‘Het verwachtingspatroon bij Feyenoord kan je soms echt killen’

Gernot Trauner knikt grijzend naar zijn mobiele telefoon. Toen Feyenoord donderdagavond eenmaal wist tegen welke clubs het had geloot in de groepsfase van de Champions League, kreeg hij meteen een berichtje van zijn broer Peter. “Of ik kaartjes kon regelen voor de uitwedstrijden”, zegt de Oostenrijker in de catacomben van het stadion van Feyenoord. “Hij wil weer mee.”

Peter Trauner is een fervent groundhopper, iemand die in zijn leven zoveel mogelijk voetbalstadions wil bezoeken. Aan de hand van zijn broer Gernot, dit seizoen aanvoerder van Feyenoord, hoopt hij twee nieuwe stadions toe te voegen aan zijn al indrukwekkende lijst: Celtic Park en het Wanda Metropolitano in Madrid. Dat zijn de onderkomens van respectievelijk Celtic en Atlético Madrid, tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Het stadion van de derde opponent, Stadio Olimpico van Lazio Roma, bezochten de Trauners vorig jaar al in het kader van de Europa League.

Nooit verwacht

Dat Feyenoord nu tussen de 32 eliteclubs van Europa staat, blijft gezien de recente geschiedenis van de club toch wonderlijk. Zie Trauner, 31 jaar inmiddels, ontspannen leunen tegen een statafel in het perscentrum van Feyenoord. Had hij twee jaar geleden, toen hij Lask Linz verruilde voor zijn eerste buitenlandse avontuur, kunnen vermoeden dat hij ooit de Champions League-hymne zou horen voor duels met Atlético Madrid, Lazio Roma en Celtic? Dat hij na de Conference League en de Europa League nu ook aan de vooravond staat van zijn debuut in de grootste clubcompetitie ter wereld?

“Om eerlijk te zijn had ik het nooit verwacht om Champions League te spelen”, zegt Trauner, spelend met een flesje water. “Zes jaar geleden degradeerde ik nog met een club in Oostenrijk. Voor mij is dit als een droom. Een droom die altijd zo ver weg leek, maar nu zo dichtbij is. Ik hoop dat ik ervan kan genieten.”

Feyenoord, dat zes jaar geleden voor het laatst uitkwam in het hoofdtoernooi van de Champions League, zal zich nóg beter moeten presenteren dan in het afgelopen seizoen. Daarin reikte het tot de kwartfinale van de Europa League en pakte het de landstitel. Hoe moeilijk is het om je als team te overtreffen na zo’n succesvol kampioensjaar?

David Hancko in actie voor Feyenoord: 'Dit gebeurt niet elk jaar, dit is vooral een bonus voor de club en de fans.' Beeld Pro Shots / Kay Int Veen

David Hancko puft eens na die vraag. “Het verwachtingspatroon van onszelf en de buitenwereld kan je soms echt killen”, meent de Slowaakse verdediger. “Natuurlijk, ook in mijn tweede jaar wil ik hier weer alles winnen en succesvol zijn, maar aan de andere kant moeten we ook tegen onszelf zeggen dat het niet normaal is. Dit gebeurt niet elk jaar, dit is vooral een bonus voor de club en de fans.”

Lastig, uit tegen Utrecht

Of het ook een mooie bonus wordt, valt nog te bezien. Feyenoord haalde maar liefst veertien nieuwe spelers, maar twijfelachtig is of zij allemaal een versterking zijn voor dit Feyenoord - laat staan of ze kunnen tippen aan het niveau van de Champions League. De competitiestart gaf te denken met remises tegen Fortuna Sittard en Sparta. En dan moeten ze zondag ook nog eens naar het onrustige FC Utrecht, waar Feyenoord nog niet wist te winnen onder trainer Arne Slot. Bij FC Utrecht neemt Rob Penders de taken over van de deze week ontslagen trainer Michael Silberbauer. “Dat maakt het wel lastig”, vindt Slot. “Omdat je niet weet hoe ze precies gaan spelen. Het publiek zal er vol achter gaan staan.”

Slot heeft zich tot doel gesteld de groepsfase van de Champions League door te komen. Of Feyenoord kans heeft om bij de beste twee in deze poule te eindigen? Hancko denkt van wel. “Misschien kijken onze tegenstanders wat minder naar de eredivisie en weten ze niet precies hoe goed wij zijn”, stelt hij. “Dat kan een voordeel zijn.” Ook Bart Nieuwkoop, met doelman Timon Wellenreuther en de Kroatische nieuwkomer Luka Ivanusec de enige Feyenoorder met Champions League-ervaring, is vol vertrouwen. “Ik denk dat iedereen erop gebrand is om zichzelf te bewijzen op dit niveau”, zegt hij.

Peter Trauner hoopt het van dichtbij mee te maken.

