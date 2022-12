Het WK voetbal op zeventien schermen: in dit café in Utrecht is het altijd bomvol

In het café met de meeste tv-schermen van Utrecht, zeventien in totaal, kan de WK-wedstrijd tussen Nederland en Argentinië je onmogelijk ontgaan. Eigenaar Séan Hoogendoorn van de Champions Sportsbar & Grill zendt alle WK-wedstrijden uit en krijgt veel nationaliteiten over de vloer. Vooral fans uit de Spaans- en Portugeessprekende landen komen in groten getale naar het café om naar het WK te kijken. “Het zit bij ons regelmatig vol met Brazilianen, Spanjaarden en Argentijnen.”

Deze fans lijken alles over te hebben om hun land aan te kunnen moedigen. Niet voor niets is geen enkel land met zoveel fans vertegenwoordigd in Qatar als Argentinië. Dat merk je ook in Nederlandse kroegen. “Het is echt één groot feest als deze landen spelen”, ziet Hoogendoorn.

De Oranjekoorts stijgt met de dag, zien ze in Utrecht. “Waar mensen tijdens de groepswedstrijden op de bonnefooi kwamen, was de wedstrijd tegen Argentinië online gelijk uitverkocht nadat Nederland won van de Verenigde Staten. Elke dag bellen fans ons op of er toch nog een plekje vrij is.”

Bij het ter perse gaan van deze krant was de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië nog niet begonnen. Ga naar onze website en app voor het wedstrijdverslag en achtergronden.

