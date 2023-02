Hockeyrokjes in maat XXL en goedkope koffie in de kantine, dat is ook inclusiviteit

Om in de toekomst relevant te blijven moet de Nederlandse hockeysport inclusiever en diverser worden. “Al lange tijd zijn sportiviteit en respect onze speerpunten: het creëren van een veilige omgeving voor onze leden”, verklaart Rolf Martens, manager Verenigingen & Hockeyers van de KNHB. “Nu mikken we op een veilige omgeving voor iedereen.”

Met teruglopende ledentallen staan hockeyverenigingen voor de opgave om mee te gaan met de tijd. Maar hoe doe je dat? De urgentie is duidelijk: in vergelijking met vijf seizoenen geleden is de daling in het aantal leden 4,7 procent, bij de jongste jeugd zelfs 16 procent. Het jaarlijkse congres voor clubbestuurders heeft zaterdag daarom als thema: ‘blik op de toekomst: samen werken aan een toegankelijke en moderne hockeysport’.

Sociale barrière

Dagvoorzitter en oud-international Tom van ’t Hek trekt de vergelijking met een directeur die zegt dat zijn deur altijd open staat, maar dat er tot zijn verbazing niemand binnenkomt. “Daarmee bedoel ik dat wij toegankelijkheid ademen en toch ergens misschien een sociale barrière om ons heen hebben.”

Olympisch skateboardster Roos Zwetsloot, vijfde in Tokio, bevestigt dat in de vergelijking die zij trekt met haar sport. “Het skateboarden is zo’n grote community, inclusief de lhbti+-gemeenschap. Daar is ruimte voor iedereen en daar voel ik me prettig bij.”

Ze is uitgenodigd als gastspreekster om de aanwezigen een spiegel voor te houden. Zelf hockeyde ze haar hele jeugd, tot aan de nationale selectie Onder 18. Waarom zij toch afgehaakte? “Hockey is een hele competitieve sport. Ik had behoefte aan wat meer vrijheid. Er werd wel heel veel doorgeselecteerd. Daar voelde ik me niet echt chill bij.”

De meest individualistische generatie ooit wil ook verbinding

Het is een lastige tijd voor sportverenigingen in het algemeen. Generatie Z, in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, is de meest individualistische generatie ooit, weet Sascha van den Wall Bake, projectcoördinator van de bond. “Zij willen alles doen op een moment dat het hen uitkomt. Tegelijkertijd zijn ze ook steeds meer op zoek naar verbinding. Beleving is belangrijk. Er wordt steeds meer terug verwacht van de vereniging.”

En dus moet er een flexibeler aanbod komen met verschillende lidmaatschapsvormen, weet Martens. Ook om commerciële kapers voor te zijn, want die springen bij steeds meer sporten in dat gat tussen het traditionele verenigingsaanbod en de moderne sportbehoeften. De KNHB heeft in 2021 een nieuw model geïntroduceerd, waardoor bijvoorbeeld goedkopere duo- en inval-lidmaatschappen mogelijk zijn. Ook kunnen de verenigingen steeds meer alternatieven aanbieden voor de reguliere competitie: het zeven-tegen-zeven van Sevens, bootcamps met hockey, en avondcompetities.

“Om een interessante en veilige omgeving voor iedereen te creëren, moeten we meer vanuit doelgroepen gaan denken. Door de explosieve groei na het WK van 1998 in eigen land zijn we wel een echte familiesport geworden. Maar ons ledenbestand is nog steeds een redelijk homogene groep en dat willen we veranderen.”

USHC: vrije kledingkeuze Als eerste hockeyvereniging in Nederland heeft USHC, een Utrechtse studentenclub, de statuten aangepast zodat leden zelf kunnen kiezen of ze een rokje of broekje willen dragen. “Inclusiviteit gaat erom dat iedereen zich thuis voelt”, verklaart voorzitter Niels Vreeswijk. “Daarom willen wij meer doen dan alleen een regenboogvlag ophangen.” Er zijn posters verspreid met zijn foto en het citaat: “Ik sta voor een veilig sportveld voor lhbti’ers.” Ook is de wedstrijdkleding tegenwoordig in maat XXL te verkrijgen. Die maat zat eerst niet in het assortiment. “Maar bodypositivity is ook inclusiviteit.” En wat te denken van het gratis kratje bier? “Moslims drinken geen alcohol. Wordt er aan hen wel gevraagd of zij fris willen?”

Noorderlicht: divers ledenbestand Voor hockeybegrippen heeft AHC Noorderlicht in Amsterdam Noord een bijzonder ledenbestand: ongeveer een derde heeft een niet-westerse achtergrond. De vereniging is eind 2019 opgericht, omdat in dat stadsdeel nog geen hockeyclub was en niet iedereen daar over een auto beschikt om zoon of dochter naar een training verderop te brengen. Inmiddels zijn er 85 voornamelijk jonge kinderen lid. Met het succes komen ook nieuwe uitdagingen, vertelt voorzitter Matthijs van Helvert, want oudere jeugd om training te geven aan de jonkies is er niet. En wie rijdt er bij uitwedstrijden? “In witte-rook-sessies is besloten dat degenen zonder auto vaker in de kantine helpen.” Daar is de koffie trouwens goedkoop: alles om participatie zo laagdrempelig mogelijk te houden.

