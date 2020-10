Historisch record bij VVV-Ajax niet goed voor het aanzien van de eredivisie: 0-13.

Ajax-coach Erik ten Hag reageerde kribbig op de vraag of de monsterscore in Venlo iets zegt over het niveau van de eredivisie. Zijn ploeg was negentig minuten lang scherp en ‘hongerig’ naar meer doelpunten geweest. Daar wilde hij geen afbreuk aan doen. Volgens Ten Hag komen dit soort uitzonderlijke uitslagen in alle competities wel eens voor. “Dit moet je niet neerleggen bij VVV, nee, het ligt aan Ajax.”

Het is begrijpelijk dat Ten Hag complimenten gaf aan zijn ploeg. Nooit eerder won een ploeg in de eredivisie met zo’n groot verschil. Het oude record dateerde van 19 mei 1972. Ajax declasseerde die dag Vitesse met 12-1. Frappante bijkomstigheid was dat Ajax het nieuwe record vestigde op de dag dat het precies tien jaar geleden was dat PSV met 10-0 van Feyenoord won. In 1998 won PSV ook met 10-0 van Volendam. Die bizarre uitslagen geven wel aan dat de eredivisie om de zoveel jaren wel een rare uitschieter heeft.

Betaald voetbal onwaardig

Maar de wijze waarop de 0-13 in Venlo gestalte kreeg, zegt wel degelijk iets over de staat van de eredivisie. In negentig minuten mocht Ajax van VVV maar liefst 41 doelpogingen ondernemen, waarvan er 23 tussen de palen waren. Dat duidt op een instelling bij VVV die betaald voetbal onwaardig is.

Vanaf de eerste balomwentelingen liepen de beweeglijke Ajacieden de Limburgse defensie aan alle kanten voorbij. Foute passes, dekkingsfouten, het wemelde ervan. VVV’ers stonden als versteend op het veld als een Ajacied op hen afkwam, of sjokten moedeloos achter de veel snellere Amsterdammers aan. En dan was daar ineens een wilde karatetrap van Kum richting Antony. Het leverde de toch ervaren Kum bij 0-4 een rode kaart op, waarna het optreden van VVV nog veel meer een parodie op profvoetbal werd. Keeper Van Crooy liet bij de 0-5 een simpele bal van zijn handen springen. Verdediger Swinkels leidde de 0-6 in door knullig over de bal te struikelen en Vito van Crooij veroorzaakte wel heel erg dom een penalty (0-10). En zo ging het nog even door.

Voor Traoré werd het een memorabele middag

Ajax had er wel lol in. Als een pupillenteam dat op jacht was naar een record. Daar had het niet eens het sterkste team voor nodig. Ten Hag wil dit jaar vanwege het zware programma meer spelers laten rouleren. Dus liet hij Mazraoui, Neres, Promes en Martínez, allemaal basisspeler tegen Liverpool, op de bank beginnen. Ekkelenkamp, Traoré en Klaiber hadden daardoor een basisplaats. Voor Traoré werd het een memorabele middag, met vijf doelpunten. Ten Hag kon het zich permitteren ook Tadic en Tagliafico in de rust te wisselen. Het maakte allemaal niet uit. De wisselspelers toonden zich even gretig.

Zou VVV het ook zo uit de hand hebben laten lopen als De Koel vol had gezeten? Vermoedelijk niet. Het knusse stadionnetje kan normaal aardig sfeervol zijn als het een topclub op bezoek komt. Dat inspireerde de thuisclub regelmatig tot stuntjes tegen topclubs. Zaterdag miste VVV dat opzwepende publiek. Pijnlijk alleen dat er wel tv-camera’s bij waren. De publiekloze spookwedstrijden lijken dit seizoen het peil van veel eredivisieclubs nog verder naar beneden te halen, of tenminste dat peil nog genadelozer bloot te leggen. FC Groningen liet drie weken geleden zien hoe je zonder publiek toch strijdbaar tegen Ajax kunt spelen (1-0). Het is een uitzondering.

Dat Ajax freewheelend een thuiswedstrijd tegen een subtopper Heerenveen en een uitwedstrijd tegen VVV kan afwerken, is in deze fase welkom. Dinsdag wacht in de Champions League alweer Atalanta Bergamo. In een breder perspectief is het uiteraard zorgwekkend. Met te weinig weerstand in de nationale competitie wordt de kloof met de internationale top wel erg groot. Wie in eigen land slechts incidenteel te maken krijgt met de wetten van modern voetbal, met haar hoge vereisten aan fysiek en tactische vermogens, zal daar ook niet snel aan wennen. Elders in Europa is dan ook verbaasd maar ook geamuseerd naar de monsterscore in Venlo gekeken; het aanzien van de eredivisie is niet echt gebaat bij zo'n 0-13.

