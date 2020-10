Hockeyers genieten in een troosteloos decor: ze winnen van de Britten

Oranje, dat sinds februari geen wedstrijd meer speelde vanwege de uitbraak van het coronavirus, won bij de hervatting van de Pro League (een internationale landencompetitie), nipt van Groot-Brittannië (1-0). Wortelboer (Bloemendaal) maakte vlak voor rust de enige treffer.

Wat mocht er verwacht worden van de formatie van bondscoach Max Caldas? Half oktober werd de hoofdklasse stilgelegd vanwege de aangescherpte maatregelen, waardoor veel spelers wedstrijdritme ontbeerden. “We hadden er vooral op ingezet om met elkaar te genieten dat we weer mogen hockeyen”, zei Caldas na afloop. “Voor een nieuwe start was dit prima. Laten we hopen dat dit wat continuïteit gaat brengen.”

Caldas wil vooral flexibel zijn

Terwijl Oranje de gure wind en onophoudelijke regen trotseerde, werd bekend dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot in december verlengd zullen worden, waardoor ook de hoofdklasse voorlopig niet hervat zal worden. Of Caldas zich daar zorgen om maakt met het oog op de Olympische Spelen, volgend jaar in Tokio? “Nee”, stelde hij. “Je moet je alleen zorgen maken over dingen die je kunt controleren. Als er dit jaar íets nodig is, dan is het dat we flexibel zijn naar wat de context ons geeft. Dat zullen we ook doen.”

De huidige situatie vraagt bijvoorbeeld een waterdichte bubbel. De Nederlandse hockeyers zitten sinds zondag intern in een hotel in Amsterdam, waar geen contact is met buitenstaanders. Met resultaat: geen van de 25 selectiespelers testte positief in de aanloop naar het duel met Groot-Brittannië.

Een luxe voor Caldas, die koos voor de meest fitte spelers tegen de Britten. Dat ging ten koste van gerenommeerde internationals als Van Ass (HGC), Baart (Oranje-Rood) en Van der Weerden (Rot-Weiss Köln). “Veel jongens hebben weinig getraind”, verklaarde Caldas. “We brengen ze met het juiste beleid terug. Als coach denk je eerst aan je spelers, dan pas aan jezelf. We moeten echt zorgvuldig zijn met wanneer we ze weer gaan opstellen. Donderdag (als Oranje opnieuw in actie komt tegen Groot-Brittannië, red.) zullen we hun belastbaarheid opnieuw bekijken.”

De hockeyers blijven nog tot en met woensdag in hun bubbel. Dan wordt in Brussel de laatste interland van het kalenderjaar gespeeld tegen België. Dat geldt eveneens voor de vrouwen, die dinsdag gelijkspeelden tegen Groot-Brittannië (1-1).

Lees ook:

Coronarel in het hockey: de gezondheid van spelers is geen spelletje

Er loopt een onderzoek naar mogelijke schending van de coronaregels door Kampong in de hoofdklasse. Pinoké overweegt zondag niet te spelen als de hockeybond geen duidelijkheid geeft.