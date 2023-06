Het vrouwenvoetbal floreert aan de top, maar wordt de basis niet vergeten?

Zelfs in de kleedkamer van het Nederlands elftal is de Champions League tegenwoordig gespreksonderwerp, vertelt voetbalster Jill Roord. “Daar hebben we het vaak over. In voetbal is het gewoon ’t mooiste wat er is.” Ook voor de vrouwen anno 2023.

Zaterdag is de finale in Eindhoven, tussen Barcelona en het VfL Wolfsburg van Jill Roord. Voor het eerst zal de ontknoping van de Uefa Women’s Champions League in een uitverkocht stadion plaatsvinden. Alle 34.120 beschikbare kaarten zijn vergeven. Dat is meteen een bezoekersrecord voor een vrouwenwedstrijd op Nederlandse bodem.

Een hoger niveau

Het illustreert hoe explosief de relatief jonge sport gegroeid is, zowel sportief als commercieel. Alleen moet daar wel een belangrijke kanttekening bij geplaatst worden: de vlucht die het clubvoetbal in Europa heeft genomen betreft vooral de top.

Volgens Roord, die een verleden heeft bij FC Twente, Bayern München en Arsenal, is het niveau in de Champions League nu veel hoger dan een paar jaar geleden. “Ik weet nog dat we met Twente destijds maar net verloren van Paris Saint-Germain en Barcelona. Als je nu met Twente tegenover dat soort teams staat, is het veel lastiger. Zeker internationaal is het niveau echt enorm omhooggegaan.”

Sinds het seizoen 2021-2022 is de opzet van de Champions League veranderd. In plaats van een knock-outronde bij de laatste zestien is er nu een groepsfase: in vier poules spelen vier teams uit en thuis tegen elkaar. Deelnemende clubs zijn zo van meer wedstrijden verzekerd. De nummers één en twee plaatsen zich vervolgens voor de kwartfinale.

Jill Roord (r) in actie tijdens een wedstrijd tussen VfL Wolfsburg en SC Freiburg in Keulen. Beeld ANP / EPA

Zichtbaarheid is cruciaal

Daarbij heeft de Uefa de marketing naar zich toegetrokken. Voorheen liet de Europese voetbalbond dat tot de finale aan de thuisspelende clubs. Nu worden mediarechten en sponsorafspraken vanaf de groepsfase centraal geregeld. Nadine Kessler, directeur vrouwenvoetbal van de Uefa: “We wilden het toernooi niet alleen competitiever maken, maar ook zichtbaarder. Dat is cruciaal.”

En inderdaad, die wijziging is in het groeiproces een mijlpaal gebleken, concludeert Dirk Zilles, woordvoerder van finalist Wolfsburg. Er zijn gedurende het hele jaar meer gelijkwaardige duels gekomen en minder verplichte nummers. “Als we vroeger in de ronde van 32 bijvoorbeeld tegen FC Prishtina speelden, wisten we van tevoren dat we zouden winnen. Nu kunnen topclubs het al in de groepsfase − ons startpunt − moeilijk krijgen. Dat maakt het interessanter om naar te kijken.”

Dat de wedstrijden op vaste tijdstippen beginnen en allemaal live te volgen zijn, helpt voor de herkenbaarheid. Zilles: “We zijn nu constant zichtbaar.” Weliswaar nog niet standaard op televisie, zoals de mannen, maar wel online. De Uefa heeft een deal gesloten met streamingdienst DAZN.

72.262 toeschouwers in Camp Nou

De publieke belangstelling voor het vrouwenvoetbal groeit. Dit seizoen waren er gemiddeld 10.800 toeschouwers bij de wedstrijden in de Champions League. Dat is meer dan een verdubbeling van de 5000 in het seizoen 2018-2019. Het best bezochte duel was de halve finale tussen Barcelona en Chelsea. Er zaten 72.262 mensen in Camp Nou.

