Het weer sloeg om in Oostenrijk - en de Holland Acht ook

Hachelijke momenten voor de roeiers van de Holland Acht. Tijdens een training op de Hallstättersee in Oostenrijk sloeg het weer om en kregen zij te maken met harde wind en hoge golven. De boot liep vol water en de roeiers moesten met z’n allen overboord.

“We hadden al gezien dat het weer in de middag, om een uur of twee, zou omslaan”, zegt Mark Emke, de bondscoach bij de mannen. “Maar je weet nooit wanneer het afgeleverd wordt, zeg maar. We werden overvallen door een keiharde wind en toen het water over de rand van de boot kwam, was er geen houden aan.”

Zwemmend naar de oever

Een half uur voor het incident had de boot nog getraind op spiegelglad water, aldus Emke. “Op het moment dat het zo hard begon te waaien, zaten we helemaal achter op het meer. Als we 200 meter verder waren geweest, hadden we in de luwte kunnen schuilen en was er niets aan de hand geweest. We dachten even nog dat we terug konden varen, maar dat redden we niet.”

In eerste instantie probeerde Emke de roeiers op te vangen op de catamaran, waarop hij meevoer tijdens de training op het Oostenrijkse meer. Die boot had echter niet voldoende drijfvermogen om de extra kilo’s te dragen. Mensen die aan het werk waren op een klein platform in het meer, hebben de roeiers naar de kant gebracht. Emke: “Iedereen is ongedeerd en kon er achteraf wel om lachen”.

Op onderstaande beelden is te zien hoe de Oostenrijkse reddingsbrigade de roeiboot probeert vlot te trekken.

Geholpen door een reddingsdienst uit de buurt slaagde Emke er later ook in de boot naar de kant te krijgen. Door de luchtkasten was de boot niet gezonken. “Hij lag wel op zijn kop”, zegt Emke. “Een man van de reddingsdienst in een warmtepak haalde de riemen los en met een touwtje kon ik de boot naar de kant slepen. Maar dat was wel nog een paar kilometer.”

Na een korte check kon Emke tot zijn opluchting constateren dat de boot, waarmee Nederland op de Olympische Spelen in Tokio voor een gouden medaille gaat, niet was beschadigd. “Ja, je maakt wat mee”, zegt Emke lachend. “Af en toe gebeurt zoiets, dan slaat het weer om en dan moet je maken dat je wegkomt. Maar dit kwam net even te vroeg.”

Emke herinnert zich nog een voorval uit 2018 toen een vier-zonder in de problemen kwam en door reddingswerkers naar de kant moest worden worden gehaald. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio werd het programma op de eerste dag geannuleerd nadat bij het inroeien een aantal boten was omgeslagen.