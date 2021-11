Het zwijgend fatsoen van de eenzame Donny van de Beek

In een week waarin een parlementariër onze artsen omschrijft als ‘idioten in witte jassen’ en de aankondiging van tribunalen in de Kamer gewoon doorgaat, is er gelukkig altijd nog die onschuldige variant van polarisatie, voetbal.

Rond etenstijd hoor ik het: Donny van de Beek staat in de basis! Hij mag weer eens meedoen, in de Champions League. “Dit wordt de avond van Donny van de Beek”, hoor ik Rafael van de Vaart zeggen. Even denk je: wat Donny uitstraalt – onbaatzuchtigheid en bescheidenheid – is precies wat we in deze tijd van luidruchtige ego’s nodig hebben.

In het wereldje van bluf en bravoure

Donny is de zoon van een kippenboer uit Nijkerkerveen, een Veluws dorp van 3800 inwoners, met veel boeren en bouwvakkers. Als hij thuis is, hangt Donny het liefst rond bij de Veensche Boys. Hij sliep in zijn beste Ajax-tijd nog gewoon in een tuinhuis op het erf van zijn ouders. Opa Cor bracht hem vanaf zijn negende vaak naar de trainingen in Amsterdam. Daar, in dat wereldje van bluf en bravoure, vond de dorpsjongen met de schuchtere oogopslag zijn eigen weg. Abdelhak Nouri werd zijn maatje. Het lot dat Appie trof, bezorgde hem een verdriet dat nooit meer overgaat.

Op het veld stal hij harten, door zijn gevaar voor de goal, zijn overgave en het kilometervreten. Manchester United, in naam de mooiste club ter wereld, kocht hem voor 40 miljoen euro. Daar verbanden ze hem vooral naar de bank. Geen onvertogen woord kwam over zijn lippen. Donny bleef hard werken en geduldig wachten.

Maar eindelijk, onder een nieuwe trainer, krijgt hij weer een echte kans tegen Villarreal. Hij moet achter Ronaldo spelen, symbool van glamour, in alles zijn tegenpool. Donny speelt weer met ‘34’ op zijn rug, het nummer van Appie. Ik zie hem maar draven en gaten dichtlopen voor anderen. Het oogt zielloos. Zijn ploeggenoten geven hem de bal niet. Donny wordt onzichtbaar. In de rust verschijnt een pijnlijke statistiek in beeld: hij heeft de minste balcontacten van alle veldspelers. “Hij is zoekende”, zegt Van der Vaart. En dan: “Het is een verloren zaak”.

Eenzaam verdwalen

Ik vrees het. Donny zit bij een club die verworden is tot een speeltje van steenrijke Amerikanen, een club die armoedig voetbal speelt dat haaks staat op zijn energieke inborst. Is hij nu een product van die omgeving, of zit het in hemzelf? Is hij slachtoffer van vedetten die hem negeren of mist hij toch een essentiële kwaliteit om in de slangenkuil van het topvoetbal te slagen? Donny leek het bewijs dat het niet nodig is om een klootzak te zijn.

Kort na de rust wordt hij zomaar van de bal gelopen. Een een-tweetje mislukt. De Engelse kranten zullen later schrijven dat hij niet op dezelfde golflengte zit als zijn medespelers. Na 66 minuten wordt hij gewisseld. Bruno Fernandes komt erin. De Portugees eist meteen met flair de ballen op. En krijgt ze. Hij leidt Manchester van 0-0 naar 0-2. Donny zie ik na afloop zijn medespelers omhelzen van blijdschap, loyaal als hij is. Ik kan het niet aanzien.

Voetbal is ook deze avond een vergeefse vlucht geweest, maar evengoed een spiegel. Ik had hem zo graag zien excelleren, als een ongewild rolmodel, icoon van het zwijgende fatsoen, maar ik zag hem eenzaam verdwalen.