Het WK van 2030 zou zomaar eens naar Saudi-Arabië kunnen gaan

Van sporters kun je niet verlangen dat ze een belangrijk toernooi boycotten vanwege mensenrechtenschendingen, vinden velen. Want wat kunnen zij daaraan doen? Veel beter kun je je pijlen richten op sportkoepels. Die bepalen immers welk land een WK of Olympische Spelen mag organiseren.

Lange tijd doken ook zij steevast weg bij kritische vragen. Zo zei het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bij de Zomerspelen van 2008 in Peking niet verantwoordelijk te zijn voor Chinese mensenrechtenschendingen. Maar rond de Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji leek het comité in beweging te zijn gekomen. Net als in China werden arbeiders in Sotsji uitgebuit en moesten duizenden gezinnen plaats maken voor olympische faciliteiten. En daar leken bobo’s meer mee in hun maag te zitten dan zes jaar eerder. Voormalig IOC-lid Els van Breda Vriesman liet doorschemeren dat het IOC spijt had van de keuze voor Sotsji. Het comité betaalde schadevergoedingen aan door Rusland uitgebuite arbeiders.

Een jaar later wees datzelfde IOC echter gewoon Peking aan als gaststad voor de Winterspelen van 2022. Maar veel keus was er toen niet. De enige tegenkandidaat was Almaty, in het eveneens weinig mensenrechtenlievende Kazachstan.

Geen zorgen voor China

Intussen was het IOC wel begonnen aan het opstellen van een nieuw standaardcontract voor olympische gaststeden, mét daarin voorwaarden over mensenrechten.

China hoefde zich geen zorgen te maken. Het contract zou pas gelden voor alle Spelen na 2022. En het is opvallend dat het IOC sindsdien inderdaad geen gaststeden in dictaturen meer heeft aangewezen.

Ook binnen Fifa is er de afgelopen zeven jaar een en ander veranderd. Sterker: op papier zette de organisatie grotere stappen dan het IOC. In zijn nadagen besloot Sepp Blatter in 2015 namens Fifa de VN-mensenrechtenrichtlijnen (UNGP’s) te omarmen. Daarmee zei de federatie voortaan verantwoordelijkheid te nemen voor mensenrechtenschendingen die worden gepleegd als gevolg van haar activiteiten. Eventuele slachtoffers zouden worden gecompenseerd.

Fifa ging door op ingeslagen weg, IOC nog niet

Het is bepaald niet uit te sluiten dat de Fifa-baas dit snelle besluit nam om de aandacht af te leiden van de corruptieschandalen waarbij hij betrokken was. Maar ook na zijn vertrek ging Fifa door op de ingeslagen weg. De federatie nam mensenrechten op in haar statuten, er kwam een mensenrechtenbeleid voor toekomstige evenementen en er werd een onafhankelijk adviesorgaan in het leven geroepen.

Het IOC wilde al die stappen nog niet zetten. Waarschijnlijk wilde het China in aanloop naar de Winterspelen 2022 geen strobreed in de weg leggen. Daarna zou alles beter worden. Intussen nam het comité wel al maatregelen tegen minder invloedrijke dictaturen. Zo werd de Wit-Russische president Loekasjenko in 2020 aan de kant geschoven als voorzitter van zijn Nationale Olympische Comité vanwege mensenrechtenschendingen. Ook de verkiezing van zijn zoon als nieuwe voorzitter werd later niet erkend door het IOC. Beiden waren ze niet welkom op de Zomerspelen in Tokio vorig jaar.

Nu de Winterspelen in China achter de rug zijn, heeft IOC onlangs aangekondigd net als Fifa de UNGP’s te omarmen. Zullen de Spelen daardoor echt nooit meer in een repressief land plaatshebben? Dat is zeer de vraag. Maar liefst twaalf Chinese steden hebben al interesse getoond in de Zomerspelen van 2036. Ook de Qatarese hoofdstad Doha zegt dat jaar misschien wel gaststad te willen zijn. Dus heel gek moeten we niet opkijken als het sportfestijn honderd jaar na de nazi-Spelen van Berlijn weer naar een dictatuur gaat. Alleen de vijf Russische steden die ook interesse toonden zijn voorlopig uitgesloten, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Kleine lettertjes en vrije interpretatie

De leidende principes voor mensenrechten van de VN (UNGP’s) zijn niet bindend bij toewijzingsprocedures. Ook de voorwaarden in het standaardcontract voor gaststeden moeten te omzeilen zijn. In de kleine lettertjes staat dat de te respecteren mensenrechtenstandaarden wel van toepassing moeten zijn in het gastland. Dat alleen al biedt een hoop ruimte voor vrije interpretatie.

De veranderingen binnen Fifa blijken inmiddels ook weinig waard te zijn. Het onafhankelijk adviesorgaan mensenrechten is onlangs ontbonden, nadat de voorzitter had ingezien weinig binnen de organisatie te kunnen veranderen. En zo zou het WK van 2030 zomaar eens naar Saudi-Arabië kunnen gaan. Het zeer repressieve land heeft al interesse getoond. En onlangs werd bekend dat het ook de Aziatische Winterspelen 2029 mag organiseren.

De KNVB wil niet op voorhand zeggen dat het tegen Saudi-Arabië zal stemmen, mocht het zich inderdaad kandidaat stellen. Een woordvoerder van de bond wijst erop dat dat nu nog hypothetisch is, ook omdat een land pas mee mag doen aan de verkiezing als het is getoetst op mensenrechten. “In theorie zou Saudi-Arabië binnen een jaar zijn mensenrechten op orde kunnen krijgen.” En dan is er nog de stemprocedure waarbij naast de KNVB nog 210 andere landen mogen stemmen. “Alleen de landen in Noordwest-Europa lijken zich daadwerkelijk druk te maken om mensenrechten.”

Enorm veel lol in Noord-Korea

China heeft die mensenrechtentoets van de Fifa kennelijk eerder al kunnen doorstaan. Het land kreeg in 2019 het WK voor clubteams toegewezen. Bij de bekendmaking kreeg Fifa-baas Infantino een kritische vraag daarover van een journalist. Hij gaf daarop een wollig antwoord van ruim negen minuten. Over China liet hij niets los. Wel zei hij dat in elk land wel wat mis was, en dat we vooral niet moeten vergeten hoeveel plezier voetbal kan brengen. Een paar dagen ervoor had Infantino dat nog in Noord-Korea gezien. In het land met honderdduizenden onschuldige burgers in strafkampen zag hij een stel kinderen voetballen. En ze hadden daarbij enorm veel lol, vertelde hij. Een WK in een dictatuur moet gewoon kunnen, wilde de Fifa-baas maar zeggen.

