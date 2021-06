Hier en daar een regenboogvlag, maar Oranjefans komen vooral voor het voetbal naar Boedapest. ‘Ik ga niet provoceren’

Aan de oevers van de Donau, die ook op deze hete zaterdag traag en oneindig door Boedapest stroomt, wordt het straatbeeld steeds meer gedomineerd door supporters van het Nederlands elftal in oranje shirts. Statements met regenboogkleuren worden niet gemaakt. Geen protest dus tegen de omstreden wetgeving in Hongarije die onder meer voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt.

“Het is een belachelijke wet. Je zou dit juist wel het onderwijs aan de orde moeten stellen. Je kunt kinderen leren dat het heel normaal is als je homo bent, dat het geen keuze is”, zegt Job de Lange (25), student agrarische economie uit Utrecht. “Maar wij zijn hier niet om een politiek statement te gaan maken.” Zijn vriend Sander van Eck (26): “Ik ga hier niet lopen provoceren. Ik denk dat de politie hier toch wat strenger is. Ik heb geen zin in een knuppel in mijn nek.”

Ze zitten samen met vriend Leon rond het middaguur aan hun ontbijt op een terras. Voor 75 euro konden ze afgelopen week een wedstrijdkaartje kopen. Vanuit Utrecht vertrokken ze vrijdagavond om zes uur om vervolgens dertien uur later op zaterdagochtend in Boedapest te arriveren. Van Eck: “Ik was er ook bij in Bazel in 2008 op het EK, met die enorme oranjemars. Het leek ons heel gaaf om hier bij te zijn. Lekker in een vol stadion. We komen vooral voor het feest. Die wedstrijd tegen de Tsjechen, dat moet toch gemakkelijk te doen zijn.”

Vlnr: Sander van Eck, Leon en Job de Lange, vrienden uit Utrecht na een doorwaakte autotocht naar Boedapest aan het ontbijt.

De Lange: “Ja joh! Nederland speelt niet supersprankelend, maar wel degelijk. En ze zitten nu aan de goeie kant van het schema. Met Frenkie, Wijnaldum, De ligt en De Vrij hebben we spelers van Europees topniveau.”

KNVB verwacht tienduizend Oranjefans

Even verderop ligt de Sint Stephanusbasiliek. Daar wordt ook de urn bewaard van de in 2015 overleden Ferenc Puskás, de legendarische Hongaarse oud-voetballer en naamgever van het stadion waar Nederland zondag speelt. De broers Miquel en Enrico Jagernath uit Haarlem lopen er in shirts van het Nederlands elftal om de neo-renaissancistische kerk van binnen te bekijken. “Een beetje cultuur snuiven”, zegt Miquel (20). Ook zij willen zich in Boedapest niet activistisch uiten over de nieuwe homowetgeving. “We komen voor het voetbal en de gezelligheid. We zijn gisteravond nog op stap geweest. We hebben genoeg homo’s gezien. Dat kan dus blijkbaar wel hier.”

Officieel zijn er aan 7800 Nederlanders en 7200 Tsjechen kaartjes voor de wedstrijd verkocht. De KNVB verwacht tienduizend Oranjefans in het uitverkochte stadion (58.000 toeschouwers). Een enkele supporter van Oranje heeft wel iets in de regenboogkleuren bij zich. Lucas, een 65-jarige man uit Vught met oranje bretels, haalt een zweetbandje uit zijn binnenzak. “Die doe ik morgen om. Zo kunnen we laten zien dat we de LHBTI-gemeenschap steunen.”

De broers Miquel (links) en Enrico Jagernath in de Sint Stefanusbasiliek.

Links en rechts zijn in etalages van winkels met regenboogkleuren wel subtiele steunbetuigingen aan de lhtbi+-gemeenschap te zien in Boedapest. Veel winkels hebben na een oproep van het Hongaarse COC een sticker op de deur geplakt: Open for all.

‘Nederland kan in het toernooi nog groeien’

In de appgroep van een vriendenclub uit Den Haag, in Boedapest met zestien mensen neergestreken, gaan ook regenboogvlaggetjes rond. Openlijk op straat daarmee rondlopen doen ze niet, zegt Jeroen Goede. “Ik vind het een perfecte actie dat Georginio Wijnaldum zondag een aanvoerdersband met #OneLove draagt. Verder moeten ze zich niet te veel laten afleiden, denk ik. De focus moet op het voetbal liggen. In onze groep is dat ook zo. Wij komen voor de wedstrijd.”

Hij zit met Ingmar Vane en Ramon Fonhof aan een tafeltje voor een lunch. Het hele gezelschap is in oranje gehuld. Samen het Nederlands elftal nareizen bij grote toernooien is voor de vriendenclub al een traditie sinds het EK van 2004 in Portugal. Ze kennen elkaar vooral van voetbalclub SV Loosduinen. Over dit Oranje zijn ze ‘gematigd positief’. De Goede: “Italië steekt er op dit EK bovenuit, tot nu toe, gevolgd door Frankrijk. Daarna komen veel andere landen en daar hoort Nederland ook bij. De komende twee wedstrijden tegen Tsjechië en dan Wales of Denemarken moet het zeker lukken. Dit is niet meer het oude Tsjechië. Ik denk dat Nederland nog wel in het toernooi kan groeien.”

Om de polsen van de Hagenaars geen regenboogbandjes, wel groene bandjes. Die hebben ze alvast opgehaald, na een negatieve PCR-test, om zondag in de speciale fanzone te mogen. Die is voor de Nederlandse supporters ingericht in het stadspark nabij de City Ice Rink waar in 2001 nog het WK allroundschaatsen werd gehouden. Onder meer Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, Feestdj Ruud en The Originals treden op. Vervolgens zullen de fans in een mars achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting het Ferenc Puskásstadion lopen, een wandeling van zo’n drie kilometer.

