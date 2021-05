‘Het wonder van Nijmegen’: de avond van Okita, Odenthal, Barreto en Boekhoorn

Terwijl buiten het stadion de ME een kordon aanlegt om wat al te verhitte NAC-fans op afstand te houden, vertelt erbinnen NEC-spits Jonathan Okita vol vuur over het moment, zijn moment, dat de promotiestrijd definitief besliste in Nijmeegs voordeel. Eén subtiele voetbeweging, meer was het niet, maar wel eentje waar de klasse van afdroop. Na deze briljante touch vloog de bal onhoudbaar voor NAC-goalie Nick Olij de verre hoek in, het begin van vele vreugde-explosies die tot ver na middernacht aanhielden.

“Ik kan het nog steeds niet beseffen,” stamelde de Duits/Belgische spits met Congolese roots na afloop van het zenuwslopende duel dat vooral spannend was, verre van hoogstaand. Daarvoor waren de belangen ook te groot. De laatste schermutselingen van het seizoen 2020/2021 handelden over ere- of eerste divisie, over toekomstige tegenstand van Ajax en PSV in plaats van TOP en Telstar. Over spotlights in plaats van kaarslicht. En met dat vooruitzicht wil de druk weleens te groot worden voor doorsnee voetballers.

Jordy Bruijn is uitzinnig van vreugde na de prmotie Beeld ANP

Gaandeweg de tweede helft leek dat vooral het geval bij de bezoekers, die lange tijd rijp waren voor de genadeklap. Toen die uitbleef, herpakte het elftal zich zonder echt gevaarlijk te worden. Maar net op het moment dat iedereen zich neer leek te leggen bij een verlenging kroop Okita voor mandekker Robin Schouten en reageerde hij alert op een voorzet van Souffian El Karouani. “M’n mooiste en belangrijkste goal ooit, dit is de mooiste dag van m’n leven,” aldus de extatische matchwinnaar. In één klap liet de 24-jarige aanvaller een wat anoniem bestaan bij NEC, waar hij in 2018 aanmeerde, achter zich. “Ik draag deze golden goal op aan m’n broer, wiens beste vriend afgelopen week overleed. Aan hem moest ik denken, toen die bal erin vloog. Dit is zo onbeschrijflijk mooi. Ik kan het amper onder woorden brengen.”

Zo werd het de avond van Jonathan Okita en niet van NAC-collega-spits Sydney van Hooijdonk, die weliswaar tien minuten nadat hij was ingevallen de hoop terugbracht in de harten van de Bredase fans, maar daarna niet de hoofdrol kon vervullen die hijzelf in gedachten had. Dat hij door trainer Maurice Steijn wederom buiten de basiself werd gelaten, zette ook nog eens kwaad bloed bij de topscorer van de thuisclub. “Dit zou zomaar eens mijn laatste wedstrijd voor NAC kunnen zijn,” klonk het met dreigende ondertoon. “Dit is niet het moment om alles te uiten, maar er is een hoop gebeurd dit seizoen. Maar ja, als je dan weer onze fans ziet vandaag. Hoe ze ons vooraf begroetten, hoe ze ons tijdens de wedstrijd ondersteunden... Het had zo mooi kunnen zijn. Dit scenario zag ik niet aankomen.”

Marcel Boekhoorn, ook wel ‘de wandelende pinautomaat uit Bennekom’ genoemd, vond dat ‘iedereen dronken moet worden’. Beeld ANP

Ook de nieuwbakken technisch directeur Ton Lokhoff zag, ruim een maand na zijn aanstelling, een kickstart op een afgrijselijke manier verdampen. “Als je ziet hoe het voetbal leeft in deze stad, wat had ik het die mensen allemaal gegund. Nadat we Emmen hadden verslagen, kregen we allemaal het gevoel dat we het gingen redden. Het was een ideale dag om te promoveren.”

Maar dat vonden ze bij de tegenstander ook, waar de hoofdrollen van de avond keurig werden verdeeld over jong en oud. Zo was het Cas Odenthal (20) die met zijn doeltreffende kopbal in de 26ste minuut een ode bracht aan opa Joop, de 13-voudige international die vermaarde clubs als HFC Haarlem en Sportclub Enschede diende, en kwam het meeste vernuft uit de voeten van Edgar Barreto, die in juli zijn 37ste verjaardag viert. Vorige zomer keerde de Paraguayaanse spelverdeler na dertien Italiaanse jaren terug bij jeugdliefde NEC en nam de ploeg na een moeizame seizoenstart in de laatste maanden bij de hand. “Wat moet ik zeggen?”, zocht de zichtbaar geëmotioneerde veteraan naar woorden na de megastunt van zijn ploeg die in het reguliere seizoen van de eerste divisie slechts als zevende was geëindigd. “Dit is... dit is... niet normaal.”

Ook een tikkeltje abnormaal was het optreden van geldschieter Marcel Boekhoorn die midden in het feestgedruis de kleedkamer van NEC betrad, waar hij dansend op de tafel lalde over ‘het wonder van Nijmegen’ en de eis uitsprak dat ‘iedereen dronken moet worden vanavond’. De ondernemer deed zijn bijnaam als ‘wandelende pinautomaat uit Bennekom’ alle eer aan met de aankondiging dat hij miljoenen wil investeren in z’n Nijmeegse speeltje die hij meteen naar het linkerrijtje van de eredivisie wil katapulteren. En nu maar hopen dat de club en de spelers iets actiever zullen zijn dan z’n reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark.

Lees ook:

Publiek weer eens bij een wedstrijd: ‘Hier kan ik op teren’

Bij NEC mocht begin dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer publiek bij een voetbalwedstrijd zijn: ‘Dit was zo leuk. Hier kan ik weer even op teren.’