Historische triomf voor basketballers Landstede Hammers

Zoals gebruikelijk worden de basketballers van Landstede Hammers tijdens het laatste deel van de warming-up opgezweept door het meeslepende nummer ‘Wild Boys’ van Duran Duran. Maar niet alles was woensdagavond hetzelfde in het Theater van de Sport. Voor het eerst sinds negentien jaar waren er buitenlandse gasten in Zwolle voor een heuse officiële Europese ontmoeting.

Europese wedstrijden zijn schaars voor Landstede Hammers. Na vier verloren finales op rij om de landstitel kroonde de Zwolse ploeg zich dit jaar voor het eerst tot kampioen van Nederland. Daardoor ontving de ploeg een uitnodiging voor de Fiba Europe Cup, de derde basketbalcompetitie in Europa. Bij het debuut op dat niveau, vorige week op Cyprus, verloor Land­stede Hammers van Keravnos, nadat de ploeg van coach Herman van den Belt 35 minuten aan de leiding was gegaan.

Basketbalarchieven

Woensdagavond herstelde de Zwolse ploeg zich tegen Kapfenberg Bulls van de late nederlaag op Cyprus. Aan de triomf op de kampioen van Oostenrijk (89-64) kleeft een historisch ­tintje. Nooit won de huidige lijstaanvoerder van de Dutch Basketball League namelijk een wedstrijd op Europees niveau. Dat klinkt opmerkelijker dan het is, want Landstede Hammers komt dit seizoen pas voor de tweede keer uit in een Europees toernooi.

Een duik in de basketbalarchieven leert dat de Zwolse club in 2000 voor het eerst en voor het laatst officiële Cupwedstrijden speelde. Opponent in de toenmalige Korac Cup was destijds CAB Madeira. Lang geleden, maar Van den Belt was erbij. “We verloren thuis met slechts een paar punten verschil”, weet hij zich te herinneren. “En het enige wat ik nog van de uitwedstrijd weet is dat er een hele korte landingsbaan was.”

Door de triomf op Kapfenberg Bulls behoudt Landstede Hammers uitzicht op de volgende groepsfase van de Fiba Europe Cup. In de huidige groep van vier gaan de twee beste ploegen door. Woensdag 6 november spelen de Zwollenaren uit tegen Ironi Ness Ziona, de nummer vijf van de sterke Israëlische competitie, dat na twee duels nog ongeslagen is. Het bereiken van de volgende ronde is volgens Van den Belt zeker haalbaar.

Continuïteit

De kracht van Landstede Hammers schuilt ’m volgens Van den Belt in de continuïteit in alle lagen van de club. Zelf is hij al ruim twintig jaar aan de club verbonden, net als zijn assistent Mark van Schutterhoef. Maar ook de spelers vliegen niet in en uit. Twee van de vier Amerikanen, Noah Dahlman en Sherron Dorsey-Walker, zijn al voor het derde seizoen in Zwolle. Ook de Nederlandse spelers staan al langere tijd onder contract.

“Als je kwaliteit kunt behouden, kun je doorgroeien”, zegt Van den Belt. “Als je elk jaar kwaliteit vervangt wordt middelmaat de norm.” Dit jaar haalde Landstede Hammers wel twee nieuwe Amerikanen naar Zwolle: Jordan Johnson en Martez Walker. Met beide versterkingen hoopt de club dit seizoen de nationale titel te kunnen prolongeren en verder te komen in Europa. Met 25 punten was Walker woensdag de meest productieve speler, gevolgd door zijn landgenoot Dorsey-Walker met negentien punten.

De club wil elke dag beter zijn dan woensdag, zegt Van den Belt. Hij beseft en accepteert dat dat niet altijd lukt. Hij verwijst naar de Landstede Groep, de onderwijsinstelling in Zwolle die de grootste partner van de club is. “Daar gaat het alleen maar over groei, verbeteren, leren en duurzaamheid. Zo denken wij ook. Gras groeit door water, zon, donker en licht. Je moet er niet aan gaan trekken.”

Na het behalen van de landstitel was het lange tijd onzeker of de Zwollenaren zich wel zouden inschrijven voor de Fiba Europe Cup. De club had daar geen potje voor en moest extern aan geld komen. Want, zo weet Van den Belt, Landstede Hammers is een club die onder geen beding geld uitgeeft dat er niet is. In de Hanzestad maken ze er het beste van met de middelen die ze hebben. En woensdag was dat goed genoeg.

