Het voltallige bestuur van de Nederlandse triatlonbond stapt op na vernietigend rapport

In het rapport wordt gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Dat gedrag zou onder andere plaatsvinden binnen de olympische selectie, die in Tokio bestond uit Rachel Klamer, Maya Kingma, Marco van der Stel en Jorik van Egdom. Volgens onderzoeksbureau Fijbes is sprake van ‘ongewenst gedrag, spanningen en escalaties.’

Fijbes adviseert in het rapport, dat ruim twee weken op het bondsbureau lag en dinsdag als samenvatting is gepubliceerd door de NTB, om op korte termijn in te grijpen. Op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC) in Sittard is ‘een verkeerde dynamiek’ ontstaan waardoor ‘signalen niet werden opgemerkt of opgepakt’. De sociale veiligheid is daarmee niet gewaarborgd voor de triatleten.

Tussen de atleten onderling en tussen stafleden en atleten bestaan spanningen, conflicten en escalaties, concludeert Fijbes. Er is sprake van wantrouwen over elkaars motieven en integriteit. Ongenoegen en kritiek over de begeleiding, processen en keuzes binnen het topsportprogramma vormen de aanleiding hiervoor.

Een vervolgonderzoek naar de misstanden

Als gevolg van het rapport en de aanbevelingen stapt het huidige bestuur van de bond op. “Een bestuur dat niet gehinderd wordt door het verleden en met nieuw vertrouwen en een frisse blik de toekomst in kan gaan”, zegt Wim van Oijen, scheidend voorzitter van het bestuur van de NTB in het persbericht. Opvallend is dat de algemeen directeur Rembert Groenman en technisch directeur Adrie Berk wel op hun posten lijken blijven. Verschillende (oud-)atleten verweten hen zich niet gehoord te voelen.

De bond benadrukt in een persbericht dat er een vervolgonderzoek komt naar de misstanden die in een eerder stadium plaatsvonden. Aanleiding daarvoor zijn publicaties vorige maand in Trouw. Daarin vertelden diverse voormalig triatleten dat ze als gevolg van het NTC-beleid jaren later nog kampen met eetstoornissen, chronische blessures en depressies.

