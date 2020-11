Hockeysponsor ABN Amro eist gelijke betaling voor mannen en vrouwen, clubs zien obstakels

Bloemendaal is een topclub in het hockey en ook de laatste landskampioen bij de mannen. Bij de vrouwen een middenmoter. “Bij ons gaat 75 procent van het budget naar de mannen en een kwart naar de vrouwen”, zegt Els van Mierlo, voorzitter van Bloemendaal. “Als spelers van buitenaf of vanuit de jeugd bij ons binnenkomen krijgen ze hetzelfde. Dat groeit daarna uit elkaar, dat heeft met aandacht te maken. Net als bij tennis en voetbal denk ik dat het lastig is om gelijk te komen. Zolang er meer gekeken wordt naar mannenhockey, is dat een uitdaging.”

Bloemendaal vormt geen uitzondering: 80 procent van het sponsorbudget gaat in het hockey naar de mannen. In de hoofdklasse verdienen mannen vijf tot tien keer zoveel als vrouwen. ABN Amro, die zeven topclubs sponsort, eist gelijke betalingen in 2025, anders heeft dat gevolgen voor de sponsoring. De voorzitters van de hoofdklasseclubs wijzen echter op het belang van aandacht vanuit het publiek, media én sponsoren.

Geen bedragen over eigen topteams

Die is voor de mannen nog altijd groter. Zelfs bij Amsterdam, dat met de vrouwen echt een nationale topploeg heeft. Amsterdam-voorzitter Marc Staal wil voor zijn eigen topteams geen bedragen noemen, maar de verdeling is niet gelijk. “Uiteindelijk willen wij zeker gelijke betaling, maar wij ontkomen ook niet aan de realiteit hoe de hoofdklasse op dit moment werkt. Sponsoren hebben veel meer interesse in de mannen.”

Als oorzaken noemt Staal een competitie met meer spanning en meer aandacht van bijvoorbeeld de NOS voor de mannencompetitie. Het tijdstip van de wedstrijden bij de mannen (14.45 uur) lijkt daar gunstiger bij dan de vrouwen (12.45 uur). Daar zou de bond iets aan kunnen doen. Staal wijst echter ook op de rol van clubs zelf. “Het belangrijkste is dat het vrouwentophockey ook bij clubs prioriteit gaat krijgen. Sommige clubs duiken weg, maar je moet er gewoon in investeren. Dan komt er ook een betere competitie en meer geld, dat je in het vrouwenteam kunt steken.”

‘We hebben genoeg ideeën’

ABN-Amro pleit niet alleen voor vermindering van de financiële ongelijkheid tussen man en vrouw in de hockeywereld. Ook in de faciliteiten en in de bestuurlijke vertegenwoordiging moet het gat richting 2025 worden gedicht, vindt de bank. “Wij willen de vrouwen ook graag in de hoofdklasse hebben", zegt Diederik Chevalier van HC Rotterdam. De vrouwen spelen nu nog in de promotieklasse. “We gaanop zoek naar additionele geldstromen, zoals kaartverkoop wat wij als eerste club hadden. We hebben genoeg ideeën om de aandacht te laten groeien.”

Bij het Amstelveense Pinoké, waar het mannen- en vrouwenteam subtoppers in de hoofdklasse zijn, zijn gelijke beloningen nog het meest dichtbij. De bijdragen vanuit de club zijn gelijk (40 procent), van de overige 60 procent van het spelersbudget vanuit sponsoren krijgen de mannen (35 procent) meer dan de vrouwen (25 procent). Voorzitter Astrid Ventevogel: “Het is een erekwestie om dat gelijk te trekken. Daarvoor moeten we nog meer achter de sponsoring voor vrouwen aangaan. Vanuit de mannen hoeft het niet af te nemen. Het is niet mijn doel om iets van iemand af te pakken.”

Gelijkheid, duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit zijn de nieuwe kernwaarden die geldschieter ABN Amro de komende jaren verbindt aan de overeenkomst met in totaal 53 clubs uit het Nederlandse hockey.