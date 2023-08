Hockeyster Verschoor na Europese titel: ‘Dit is mooier dan olympisch goud van Tokio’

Tijdens het volkslied bij de huldiging zaterdag hielden alle Nederlandse hockeysters en de staf elkaar vast. De stralende Maria Verschoor stond op het podium handje in handje met bondscoach Paul van Ass. Om haar nek hing een gouden plak, de vierde opeenvolgende Europese titel die door het gebrek aan serieuze concurrentie aan inflatie onderhevig lijkt. Niet voor Verschoor. “Voor mij heeft deze titel meer waarde dan het olympisch goud van Tokio”, zei ze later. “Zelfs als het hier zilver was geworden, was ik blijer geweest.”

Dat heeft alles met het nieuwe werkklimaat te maken. Van het negativisme en strakke teugels van Alyson Annan naar de ontspannen aanpak van Van Ass. Verschoor: “Iedereen in dit team kan nu zichzelf zijn.”

Ook finale tegen België was eenzijdig

Het EK in Mönchengladbach was het eerste grote toernooi onder Van Ass. Cijfermatig werd dat weer een klinkend succes. Nederland won zorgeloos vijf keer, doelsaldo 22-2. De finale tegen België was ook eenzijdig (3-1). Typerend voor de verhoudingen in het vrouwenhockey was dat Van Ass na afloop teleurgesteld was over de defensieve tactiek van de Belgische ploeg. “Als je met 3-1 achter staat, denk je toch: de handschoenen aan en je gaat boksen. Niet dus.”

De behoudende aanpak staat heel ver van zijn eigen aanvallende visie, waarin hij maximale tactische vrijheid nastreeft voor zijn speelsters. Nu andere landen niet voor de echte uitdaging zorgen, moet Oranje dat op weg naar de Spelen in 2024 vooral uit zichzelf halen. Zo moet balbezit nog beter worden omgezet in doelpogingen, vindt Van Ass. “Daar gaan we nu nog best laconiek mee om.”

“Ons spel kan nog veel beter. We moeten vooral onszelf motiveren. Dat is heel moeilijk. En als je niet uitkijkt, word je toch een keer gebeten. In juni wonnen we met 7-2 van Australië, maar twee dagen later werd het gelijk. Daar was ik blij mee.”

Timothy Gallwey en Phil Jackson

Ook interessant, voor hem: een paar speelsters waren zaterdag in de finale niet helemaal zichzelf. Wellicht toch de spanning, dacht de coach. Het omgaan met spanningen, een hoog verwachtingspatroon en de motivatie houden als je de beste bent; het zijn mentale zaken die Van Ass mateloos boeien als coach.

Ook naar dit EK zeulde hij weer flink wat boeken van zijn inspiratiebronnen mee. In teambesprekingen gebruikt hij vaak een citaat of een oneliner die hij op een wedstrijd of situatie toepasselijk vindt. Voor de EK-finale gaf hij de speelsters drie redenen waarom ze Europees kampioen gingen worden. Verschoor: “Paul wil altijd naar de emotie, naar het gevoel, dat vind ik heel leuk.”

Soms citeert hij Timothy Gallwey (“over innerlijke kracht”) en regelmatig grijpt Van Ass terug op de Duitse psycholoog Hans Eberspächer (“je weet wel, die van de ‘concentratiecirkels”). Johan Cruijff kwam tijdens het EK ook voorbij. Phil Jackson, de legendarische NBA-coach, noemt Van Ass zijn ‘goeroe’. Van Jackson leende hij afgelopen week het citaat: ‘The power of we is stronger than the power of me’ (‘De kracht van ons is sterker dan de kracht van mij’). Af en toe laat hij de speelsters fragmenten uit de podcast van Erik Dijkstra over omgaan met druk horen. Hoe Kiki Bertens vertelt dat ze op het centrecourt van Wimbledon totaal verkrampte en met 6-1 en 6-1 verloor.

‘Het is gewoon een potje hockey’

Van Ass: “Mijn bedoeling is dat het bespreekbaar wordt. Dat die meiden naar me toekomen als ze er last van hebben. Ze hebben veel gewonnen en weinig verloren. Ik hou ze voor dat het niet het einde van de wereld is als we een keer zouden verliezen.” Verschoor: “Paul heeft het over de missie van het team. Dat het gewoon een potje hockey is dat fokking leuk moet zijn. Drie jaar geleden zei ik dat ook, maar de werkelijkheid was anders. Nu voelt het echt zo. Bij Paul gaat het om het menselijke, het plezier, de bevrijding.”

Hij wil dat ze volledig ‘vrij van angst’ durven te hockeyen en fouten dúrven maken. Dat lukte nog niet helemaal in Mönchengladbach, vond Van Ass. Zo was er nog wel meer te verbeteren tot aan Parijs’24. In een normale werksfeer, benadrukt hij, met ruimte voor ontspanning. “Ook weer niet te slap hè? Het blijft wel topsport. Maar, ik wil wat goed is nóg beter maken. Dat is een andere basishouding dan dat ze steeds horen dat ze er niks van kunnen. C’est le ton qui fait le musique.”