De nummer twee op de lijst, de andere halve finale tussen Arsenal en Wolfsburg, onderstreept misschien nog meer hoe snel de ontwikkelingen gaan. In Londen kwamen 60.063 fans naar het Emirates Stadium. Toen de clubs elkaar een jaar eerder in de kwartfinale troffen, herinnert Roord zich, zaten er nog maar een paar duizend man op de tribune. In haar eigen tijd bij Arsenal, tussen 2019 en 2021, speelden de vrouwen überhaupt nooit in het Emirates.

Playstation haakt ook aan

Ook de commercie groeit mee. Inmiddels verbinden grote mondiale merken zich aan het vrouwenvoetbal. De Uefa heeft overeenkomsten met onder meer Adidas, Heineken, Just Eat Takeaway, PepsiCo en Visa. In maart kwam daar een tiende partner bij: spelcomputer Playstation − een bedrijf dat om veel meer dan alleen de financiële injectie interessant is voor de sport. Niet voor niets benoemt Uefa’s marketingdirecteur Guy-Laurent Epstein het ‘ongelooflijke bereik’ van Playstation en de betrokkenheid van fans wereldwijd. “Wij geloven dat deze deal ons kan helpen om nieuw publiek te bereiken en een nieuwe generatie speelsters te inspireren.”

Want daar ligt de grootste uitdaging. Het gevaar bestaat dat in de euforie over de progressie aan de Europese top de basis vergeten wordt. In dat licht is een onderzoek van Nicolas Scelles interessant, uitgevoerd aan de Manchester Metropolitan University en afgelopen december gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de competitieve aantrekkingskracht van de Champions League voor vrouwen achterblijft bij die voor mannen. Opvallend genoeg ook als de beginperiodes van beide competities naast elkaar gelegd worden, respectievelijk 2001-2019 en 1955-1973. De belangrijkste reden is de grootte van de pool van spelers.

De beleidsmakers lijken doordrongen van de noodzaak van een brede basis en de risico’s van een te groot gat tussen de Europese top en de rest. Maar doen ze voldoende om dat tegen te gaan?

De Uefa heeft voor het eerst bij Euro 2022, het Europees kampioenschap voor landenteams, ook de clubs van de speelsters financieel beloond. Per deelneemster is er een minimum betaling van 10.000 euro overgemaakt naar in totaal 221 clubs uit zeventien nationale competities.

Een nieuw verdienmodel

Verder is bij het nieuwe format van de Champions League een nieuw verdienmodel geïntroduceerd. Er is meer prijzengeld, 24 miljoen euro in totaal. Teams in de groepsfase ontvangen minimaal 400.000 euro, dat is vijf keer meer dan wat gebruikelijk was voor elftallen die de laatste zestien haalden. Daarnaast zijn er voor het eerst ‘solidariteitsbetalingen’ voor clubs die in de voorrondes blijven steken. Ongeveer 23 procent, zo’n 5,6 miljoen, wordt daaraan besteed.

Nederlandse clubs zijn er nog niet in geslaagd om de groepsfase te bereiken. Op de online persconferentie met Jill Roord wordt haar gevraagd wat daarvoor nodig is. “Er moet vooral meer geïnvesteerd worden in de lagere clubs. De top-twee van de eredivisie heeft het prima voor elkaar, maar de verenigingen daaronder struggelen en blijven achter. Daardoor is de competitie minder aantrekkelijk, ook voor buitenlandse spelers.”

En voor de eigen nationale toppers. Fenna Kalma, topscorer van de afgelopen twee seizoenen, verkast na de zomer van FC Twente naar VfL Wolfsburg. In Duitse dienst kan ze voortaan ook meepraten in de kleedkamer van Oranje.

Lees ook:

Jill Roord: ‘Ik merk dat het lastiger wordt om het plezier naast het voetbal erin te houden’

Jill Roord ondervond in 2022 wat de persoonlijke gevolgen zijn van de onstuimige groei van het vrouwenvoetbal.‘We hebben een heel ander leven gekregen.’