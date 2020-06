Het vriendenteam van Dave kan ook weer een homerun slaan

Nog voor de allereerste pitch van het honkbalseizoen is geworpen, heeft Dave Posthoorn van Neptunus 5 al een beker voor in de kast. Vorige week was hij de beste van het team in de door henzelf gehouden ‘coronahomerunderby’, en deze donderdag krijgt hij er op de training ceremonieel een grote beker voor. Het is een geintje, en tegelijkertijd een mooi aandenken aan een vreemde tijd.

Mogelijk volgen nog andere prijzen voor het hechte vriendenteam uit Rotterdam. Vanaf 1 juli mogen competities weer opstarten, meldde premier Mark Rutte dinsdag. Niet alleen in de topsport, maar ook in de gehele breedtesport. Dat is goed nieuws voor honderdduizenden mensen in allerlei sporten, en dus ook voor het zelfbenoemde ‘sterrenteam’ Neptunus 5. Alles gaat er met een knipoog. De ploeg speelt al jaren samen en vertoeft in de voor hen ideale vierde klasse. Daar duren wedstrijden geen negen innings, maar twee uur. Voor de vaders met een gezin is dat een overzichtelijke tijd. Promoveren is daarom zeker niet de bedoeling. Kampioen worden natuurlijk wel.

Geen voorbereiding nodig

Het nieuws op de persconferentie van Rutte werd dinsdagavond rond 19.12 uur ‘juichend’ in de appgroep (‘HB Neptunus 5’) ontvangen. “Ik heb nog nooit zo blij televisie gekeken”, lacht Joeri de Jong, met 22 jaar het broekie van het team. Zijn weekenden bestonden door corona niet uit honkbal, maar uit gamen en Netflix. “Van weekenden weg naar weekenden thuis. Dat was wel heel anders.”

De topcompetitie in het honkbal begint normaal gesproken in april, maar nu op 25 juli – er is enige voorbereidingstijd ingebouwd. De honkbalbond wil de wedstrijden voor de ruim twintigduizend amateurs al vanaf volgende week opstarten. Die hebben geen voorbereiding nodig.

Bij Neptunus 5 kan de conditie ‘niet beter’, lacht coach Paul Schellevis, die als coördinator binnen de hele club de coronaprotocollen implementeerde. Ook dat is een grapje, natuurlijk. In een vriendenteam is de conditie nooit helemaal top. Maar het komt ook omdat pas in april trainen op 1,5 meter werd toegestaan. Dat was ‘een beetje slaan en gooien’, voordat de helmen en knuppels weer moesten worden ontsmet. Schellevis. “Je kon geen wedstrijdsituatie trainen, iemand uittikken was al helemaal niet te doen.”

Eindelijk weer bittergarnituur

Posthoorn, de pitcher en korte stop van het team, gooide af en toe nog met een buurman een balletje op het grasveld in de buurt, maar ‘dan kun je toch niet écht gooien’. “Ik weet hoe hard die dingen aan kunnen komen, zeker als iemand niet vaak een handschoen aan heeft.”

Posthoorn had het ‘geluk’ dat hij tijd met zijn twee kinderen kon doorbrengen, zegt hij. “Maar honkbal is wel een groot deel van mijn leven. Als er kan worden getraind, is het op werk een bakkie koffie minder en eerder naar huis. Dat kon lang niet vanwege corona en dat vond ik wel moeilijk. Gelukkig weten ze nu thuis ook dat het honkbal weer begint, haha.”

Deze donderdag is de sfeer uitgelaten. Het vooruitzicht van een wedstrijd doet goed, al is het nog wel aftasten of de regels werken. Zo is De Jong ook scheidsrechter op wat hoger niveau. “Ik heb al bedacht dat ik niet ga controleren op die anderhalvemeterregel. Alleen of een pitch slag of wijd is. Anders ga ik naar huis!”

Wat wel duidelijk wordt: volgende week donderdag op 2 juli zit het merendeel van het team gegarandeerd na de training in de kantine. Posthoorn ziet het helemaal voor zich. Eindelijk tijd om weer die bittergarnituren te ‘vernietigen’. “Daar zit echt de kracht van dit team.”

‘Niemand zal het bij ons in zijn hoofd halen te komen trainen met ziekteverschijnselen’ Rob van Zijp (49), judo, sportschool Kenamju Haarlem “Ik had me voorgenomen deze zomer mijn vijfde dan te halen, maar door de lockdown is het daar niet van gekomen. Nu mag ik weer en heb ik een half jaar voor me liggen waarin ik daar eindelijk naar toe kan werken. Doordat ik niet vrijuit kon trainen, zijn de blessures waar ik mee kampte helemaal genezen. Ik ben fitter dan ooit. Het is heerlijk om eindelijk weer eens een doel te kunnen stellen. Hoe krom de regels van de regering omtrent het bedrijven van sport in mijn ogen soms ook waren, ik begrijp ze wel. Alleen waren ze voor het judo zoals wij dat beoefenen overbodig. Dit is een sport voor weldenkende mensen, waar discipline hoog in het vaandel staat. Niemand die het bij onze sportschool Kenamju in zijn hoofd zal halen om te komen trainen als hij ziekteverschijnselen heeft. Op het niveau waarop ik actief ben, is judo overigens nauwelijks een contactsport te noemen. Het gaat vooral om kata, de behendigheid van sport. De afspraak is dat we heel van de tatami afkomen en dat tijdens een partij alle eer opzij wordt gezet. De wedstrijdelementen zijn verdwenen. Het gaat erom respectvol en gezellig bezig te zijn.”

‘We hebben maar drie maanden per jaar waarin we kunnen spelen’ George Leuver (52), cricket, vierde team Excelsior ’20 Schiedam “Ook wij mogen volgende week weer wedstrijden gaan spelen. Het grote probleem tijdens de lockdown is geweest dat de regering bij alle maatregelen omtrent de sport het voetbal als leidraad heeft genomen. Maar cricket is, net als honkbal, helemaal geen contactsport. Cricket is niet bekend bij de heren in politiek Den Haag, lijkt het wel. En onbekend maakt onbemind. Voor ons is het heel belangrijk dat juist nu de maatregelen zijn opgeheven, want we hebben maar drie maanden per jaar waarin we kunnen spelen. Als zo’n kort seizoen ook nog eens grotendeels wegvalt, kun je bijna net zo goed niet spelen. Cricket op recreatief niveau is een sociale teamsport, waarbij respect voor de tegenstander hoog in het vaandel staat. We drinken voor de wedstrijd een kop koffie met de tegenstander, gebruiken gezamenlijk de lunch en nemen na afloop onder het genot van een biertje met beide teams de wedstrijd door. Zo zou het overal op de sportvelden moeten gaan. Begrijpt u nu waarom cricket de ‘King of Sports’ wordt genoemd?’’

