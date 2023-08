Hockeyers niet in paniek na klap van aartsrivaal op EK: 3-0

Het filmpje op Instagram dateert van eind juni op. Te zien en te horen is hoe Thierry Brinkman de rest van de Nederlandse hockeymannen in Amstelveen toespreekt voor een interland in de Pro League. Brinkman (28) gold altijd als de milde versie van zijn vader Jacques maar op deze video is de winnaarsmentaliteit te zien die ook in hem schuilt. Het vuur spat uit zijn ogen, giftig komen de woorden uit zijn mond. Nederland won die avond met 4-1 van Nieuw-Zeeland.

Nee, hij doet het niet voor elke wedstrijd op deze manier, lachte hij in de aanloop naar het EK. “Wees niet bang! Alleen als ik voel dat het nodig is.” Maandag deed hij het niet, voor de tweede poulewedstrijd op het EK. Misschien was Oranje daarom veel te lankmoedig toen de bal eenmaal rolde tegen Duitsland. In het volle SparKassenstadion in Mönchengladbach werd Nederland overrompeld door de aartsrivaal en regerend wereldkampioen.

Schade was niet meer te repareren

Binnen vijf minuten stond het 2-0 door tip-ins en die schade niet meer te repareren. Nederland ging wel beter hockeyen en kreeg kansen maar uit een counter werd het zelfs nog 3-0. “We begonnen heel slecht”, zei Brinkman na afloop. “Gebrek aan scherpte? We wisten dat het een gevecht in de cirkel ging worden, maar je ziet het, twee ballen vanaf de achterlijn en ze vallen via de kluts binnen. Daarna hebben we als ploeg wel karakter getoond. Daar gaat het ook om.”

De nederlaag is een gevoelige tik. Wat dit EK betreft is er echter nog geen man overboord. Als woensdag van Wales gewonnen wordt, staat Oranje vrijdag ‘gewoon’ in de halve finale. De winnaar van dit toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen. ‘Parijs 2024’ is het hoofddoel van het project van bondscoach Jeroen Delmee. In dat perspectief was Delmee na de 3-0 tegen het gastland niet eens zo ontevreden. “Het klinkt misschien stom maar we hebben na die slechte start een topland afgejaagd en constant onder druk gezet. Alleen het laatste zetje ontbrak.”

Jeroen Hertzberger zal het vanaf de tribune met gemengde gevoelens hebben bekeken. Hij was afgelopen seizoen topscorer van de hoofdklasse maar is niet geselecteerd. Hij zag hoe Jip Janssen tegen Duitsland geen van de drie strafcorners verzilverde. Ook Seve van Ass viel af voor dit EK. Sinds zijn aantreden na de teleurstellende Spelen van Tokio zet Delmee nadrukkelijk in op vernieuwing.

Nieuwe generatie komt eraan

Brinkman overleefde steeds de schifting, al begint de nieuwe generatie spitsen onder leiding van Duco Telgenkamp ook in zijn nek te hijgen. Maar Brinkman is aanvoerder en in de selectie zeer gewaardeerd om zijn inbreng, ook buiten de lijnen. Hij staat bekend als het brein van het team. “Hockeygogme” is volgens Brinkman zelf waar het tegenwoordig om draait.

“Ik vraag wel eens aan die jongens: begrijp je wat er gebeurt? We hebben het vaak over gamemanagement. Je speelt het spel met je kop. Je moet weten wat de consequenties van je acties zijn. Moet ik de bal nu de box inspelen? Of juist vasthouden? Snel meenemen, of niet? Steeds weten wat de beste keuze, dát met elkaar leren bepaalt of je volwassen genoeg bent om op sleutelmomenten toe te slaan.”

IJskoud toeslaan op de spaarzame momenten, is waar het moderne hockey volgens Brinkman ook om draait. Dat lukte hem zelf bij een paar kansjes niet tegen Duitsland. “Als spitsen raak je in een wedstrijd soms nog maar tien ballen in een wedstrijd. Daar moet je dan iets goeds mee doen. Dat is de kunst.”

Met dat proces is deze ‘gretige, leergierige groep’, winnaars van brons op het WK in januari, nog volop bezig. Maar dat doet deze generatie wel anders dan die van Delmee en vader Jacques, de 337-voudig international. Die gouden generatie won tweemaal olympisch goud en wereldtitels. Brinkman senior deinsde er destijds niet voor terug af en toe openlijk de knuppel in het hoenderhok te gooien.

“Deze generatie is meer van het harmoniemodel”, zegt Brinkman junior. “Maar vergis je niet, onder Jeroen en zijn assistent Erik Verboom is er wel een cultuur ontstaan die keihard op de inhoud is gericht. Als iets niet goed gaat, benoemen we het meteen. Op die manier willen we groeien. Hard en duidelijk zijn, maar allemaal met de juiste intentie.”

