Hockeyers in een snelkookpan richting Tokio

Op het stevige 2-4 verlies op zaterdag volgde voor de Nederlandse hockeymannen zondag een nieuwe nederlaag (1-3) tegen Duitsland. Max Caldas, bondscoach van de Nederlandse hockeyers, erkende dat hij het niveau van Oranje vooraf hoger had ingeschat.

De hele week had Caldas positieve signalen ontvangen richting de hervatting van de Pro League, de internationale landencompetitie die vanwege corona lange tijd stil lag. Zijn spelersgroep leek er – vier maanden na de laatste interland – klaar voor het traject richting de Olympische Spelen in Tokio te beginnen. Niet dus. “Aan de bal waren we heel slecht”, concludeerde Caldas na de eerste partij in het Wagener-stadion te Amstelveen, waar geen publiek welkom was. “Vooral in scherpte zag je een groot verschil met de Duitsers.”

Natuurlijk, er waren verzachtende omstandigheden. De competitie, die eind januari werd hervat, wordt in sneltreinvaart afgewerkt, waardoor de nationale ploeg amper gezamenlijk kon trainen. “Het is nog zoeken naar ritme”, stelde aanvoerder Billy Bakker. “De duels, de power, het knallen met elkaar; dat misten we gewoon.”

Wortelboer valt uit met schouderblessure

Oranje kwam zaterdag nog op voorsprong via Janssen, maar Duitsland denderde daar overheen. Alleen Hertzberger deed nog iets terug. Op zondag zorgde Seve van Ass voor de tegentreffer. Floris Wortelboer was er niet meer bij. Hij viel zaterdag uit met een schouderblessure en moet nu vrezen voor deelname in Tokio.

Caldas sloeg bij het uitvallen van Wortelboer meteen een kruisje - hopende dat de blessure meevalt. En dat kruisje zal hij de komende maanden vaker slaan. Voordat de Spelen over 137 dagen beginnen, wacht de hockeyers eerst nog een vol programma met de hoofdklasse, Euro Hockey League, play-offs, Pro League en, begin juni, het EK in Amstelveen. Terwijl concurrerende landen als België, Australië en Duitsland de speelkalender zo hebben ingericht dat de nationale ploeg veel met elkaar kan oefenen, moet Caldas zijn spelers tot half mei grotendeels afstaan. “Het is heel druk”, beaamde Bakker. “Maar het is allemaal uitgestippeld door de inspanningsfysioloog, dus het lichaam zou het aan moeten kunnen.” Caldas ziet de clubcompetitie ook als middel om ritme op te doen. “Wij creëren onze clubcompetitie als iets vijandigs, als stress voor de spelers. Dat moeten we voorkomen.”

Nederland, vierde in Rio de Janeiro (2016), heeft nog voldoende huiswerk op weg naar de Spelen. “Aan de bal moet het veel beter”, meent Bakker.

Ook de Nederlandse vrouwen kenden opstartproblemen

Ook de hockeysters kenden dit weekend de nodige opstartproblemen. Tegen Duitsland werd zaterdag een vroege achterstand ongedaan gemaakt door Matla en Van den Assem (2-1). Gemiste aannames, onzuivere passing en rommelige situaties kleurden het spel van Oranje, de wereldkampioen van 2018. “Ik miste de overtuiging”, zei Alyson Annan na haar honderdste zege als bondscoach van Nederland. “Maar we waren wel degelijk. De basis is er. Het gevoel en de verbinding, die we tijdens het WK hadden, zijn niet verdwenen.”

Dat bleek op zondag, in de tweede ontmoeting met Duitsland. Oranje was daarin al een stuk beter op dreef en liet dat in de score ook zien: 3-0. Welten nam twee doelpunten voor haar rekening. Zij maakt zich geen zorgen over Oranje. “Het gaat om de finetuning”, meent zij. “Waren we nu op ons best? Nee. Maar dat moeten we nu ook nog niet verwachten.”

