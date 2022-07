Het WK in eigen land moet hockey weer een impuls geven

Het gebied rond het Wagener Stadion in Amstelveen lijkt zaterdagavond op een schoolplein. Een uur voor de wedstrijd Nederland-Ierland klinken opgewonden stemmen en rennen kinderen ongecoördineerd door elkaar. Meegereisde fans van de tegenstander slalommen er grijnzend tussendoor.

Het merendeel van de toeschouwers mag zich nog niet volwassen noemen. Wedstrijden van de Oranjevrouwen vormen traditiegetrouw een uitje voor gezinnen. Jonge hockeyers en aanwas genoeg, zou je zeggen. Volgens Erik Gerritsen, algemeen directeur van KNHB, zijn de Oranjevrouwen populairder dan de hockeymannen. “Wedstrijden zijn sneller uitverkocht. Dat komt mede door hun successen en hun voorbeeldrol voor jonge meisjes.”

Daar speelt de KNHB op in, met en tijdens het WK dat zaterdag begon. De inzet is om kaartbezitters een hele dag te binden met drie wedstrijden (14.00 uur, 16.30 uur en 19.30 uur) en activiteiten. Goed voor de kas en voor sponsoren. Wie door de ingang in het Amsterdamse Bos komt, botst op verschillende mogelijkheden. Een greep: een fluitclinic, schminken, een hockeyhindernisbaan en het spelen van partijtjes. Kinderen hebben hun eigen stick mee.

Vaders mogen ‘even voelen’ achter het stuur

Rond het stadion is het duidelijk: het WK draait om meer dan alleen die wedstrijden. Het is ook een middel om mensen te binden, bijvoorbeeld aan sponsors. Aan de marketing van een groot Zweeds autobedrijf ontsnapt niemand. Gloednieuwe gezinswagens blokkeren pontificaal de doorgang. Vaders mogen ‘even voelen’ achter het stuur terwijl kinderen wachten. In sommige gevallen wordt een proefrit geboekt. In de overkapping links van de auto’s nuttigen vips witte wijn, terwijl een spreker uitweidt over de voordelen van private banking. DHL, een andere sponsor, laat kinderen voor een scherm digitaal juichen met de internationals.

Toeschouwers tijdens Nederland-Ierland zaterdagavond (5-1). Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Fleur van Aalten (9) loopt er aan de hand van haar vader Joris (44) tussendoor. Het zweet is net opgedroogd na de hindernisbaan. Haar waardevolste bezit? “Het Oranjeshirt dat ik van papa heb gekregen.”

Ze is niet de enige. Aan merchandise ook geen gebrek rond het Wagener Stadion. Tientallen bezoekers dringen voor de grote truck met beeltenissen van de sterspeelster van het nationale team. De vijf verkopers vliegen van links naar rechts. Hockeyouders zijn gulle gevers als het gaat om oranjekleding voor hun kroost.

‘Nederland moet niet té dominant zijn’

De zaterdag en zondag, de dagen dat Nederland de eerste poulewedstrijden afwerkt, zijn ruim van tevoren met 9.500 mensen uitverkocht. Ongeveer 90 procent is Nederlander. Nederland is groot in het hockey, zeker organisatorisch. Veel internationale evenementen worden hier gehouden. Twee van de laatste drie EK’s vonden in Amstelveen plaats en sinds 1998 is dit het derde WK in ons land. Deels dan, want de eventuele halve finale en eindstrijd zijn in het Spaanse Terrassa.

Bondsdirecteur Gerritsen vindt dat Nederland ervoor moet waken dat het te dominant wordt. Ook in andere landen verdient hockey aandacht. “Het is niet goed als wij steeds de eindtoernooien organiseren. We willen vaak, maar niet altijd”, zegt Gerritsen. “Maar het is voor ons belangrijk om onze teams zichtbaarheid te geven, om onze sponsoren te tonen en de sport te promoten. Daarnaast hopen we met de organisatie van toernooien een vernieuwd stadion te realiseren.”

Licht dalende trend

De promotie is nodig, want het hockey groeit niet meer in Nederland. Vooral na het succesvolle WK voor mannen in Utrecht in 1998 maakte de sport een ongekende groeispurt door. De laatste jaren is de trend echter licht dalend. Meer dan 250.000 mensen zijn nu lid van een club, van wie 60 procent vrouw. Gerritsen: “De ongebreidelde groei van de jeugd is na twee decennia van verdubbeling tot stilstand gekomen. We zijn bij een omslag gekomen dat we weer actief aan werving en behoud moeten doen. Daar praten we met clubs over. Zo’n toernooi draagt daaraan bij. Topsport stimuleert breedtesport.”

Voor Eva de Goede, net terug na een blessure, weet hoe een WK-duel beklijvend werkt op de jeugd. Ze was in 1998 erbij als 9-jarige in de Galgenwaard. “Ik herinner me het als de dag van gisteren. Het is bijzonder dat al die kinderen inmiddels naar mij opkijken en voorzichtig dromen van Oranje. Als Nederlands team moeten we uitstralen dat het voor hen ook mogelijk is.”

De officiële toernooimascotte Stockey van het Nederlands team vermaakt het publiek voor de wedstrijd. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Net als de jonge Van Aalten en tal van andere kinderen is verreweg het grootste deel van de jonge toeschouwers al hockeyer. Zij blijven voorlopig behouden voor de sport, maar hoe werf je nieuwe leden? Een moeilijke opgave, denkt Gerritsen. “Demografisch gezien zijn we voorbij de piek. Daar hebben alle bonden mee te maken. En er is een tweedeling. In regio’s waar hockey populair is, hebben we ruimtegebrek. In andere gebieden moeten we juist heel hard vechten om aan leden te komen.”

De explosieve groei van het vrouwenvoetbal de afgelopen decennia is deels debet aan de lichte ledendaling, denkt Gerritsen. “Je hebt nou eenmaal voetbal en daarna de rest. We hoeven geen strijd aan te gaan met andere sporten. We zijn blij met onze positie. Het is wetenschappelijk nooit aangetoond, maar ik ben ervan overtuigd dat toernooien en successen in eigen land nodig zijn om als hockey aantrekkelijk te blijven. Dat drukt zich niet uit in directe aanmeldingen, maar op lange termijn heb je die zichtbaarheid nodig.”

Voor de bond is Eva de Goede goud waard. Haar naam prijkt op de meeste meisjesshirts. Na het gewonnen duel tegen Ierland (5-1) wandelt ze door het vipgedeelte waar ook families van speelsters welkom zijn. Kinderen mogen – op afstand, want coronagevaar – met haar op de foto. Zij dromen van een carrière als die van de speelster van HGC. “Al is maar één meisje geïnspireerd, dat voelt al als een dankbare taak. Hockeyen is mooi, een meisje inspireren nog veel mooier.”

