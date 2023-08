Hockeyster Margot van Geffen weet dat ze ‘heel lomp’ kan zijn: ‘Paste ik nog bij deze generatie?’

In de maanden na de Olympische Spelen in Japan wilde ze er eigenlijk de brui aan geven. Wat moest ze nog in dat hockey? Ze had alles gewonnen. Terug bij haar club Den Bosch had ze een ‘dipje’. De euforie van het olympisch goud van Tokio was weggeëbd. “Na al die aandacht sta je ineens weer op een veld bij je club zonder mensen.”

Daar kwam in dat najaar van 2021 nog iets bij. Onvrede over de ‘onveilige’ omgangscultuur in het nationale team kwam naar buiten. Een deel van de speelsters had zich niet senang gevoeld bij het gedrag van bondscoach Alyson Annan en van enkele oudere speelsters. Van Geffen, toen 31 jaar, ging bij zichzelf te rade. “Ik heb toen wel getwijfeld of ik wel door moest gaan. Ik merkte dat er sowieso veel in de wereld is veranderd, hoe we met elkaar omgaan. Ik vroeg me af: ben ik nog wel in staat om mezelf te blijven? Misschien ben ik soms te hard in training? Te direct? Ik kan heel lomp zijn.”

Soms een scheldwoord

Ze had altijd gedacht dat het zo hoorde. In een harde cultuur waarin alles draait om winnen, vooral bij Den Bosch, was ze groot geworden. En dus kwam er ook bij Oranje wel eens een scheldwoord over haar lippen als een teamgenote een bal niet binnenhield waar dat best had gekund. Had dat anders gemoeten? “Ik vroeg me af: was dit nog wel mijn generatie?”

Ze keek goed in de spiegel en sprak veel met familie en vrienden. Bij een sportpsycholoog gooide ze ‘haar hele zooi’ op tafel. Conclusie? “Soms heb je gewoon een blinde vlek, en zit je met elkaar in een tunnel. Je denkt dat het normaal is. Dus ga je maar door. Door er bij stil te staan en er met elkaar over te praten, kom je erachter wat niet goed is en wat wél bij topsport hoort, en wat je dus moet behouden.”

Meer ontspannen klimaat

In groepsgesprekken met het nationaal team gaven de andere speelsters aan dat ze het juist prima vonden als Van Geffen een keer vloekte om een verkeerde bal en de boel op scherp zette. En als persoon bleek Brabantse ‘Greet’ – haar bijnaam – goed in de groep te liggen. “Oké, da’s relaxt, dacht ik, ik kan dus toch gewoon mezelf zijn. Want mijn fanatisme blijf ik houden. Ik zei tegen die meiden: je kunt altijd naar me toekomen als je iets niet fijn vindt. Ik denk dat daar vroeger te veel angst voor was, dat ze dat niet durfden te zeggen.”

Annan werd verantwoordelijk gehouden voor de oude cultuur en moest vertrekken. Haar assistent Jamilon Mülders nam het tijdelijk over. Onder hem kwam er rust en ontstond een gezonder, meer ontspannen klimaat. Dat leidde vorig jaar zomer tot een nieuwe wereldtitel. Daarna zette opvolger Paul van Ass die lijn voort. Van Geffen had ondertussen het plezier in het hockey teruggevonden. De oplossing voor de sleur die bij Den Bosch dreigde, was simpel: ze koos voor een nieuwe omgeving. Die lag bij HGC in Wassenaar. Met Van Ass had ze na zijn aanstelling een goed gesprek. “Ik zei: ik ga mijn best doen en jij bepaalt maar of het goed genoeg is.”

‘Misschien was dat nog babyvet’

Van Geffen was áltijd een zekerheid in Oranje, sinds haar debuut in 2011 op het EK in Mönchengladbach, de Duitse stad waar ze zaterdag begint aan haar zevende Europese toernooi. Op haar palmares staan al vier Europese en twee wereldtitels en twee maal olympisch goud. In twaalf jaar tijd miste ze maar twee interlands: in 2016 tegen Engeland. Ze was nooit geblesseerd, ondanks de stevige fysieke inbreng waar ze om bekend staat. En ze bleek mee te kunnen in de ontwikkeling naar het steeds snellere hockey.

“Ik heb geluk dat mijn lichaam de belasting aankan. Als ik nu terugdenk aan de speelster die ik was in 2011, dan ben ik nu wel fitter. Dat zie je ook op foto’s van toen. Maar, misschien was dat nog babyvet, haha.”

Vaak chagrijnig

Soms was er twijfel of ze nog wel opgeroepen zou worden voor Oranje, ook bij haarzelf. Ze wist dat ze bij Van Ass reputaties of dienstjaren niet tellen, zo is in zijn selectiebeleid wel duidelijk geworden. Bovendien speelde Van Geffen afgelopen seizoen onderin de hoofdklasse bij HGC. Dat was voor haarzelf ook wennen. Bij Den Bosch was op 80 procent spelen vaak wel genoeg om te winnen; het leidde jaar in jaar uit tot de landstitel. Van Geffen zocht bewust wat anders bij HGC. “Ik hou van uitdagingen en van hard werken.” Ze wilde ook wel eens hartstochtelijk juichen om een strafcorner.

Dat soort kleine succesjes, daar genoot ze afgelopen seizoen van. Maar ze moest ook leren omgaan met verliezen. “Dat is goed voor mij geweest. Maar ook heel frustrerend. Ik ben veel zondagen chagrijnig geweest. Het was telkens: oké, de volgende wedstrijd moeten we echt winnen. Aan het einde was ik er helemaal klaar mee.”

Van Ass handhaafde haar bij Oranje. Omdat ze op veel posities inzetbaar is, omdat ze een bikkel is en omdat ze een winnaarsmentaliteit en ervaring heeft. “Ik speel waar de coach me nodig heeft. Daar lig ik dan niet wakker van. Ik heb die ervaring en de rust. Ik zak nooit door een ondergrens en kan heel steady een toernooi spelen. En ik denk ook dat ik wel een verbinder in het team kan zijn. Ik kan met iedereen overweg. Ik vind het leuk om jonge meiden te helpen als ze ergens mee zitten. Ik zie het als een koppie hangt op een training. Soms zeg ik dan: kom maar lekker dicht bij mij spelen, dan speel ik je wel in. Zo help je elkaar.”

Een koffiebar runnen lijkt Van Geffen wel wat

Eind juni speelde ze in Amstelveen in de Pro League tegen Nieuw-Zeeland haar 250ste interland. Alleen Minke Smabers, Fatima Moreiro de Melo en Eva de Goede kwamen ook tot dat aantal. “Die 250ste was gaaf, met veel familie en vrienden erbij. Maar nu ben ik daar niet mee bezig. Dat komt pas als de teller is gestopt.”

Wanneer dat is? Nu eerst het EK, waar Nederland met een nieuwe titel een ticket voor de Spelen volgend jaar kan veiligstellen. Daar in Parijs wil Van Geffen haar interlandcarrière afsluiten. Of ze dan helemaal stopt, weet ze nog niet. Een jaar afbouwen bij HGC? Zou kunnen. En daarna? Ze werkt nu deels al als personal trainer. Maar een koffiebar runnen lijkt haar ook wel wat, zegt ze. “Sinds anderhalve week woon ik in Scheveningen. ‘s Ochtends voor een training loop ik lekker even over het strand. Alsof ik permanent op vakantie ben.”

