Hockeyers van HGC missen de sfeer van een ouderwetse TD

TD. Thé Dansant. Elke hockeyer, man of vrouw, begenadigd talent of recreant, verheugt zich op de zondagen waarbij alle voorwaarden aanwezig zijn voor een sportieve middag en een genoeglijke avond. Tijdens Thé Dansant, een Franse term waarmee een vroeg beginnende danspartij wordt bedoeld, smelten sport en gezelligheid samen; dan is elke vereniging een saamhorige gemeenschap. Zo ook HGC, een club waar meer studentikoze termen zijn ingeburgerd.

Gisteren had het voor HGC zo’n dag moeten worden. Het eerste vrouwenelftal speelde thuis tegen Kampong, daarna ontvingen de mannen van de Wassenaarse club de koploper uit Bloemendaal. Met zo’n programma zouden normaal gesproken de toeschouwers rijen dik om het hoofdveld staan en de dreunende muziek en zweetdampen tot laat door de krochten van het knusse clubhuis op Sportpark De Roggewoning zweven.

Maar toen sprak demissionair minister-president Mark Rutte vrijdag het land toe en kondigde hij aanvullende coronamaatregelen aan. Vanaf zaterdag was publiek bij sportwedstrijden verboden, alleen mensen met een officiële functie bij een club kregen nog toegang. Bij HGC kregen drie vrijwilligers de taak om bij het toegangshek controles uit te voeren. Het clubhuis moest, volledig tegen de traditie van de TD in, vroeg dicht.

Reden voor een feestje

De mannen van HGC bleven zondag knap overeind tegen de koploper: 0-0. “Het publiek had dit duel vermakelijk gevonden”, zegt international Sam van der Ven (32), doelman van de ploeg. “Tijdens de wedstrijd merk je hun afwezigheid niet echt, maar daarvoor en daarna wel. Dan missen we de sfeer. Het is stil op de club en dat is zonde.”

Voor Van der Ven en zijn ploeggenoten was het duel met Bloemendaal de laatste wedstrijd voor de winterstop. “Normaal reden voor een feestje. De speakers hadden nu geklonken en twee Haagse bands zouden optreden. Die gezelligheid missen we.”

Ook Lisa Harteveld (27) betreurt de lege tribunes. De vrouwen, zonder de geblesseerde Eva de Goede, verloren met 3-4 van Kampong. “We verheugden ons op de TD, met veel support langs de lijn. Dat ging dus in rook op. Gelukkig bleven andere teams van HGC nog even hangen na hun wedstrijd, dat bracht nog wat reuring.”

Totaal uitgestorven is het op De Roggewoning niet. Parkeerplaatsen zijn zelfs amper beschikbaar. In het clubhuis schaart een jeugdteam zich rond een pitcher met limonade, een barmedewerker verontschuldigt zich aan een recreantenteam voor de bevroren broodjes, omdat de toeloop groter is dan verwacht. Buiten het complex klonteren toeschouwers samen die door de hekken een glimp van de wedstrijden proberen op te vangen.

Publieksverbod

Bij de hockeybond overheerst na de toespraak van Rutte een ambivalent gevoel, zegt Erik Gerritsen telefonisch. De algemeen directeur van de KNHB, die geen directe zorgen heeft voor de verschillende clubs, is tevreden met het feit dat hockeywedstrijden doorgaan, maar betreurt de maatregel die fans verbiedt.

Een maatregel die hem direct raakte, want Gerritsen stond zaterdag langs de lijn bij zijn dochter. “Een dag later werd dat verboden. Er stonden amper twintig personen.”

“We voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om besmettingen omlaag te brengen, de druk op de zorg moet afnemen”, zegt Gerritsen. “Wel is het moeilijk te accepteren dat het publieksverbod geen advies van het Outbreak Management Team was, maar dat is geen reden de kont tegen de krib te gooien. Met andere bonden en sportkoepel NOC-NSF uiten we wel onze onvrede daarover.”

De vrouwen van HGC spelen komend weekeinde hun laatste najaarswedstrijd, uit tegen het Rotterdamse Victoria. Ook dan danst niemand de winteronderbreking tegemoet.