden op het wereldkampioenschap was niet normaal. Al die winstpartijen waren met de gedachten bij het recente verleden ongelofelijk en waanzinnig. De Duitse bondscoach van Oranje hoopte van ganse harte dat zijn speelsters het in de finale tegen Argentinië nog eens konden opbrengen.

Dat konden ze. Nederland won met 3-1 in de beste wedstrijd van hun toernooi. Tot ongekende vreugde van Mülders die na het eindsignaal op zijn knieën stortte en gebalde vuisten naar boven richtte. De speelsters vielen elkaar verderop in de armen, de tranen lieten ze vallen op de schouders van de ander. Lidewij Welten noemde het bij Ziggo Sport ‘de medaille van de veerkracht’. “Er komt heel veel los bij ons.”

Ook Maria Verschoor hield het niet droog. “Ik ben zo trots op dit team. Dat we zo’n jaar op deze manier kunnen beëindigen.” Daarmee benoemden beide speelsters waar scheidend bondscoach Mülders op doelde. Na het rapport over de doorgeslagen topsportcultuur probeerde de ploeg prestaties en plezier te combineren. Het WK als sluitend bewijsstuk dat deze uitersten kunnen samengaan.

Lange termijn moet het uitwijzen

Of die vraag definitief is beantwoord, moet de lange termijn uitwijzen. Feit is wel dat Nederland voor de derde keer op rij wereldkampioen is, een evenaring van de records uit de jaren ‘70 en ‘80.

Misschien is de wereldtitel ook wel ongelofelijk, ware het niet dat in veel landen een professioneel topsportprogramma ontbreekt. Nergens anders zo’n enorme vijver met talent, nergens anders zo’n sterke competitie. Zelfs met de interne strubbelingen zijn de Nederlandse hockeysters het aan hun stand verplicht tot de WK-finale te reiken.

In aanloop van het duel met Argentinië werden alle wedstrijden gewonnen. Fraai was het allerminst. Vaak nipt, zonder franje, ondanks een groot veldoverwicht en zwakke tegenstanders. De afronding was ondermaats. Frédérique Matla, de laatste jaren altijd en overal trefzeker, bleef voor de halve finale tegen Australië (1-0) drie wedstrijden zonder doelpunt. Een schrikbarend hoog aantal strafcorners werden gemist, terwijl Mülders van mening is dat Matla en middenvelder Yibbi Jansen twee van de drie beste schutters ter wereld zijn.

Andere omstandigheden

Na de pouleronde en kwartfinale in het eigen Wagener Stadion kreeg Nederland in de halve finale en de eindstrijd te maken met andere omstandigheden. In plaats van een snel veld en aangename temperaturen botsten de hockeysters in het Spaanse Terrassa, waar de laatste twee wedstrijden gespeeld werden, op een stroperige ondergrond en verzengende hitte. Vanwege de omstandigheden begon de finale ook pas om 21.30 uur.

De wedstrijd tegen de Argentijnen werd een eenzijdige finale waarin Nederland het beste spel van het afgelopen jaar liet zien. In het eerste kwart gaven de Zuid-Amerikanen gas, het leidde tot twee serieuze scoringsmogelijkheden. Daarna hielden de twee beste ploegen van de wereld, de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst, elkaar even in evenwicht.

In het tweede kwart kantelde de wedstrijd. Oranje scoorde twee keer: Verschoor uit de rebound van een strafcorner en Matla na een splijtende pass van Laurien Leurink. De derde treffer, kort na rust op naam van Felice Albers, was van ongekende schoonheid. Via de stick van verschillende medespeelsters mocht ze afronden. Mülders zou het doelpunt als zonder overdrijven ongelofelijk en waanzinnig mogen bestempelen. Agustina Gorzelany sleepte de eretreffer voor Argentinië binnen.

Geen reden voor Nederland om zenuwachtig te worden. De wereldtitel was binnen en daarmee bewezen de hockeysters hun veerkracht. Die was misschien wel ‘niet normaal'.