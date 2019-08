Hockeyster Frédérique Matla is het leergierige boegbeeld van Oranje

Frédérique Matla weet het nog goed. Had ze ineens, op het schoolplein van haar middelbare school, een vriendschapsverzoek via Facebook gestuurd naar hockeyster Maartje Paumen. Het werd nog geaccepteerd ook. “Dat heb ik toen over het hele schoolplein geschreeuwd”, lacht Matla op een zonnig terras in de haven van Huizen, waar de Nederlandse hockeysters zich voorbereidden op het EK in Antwerpen.

Paumen was haar idool, haar grote voorbeeld. Matla speelde nog even met haar bij Den Bosch. Wat Matla zo aansprak in de tweevoudig olympisch kampioen? “Toch wel haar mentaliteit”, zegt ze, na een overdenking. “Maartje is gewoon keihard. Bij strafcorners dacht ik soms: ze slaat straks mijn hoofd eraf. Zo hard gingen die ballen. Ze is ook extreem in het uiten van haar emoties. Maar we hebben goede gesprekken gehad en ze wilde me altijd helpen. Dat waardeer ik enorm. Maartje wil anderen beter maken.”

De belangrijkste les die ze leerde van Paumen? Matla denkt opnieuw even na. “Wij zijn met het Nederlands team bezig geweest met hoe je geraakt wilt worden als het even niet goed gaat. Hoe moeten mensen je benaderen? Daarvoor moet je je kwetsbaar durven opstellen. Ik kan heel ijzig overkomen, alsof ik een muur om mij heen heb, en sommige mensen kunnen daar wat makkelijker doorheen prikken dan anderen, want zij kennen mij beter. Ik houd van een rustige benadering. Als mensen tegen mij gaan schreeuwen, werkt dat eerder averechts.”

Vervolgens, haar woorden nog eens zorgvuldig wegend: “Maar haar mentaliteit is uiteindelijk toch wel de belangrijkste les geweest. Dáár ga je de strijd mee winnen.”

Ontwapenend

Inmiddels ligt Matla op koers om zelf het nieuwe boegbeeld van Oranje te worden. Haar entree is indrukwekkend, zowel binnen als buiten de lijnen. Matla heeft een ontwapenende lach, is groot en sterk en heeft gespierde, zongebruinde armen. De Brabantse, met haar 22 jaar nog altijd de jongste van het Nederlands elftal, scoorde maar liefst 38 keer in 62 interlands. Op haar palmares staan louter gouden trofeeën: het EK 2017, de Hockey World League in datzelfde jaar, het WK 2018 en, in juni, de eerste editie van de Pro League, waar ze tevens werd gekozen tot beste speelster. Kinderen wisten haar makkelijk te vinden. Na afloop deelde Matla handtekening na handtekening uit.

Zij, een idool voor jonge meisjes? Het klinkt Matla nog wat onwennig in de oren. “Ik besef nog niet echt dat dat zo is”, zegt ze in haar trainingsoutfit. “Ik ben juist bezig met hoe ik nóg beter kan worden. Er is nog wel een aantal dingen waar ik aan wil werken, zoals dominanter zijn in het vragen om de bal en meer uitstralen in de pressing. Ik ben nog lang niet af.”

Zelf is ze haar grootste criticus. “Vroeger dacht ik dat ik de perfecte wedstrijd kon spelen”, lacht Matla. “Het was nooit goed genoeg. Ik kon echt chagrijnig zijn als ik slecht had gespeeld. Nu denk ik: als we maar gewonnen hebben. Het teambelang staat voorop.”

Haar persoonlijke ontwikkeling, vooral mentaal, ziet ze als een interessant leerproces. “Maar ik vind het ook wel weer lastig”, vult ze direct aan. “Ik kan de helft van de keren ook niet beschrijven wat ik voel of denk. Ik heb een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Ik vind het belangrijk wat andere mensen van mij vinden; dat ik een imago heb dat anderen graag zien. Ik wil mezelf niet boven anderen plaatsen. Zeker niet op deze leeftijd. Ik kom net kijken.”

Bij het EK zijn de verwachtingen opnieuw hooggespannen voor Matla. In de Pro League scoorde ze tien keer in vijftien wedstrijden. “Dat ik op deze manier doorga, dat kan bijna niet”, wijst ze op haar goede statistieken. “Het is geruststellend dat er, als ik er niet sta, andere speelsters opstaan. Maar aan de andere kant: als je zelf je grootste criticus bent, is dat geen fijn idee, snap je? Want ik wil, zeker als spits, altijd van waarde zijn voor het team. Daar zal ik mee moeten leren omgaan.”

Hockeysters openen tegen gastland De Nederlandse hockeysters beginnen het EK in Antwerpen vanavond tegen gastland België (20.30 uur). Later in de week volgen poulewedstrijden tegen Spanje (maandag) en Rusland (woensdag). De Nederlandse mannen startten het EK eerder vandaag tegen Ierland en wonnen met 5-1. De groeps­duels met Duitsland (zondag) en Schotland (dinsdag) resteren. De beste twee landen van elke poule plaatsen zich op het EK voor de halve finales. Nederland is zowel bij de mannen als vrouwen titelverdediger. Voor de winnaar van het EK ligt een ticket klaar voor de Olympische Spelen in Tokio (24 juli tot en met 9 augustus 2020).

Lees ook:

Oranje wint overtuigend het folkloristische WK

Het was een passende beloning na twee weken dominantie. De Nederlandse hockeysters prolongeerde in Londen hun wereldtitel.In een eenzijdige eindstrijd werd via een recordzege afgerekend met de verrassende finalist Ierland (6-0).