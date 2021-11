Het voetbal is verdeeld over plan voor uitstel competitiewedstrijden

Komt er wel, of geen uitstel van de duels in het Nederlands betaald voetbal? De KNVB neemt er waarschijnlijk begin komende week een besluit over. De bond wilde dit weekend van de clubs weten of ze voor- of tegenstander zijn van het idee om de wedstrijden de komende periode uit te stellen, nadat afgelopen vrijdag op de persconferentie werd afgekondigd door het kabinet dat er drie weken geen publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn. NAC Breda en Sparta waren de eerste clubs die daarna aangaven voor uitstel te zijn, gevolgd door onder meer SC Heerenveen, Cambuur Leeuwarden, RKC, Excelsior, Ado den Haag en Almere City.

Naast een sociaal aspect (om de fans een wedstrijd te bieden) spelen ook financiële belangen mee in de afweging. Een wedstrijd zonder fans scheelt voor clubs als PEC Zwolle een ton aan inkomsten, voor topclubs schiet dat al richting de miljoen euro. Vorig jaar zijn clubs in het Nederlands betaald voetbal tussen de vijftig en honderd miljoen euro misgelopen, zei Jan de Jong van de Eredivisie CV in september nog.

Lege stoelen vorig jaar, tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord in Stadion De Grolsch Veste Beeld ANP

De clubs die Europees spelen zijn minder enthousiast

Maar er is verdeeldheid. Niet iedereen zag gelijk de voordelen van uitstel in. Ajax-trainer Erik ten Hag reageerde zondagochtend bij sportzender ESPN: “Natuurlijk wil je altijd met publiek spelen”, zei Ten Hag. “Maar er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen.”

Andere clubs, zoals Telstar, gaan mee in het besluit van het kabinet, ook al is men in Velsen-Zuid eveneens teleurgesteld. Maar Natascha van Grinsven-Admiraal, commercieel directeur van Telstar, zei tegen NH Sport dat het begrijpelijk is dat er extra maatregelen genomen worden. “We moeten het accepteren en we zijn solidair met de keuze van het kabinet.”

De hoop is dat er door politiek Den Haag alsnog wordt besloten publiek toe te laten. Er volgt immers nog een debat met de Tweede Kamer. En, stelt onder meer Heracles Almelo: “De kans dat een stadion een besmettingshaard vormt is bijna gelijk aan nul.” Voetbalblad VI meldde dat er vrijdag op het laatste moment een ‘ultieme poging’ werd gedaan om publiek toe te laten, met verregaande concessies als het sluiten van de binnenruimtes en het niet schenken van alcohol. Die mogelijkheden liggen nog op tafel.

Zaterdag was Eindhoven - Dordrecht vooralsnog de laatste wedstrijd met publiek. Die wedstrijd werd nog vervroegd naar 16.00 uur, om zo voor 18.00 uur te kunnen stoppen. Andere duels, zoals Ado den Haag tegen VVV en De Graafschap tegen Telstar werden zondag gespeeld in een stil stadion, ook al probeerde onder meer Ado de wedstrijd nog uit te stellen.

Mocht worden besloten tot uitstel over te gaan, dan moeten de wedstrijden mogelijk met de feestdagen of op doordeweekse dagen worden gespeeld. Europese duels gaan wel sowieso door, wat inhoudt dat PSV tegen Sturm Graz in een leeg stadion speelt. De rest van de Nederlandse ploegen in Europa, Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse, hebben een uitwedstrijd staan.

Overigens is voetbal niet de enige sport in Nederland waar over uitstel van de competitie is nagedacht. In het basketbal is men al een stap verder. Daar is afgesproken dat de thuisclub de komende weken mag beslissen. Topclub Donar heeft die keuze al gemaakt: daar worden drie thuiswedstrijden verplaatst.

