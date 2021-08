Het zijn bizarre tijden, zegt Femke Bol

Tien minuten voor de finale van 400 meter horden wandelt Femke Bol (21) met haar concurrentes het imposante en lege olympisch stadion van Tokio binnen. Ze kijkt recht vooruit, naar het blok met nummer vijf. Haar baan. Ze oefent de start en verdwijnt weer in de coulissen. Klaar voor de officiële opkomst van haar eerste individuele olympische finale.

Bol vliegt uit de startblokken, maar niet als enige. In Europa heeft ze geen noemenswaardige concurrentie meer, nu lopen de twee snelste vrouwen ter wereld mee: Amerikanen Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad. Ze probeert aan te haken, maar vooral in de tweede helft van de race lopen de andere twee uit.

Niet op safe spelen

Natuurlijk is het een risico dat ze zo hard van start ging, geeft ze toe. “Maar ik denk dat ik ook wel risico mag nemen in een olympische finale. Ik kan op safe spelen en voor brons gaan of ik kan proberen met hen mee te lopen. Daardoor klok ik nu wel 52,03.” Met die tijd, de derde van de dag, breekt ze het Europese record dat sinds 2003 op naam stond van de Russische Joelia Petsjonkina.

McLaughlin onttroont Muhammad als olympisch kampioen, in een wereldrecord van 51,46. Bol heeft vrede met de derde plek. “Ik kan nog niet zo’n tijd lopen, dus dan ben je super blij met brons. Wat die meiden doen, is super gaaf en inspirerend.”

Omdat McLaughlin net als Bol pas 21 jaar oud is – beiden zijn tien jaar jonger dan Muhammad – belooft dat een mooie tweestrijd voor de toekomst. De Amerikanen hebben daar geen oog voor. De naam van Bol valt niet één keer bij de interviews met de gouden en zilveren winnares.

Bol verstaat die kunst

Dat zal Bol weinig uitmaken. Zij is bij uitstek een sportvrouw die haar benen laat spreken. Als een van de weinigen zet Bol tussen alle hordes evenveel stappen. De meesten voegen een stap toe als de vermoeidheid toeslaat. Bol houdt het ritme van vijftien aan. Ze heeft er, samen met een snellere start, hard op getraind. Dit seizoen lukt dat voor het eerst.

Technisch is dat heel moeilijk, zegt trainer Laurent Meuwly. “Om dat vol te houden, moet je het eerste deel heel erg gefocust zijn op je techniek. Je kan niet gewoon in je emotie lopen en gaan. Je moet jezelf in de hand houden en tegelijkertijd wel snel rennen. Dat is waarom deze race mentaal zo zwaar is.”

Bol verstaat die kunst. Sinds haar vijftiende loopt ze de 400 meter. Zo heeft ze geleerd met de verzuring om te gaan. Drie jaar geleden pas ging ze er horden bij doen. “Mijn lijf is daar best wel ideaal voor.” Ze houdt van die uitdaging, het gepuzzel met paslengte om goed uit te komen voor de horden.

Mensen vinden het bizar wat ik doe

Haar internationale doorbraak beleefde ze vorig seizoen, toen ze voor het eerst prestigieuze Diamond League-wedstrijden won – al lieten de Amerikanen door corona verstek gaan. Na de EK indoor in maart werd er in superlatieven over haar geschreven. Al die aandacht was wennen. “Vorig jaar bleef ik door corona een beetje onder de radar. Nu is dat anders.” Lachend benadrukt ze dat niet alles veranderd is: “Ik ben nog steeds hard aan het trainen.” Bovendien: “Mensen vinden het bizar wat ik doe, maar kijk naar Sydney (McLaughlin, red.). Ik denk dat het een mooie 400 horden-tijd wordt.”

Hier in Tokio maakte Bol pas voor het eerst een praatje met haar. “Ze is heel aardig. Het is niet zoals bij de sprint haat en nijd. Je gunt het elkaar. Je wil allemaal je beste race neerzetten. Het zijn bizarre tijden die worden gelopen. Je kunt er alleen maar van genieten als het niveau zo hoog is.”

Hebben de nieuwe superspikes daar ook nog wat mee te maken? Ja en nee, zegt Meuwly. Natuurlijk helpen de schoenen, maar Bol liep er vorig jaar ook op. Precies dezelfde schoen, alleen waren ze wit en nu rood. “En nu loopt ze 1,8 seconde sneller.” Hij ziet nog voldoende verbeterpunten. Bol kan zich atletisch en technisch verbeteren. De competitie met de Amerikanen ziet hij als een motivatie. “Als Femke vandaag 51,4 had gelopen, zou het moeilijker zijn om weer terug te gaan naar de trainingsbaan en de komende tien tot twaalf jaar hard te werken. Nu heeft ze een doel.”

