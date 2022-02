Historisch brons voor Kimberley Bos: eerste olympische medaille ooit op de slee

Bos (28) wist dat ze in Peking de eerste Nederlandse medaillewinnaar uit het ijskanaal kon worden. Nooit eerder zat iemand zo dicht bij de top als zij. In Zuid-Korea was ze achtste geworden, maar in de vier jaar die volgden kon ze mee met de allerbesten, ook al zorgde een blessure ervoor dat ze feitelijk in 2019-2020 een verloren jaar kende.

Afgelopen winter kwam de echte stap voorwaarts. Ze won twee wedstrijden, beiden in Winterberg. Zes van de acht wedstrijden eindigde ze op het podium. Het was des te bijzonder omdat Bos alleen opereerde, zonder teamgenoten én zonder veel financiële middelen.

Nog steeds is het niet altijd mogelijk om bijvoorbeeld een fysiotherapeut mee te nemen naar wedstrijden. Bos woont bovendien nog thuis, om zo geld te besparen. Vanuit NOC-NSF krijgt ze 62.000 euro, lang niet genoeg om een team te onderhouden.

Kimberley Bos vandaag op het National Sliding Centre in Peking. Beeld REUTERS

Bos bleef in alle voorbeschouwingen ver van het noemen van een resultaat, of van het gegeven dat ze als winnaar van de wereldbeker toch wel de favoriet was. De Edese hoopte vooral dat ze in het olympisch toernooi vier goede runs kon laten zien. Alleen dan was kans op een toptijd.

Maar vrijdag was haar eerste run gelijk al niet wat ze ervan had verwacht. Er mocht geen enkel foutje meer volgen. Haar tweede run was een stuk beter, met de tweede tijd van alle deelnemers. Het leverde haar een zesde plaats op in het tussenklassement. Zelf zag ze kansen op meer, ook omdat de verschillen in de top toen nog klein waren.

Beeld ANP

Zaterdag, in de Chinese avond waar de buitentemperatuur was gedaald tot -2,2 graden, was het ijs sneller dan een dag eerder. Bijna iedereen ging harder naar beneden dan vrijdag. In de derde run bleef Bos als een van de vier skeletonsters onder de 1.02 minuten: 1.01.86.

Het leverde haar een vierde plaats op in de virtuele tussenstand, op 12 honderdsten van een seconde van brons. Het gat naar de nummer één, de Duitse Hannah Neise, was wel gegroeid, vooral omdat Neise de beste tijd ooit op het parcours neerzette: 1.01,44. Bos leek ook richting die tijd te gaan, maar halverwege moest ze toch bijsturen en verloor ze tijd. Nadat ze van haar slee stapte, was het gelijk overleg met de coach. Wat ging mis, hoe kon het beter.

In de vierde en laatste race moest Bos 0,12 seconden goedmaken op de Duitse Tina Hermann om kans te maken op een medaille. Na een sterke run volgden spannende minuten. De Duitse verloor daarna haar voorsprong meteen bij de start, vervolgens moest Bos afwachten of Hermann in haar afdaling toch niet sneller was. Toen de tijd bij de finish ‘rood’ bleef, juichte Bos en de Nederlandse equipe voor de unieke prestatie.