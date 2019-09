Hockeyen kunnen de Oranjemannen al, nu nog leren vechten

De mouwen opstropen, wat spuug in de handen en gáán. Dat wordt de komende periode het belangrijkste aandachtspunt voor de Nederlandse hockeyers, die volgende maand in Amsterdam de cruciale play-offs tegen Pakistan spelen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het thema is niet zonder reden gekozen door bondscoach Max Caldas, die donderdag uitgebreid de tijd nam om terug te blikken op het afgelopen EK, waar Nederland als titelverdediger teleurstellend derde werd en waardoor Oranje zich nu via twee beslissingswedstrijden moet zien te kwalificeren voor de Spelen. Vooral de manier waarop Nederland vorige maand werd onttroond, na een onthutsende halve finale tegen Spanje (waarin een 4-0-achterstand niet meer gerepareerd kon worden), galmde nog na op het bondsbureau in Utrecht.

Ja, Caldas was geschrokken van de ondergrens van zijn elftal, bekende hij. Zeker na het WK van 2018, waar Nederland via shoot-outs de finale verloor van België, was het EK-optreden een onaangename verrassing. Een mindere dag, zoals Oranje die beleefde tegen de Spanjaarden, wordt zijn elftal meteen fataal, legde Caldas de vinger op zere plek. Vrij vertaald: als het Nederland niet lukt met het gekende mooie, verzorgde hockey, dan is de ploeg onvoldoende in staat om een beroep te doen op plan B: de vechtersmentaliteit.

‘Jagersmentaliteit’

“Individueel probeerde iedereen het tegen Spanje”, zag Caldas eind augustus in Antwerpen. “Maar je mist een gezamenlijk plan. Soms vraagt een wedstrijd andere voorwaarden dan alleen hockeyinhoudelijke. Dan is de ‘jagersmentaliteit’ nodig. Er zijn landen die niet alleen goed kunnen hockeyen, maar ook goed kunnen vechten. Dat is nodig. Het is alleen én-én. Als je goud wilt winnen op een toernooi, dan gaat het erom dat je als collectief die momenten leert herkennen en ernaar handelt.”

Ook het leiderschapsmodel dient daarvoor tegen het licht gehouden te worden, stelde Caldas. Nu heeft Nederland drie aanvoerders, te weten Van der Weerden (Oranje-Rood), Bakker (Amsterdam) en Van Ass (HGC). “Leiderschap is iets van iedereen”, benadrukte Caldas. “Het gaat erom dat we met z’n allen die knop vinden waardoor we – als dat nodig is – een andere kant op kunnen. Dat iemand opstaat en zegt: volg mij, waarna iedereen ook volgt. Dat is het lastigste. Nederlanders hebben de neiging het zelf te willen doen.”

Nieuw proces

Caldas werkt vanaf eind september met een 21-koppige selectie toe naar het tweeluik tegen Pakistan. In vergelijking met het EK valt alleen Van Puffelen (Rotterdam) af. De ervaren Verga (Amsterdam) en Kemperman (Kampong) keren terug bij Oranje. “Het EK hebben we gespeeld met mensen in wie wij het hele jaar hebben geïnvesteerd”, motiveerde Caldas zijn selectie. “Verga en Kemperman maakten een keuze voor zichzelf (zij verkozen de lucratieve Maleisische competitie boven de Pro League met het nationale team, red.). Nu beginnen we een nieuw proces.”

Caldas zal binnenkort ook duidelijkheid scheppen over zijn eerste keeper in het traject richting de Spelen. Tot dusver wisselden de goalies Blaak (Oranje-Rood) en Van der Ven (HGC) elkaar elk kwart af. Ook dient het rendement uit de strafcorner verhoogd te worden, vindt Caldas.

Oranje dient snel te leren, want op zaterdag 26 en zondag 27 oktober wacht Pakistan in Amsterdam. Wereldwijd klinkt er veel kritiek op het play-off-systeem van de internationale hockeybond FIH. Grote landen, onder wie Nederland, zouden wel erg bevoordeeld zijn in de huidige opzet. Ze spelen twee keer thuis tegen veel lager gerangschikte tegenstanders. De Pakistani, in 1994 voor het laatst wereldkampioen, hebben bijvoorbeeld het hele jaar nog geen programma gedraaid met het nationale team. “Zij zijn de grote onbekende”, meent Caldas. “Het is een raar systeem. Maar hoe dan ook: wij willen ons plaatsen voor de Olympische Spelen.”

