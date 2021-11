Het werd een hete avond in Dortmund, Ajax knokt zich naar de volgende ronde

Na de daverende 4-0 in de Johan Cruijff Arena twee weken geleden was het vooraf vooral de vraag of Ajax dat hoge niveau een vervolg kon geven op het internationale podium. Het antwoord: dat lukte niet, woensdagavond in Dortmund.

Ajax had aanvankelijk veel moeite met de ploeg waar het in Amsterdam nog zo mee had gedold. Zo heel gek was dat overigens niet. Borussia wilde in de eigen geel-zwart gekleurde burcht, met die unieke sfeer, niet nog eens afgaan en had de mouwen ver opgestroopt om er een heet avondje van te maken. Het leidde tot een pot met veel strijd, een rode kaart, een dubieuze strafschop, fraaie acties, nog veel meer fouten, veel kansen en uiteindeljk de apotheose die in de tweede helft constant in de lucht hing.

Door de 1-3 overwinning is Ajax na vier groepswedstrijden al verzekerd van overwintering in de Champions League. Dat lukte de afgelopen twee seizoenen helemaal niet. Die ongekende sportieve luxe gaat gepaard met een forse financiële injectie. De inkomsten van het Europese hoofdtoernooi liepen door alle bonussen gisteravond al op tot boven de 65 miljoen euro.

Revanche

Het zag er in het eerste half uur niet naar uit dat de avond in een Amsterdams feestje met de vierduizend meegereisde fans zou eindigen. Borussia Dortmund was van zins sportieve revanche te nemen. Door de absentie van de geblesseerde Erling Haaland had het wel op zoek gemoeten naar een nieuw antwoord op Ajax. Steffen Tigges had de zware taak de Noor te vervangen. Donyell Malen begon op de bank.

En Dortmund bleek aanvankelijk een aardig antwoord te hebben. Door fel en al vroeg druk te zetten, had Ajax er in het eerste half uur veel moeite mee een fatsoenlijke aanval op te bouwen. De Duitse ploeg dwong bij de ploeg van Erik ten Hag veel slordigheden af. Ook tactisch werd Ajax verrast. Het kwam op het middenveld regelmatig een mannetje tekort. Edson Alvarez wist niet goed waar hij het zoeken moest.

Na een minuut of tien stond Ten Hag lang langs de zijlijn driftig te gebaren, te foeteren en zijn vuist in zijn hand te slaan om zijn spelers tot meer scherpte te dwingen. Vergeefs probeerde hij zich in het ontzagwekkende kabaal van het Westfalenstadion verstaanbaar te maken bij zijn spelers.

Uitglijer

Vooral Lisandro Martinez knoeide. Al na acht minuten leidde een uitglijder van de Argentijn tot een enorme kans, waarbij Remko Pasveer Hazard van scoren afhield. De doelman, die maandag 38 wordt, was ook attent toen Marco Reus hem onder vuur nam. Na een klein half uur stak de Engelse scheidsrechter Michael Oliver Ajax de helpende hand toe. Een stevige charge van Mats Hummels, die Antony wel wist te ontwijken, kwam hem op direct rood te staan. De video-arbiter corrigeerde dat besluit niet.

Na de aftocht van Hummels greep de man achter de VAR, Stuart Attwell, zelf in toen hij zijn landgenoot Jude Bellingham had zien vallen in het strafschopgebied. Noussair Mazraoui had hem licht getoucheerd. Oliver was het ontgaan maar ging mee in het oordeel van Attwell. De strafschop werd benut door Reus.

Tegen tien man kreeg Ajax daarna meer ruimte, en daarmee ook kansen. Een knal van Martinez, die vrij mocht uithalen, verdween naast het doel. Nadat hij in de diepte was gelanceerd, wist Steven Berghuis de Zwitserse sluitpost Gregor Kobel niet te passeren.

De sleutel

In de rust vond Ten Hag de sleutel die Ajax aan het zoeken was. Alvarez werd vervangen door Davy Klaassen. Die moest met zijn loopvermogen de gaten op het middenveld dichten. En dat deed hij. Ajax creëerde een overwicht en stichtte hoe langer hoe meer gevaar.

Antony werd uiteindelijk de grote man. De kleine Braziliaan stond drie keer aan de basis van een Amsterdamse treffer. Eerst bediende hij met een perfecte voorzet vanaf rechts de attent inlopende Dusan Tadic. Zijn gelijkmaker gaf Ajax het definitieve zetje om de klus in de poulefase van de Champions League meteen al te gaan klaren. Op aangeven van Antony bracht Sébastien Haller Ajax op een 1-2 voorsprong. Op slag van tijd bekroonde Klaassen zijn sterke invalbeurt met het derde doelpunt, en weer was Antony de architect.

