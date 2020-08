Het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona heeft een droevige toon gekregen, en dat had voorkomen kunnen worden

Met hangende schouders en zijn doffe ogen gericht op het Portugese gras sjokte Lionel Messi op vrijdagavond 14 augustus dolend in zijn gedachten van het veld af. Met zijn Barcelona had hij de grootste vernedering in zijn loopbaan ondergaan: 8-2 verlies tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Het dreigt nu het laatste optreden van de balkunstenaar in het blauw-rode tenue geweest te zijn. En de Argentijn (33) lijkt niet eens via de voordeur, maar met een conflict via een achterdeur te vertrekken. Een vrij pijnlijke gedachte, die hoe dan ook voorkomen had moeten worden.

Vermoedelijk heeft hij het op die veertiende augustus in Lissabon allemaal al geweten. De 8-2 was de bom die wel moest barsten. Het gevolg: zijn advocaten verstuurden dinsdag een bericht naar de clubleiding, met een eenzijdige opzegging van Messi's contract. Dat bevat een clausule dat hij tot 10 juni het contract kon opzeggen, maar hij beweert dat door de verlenging van het coronaseizoen die datum automatisch is verschoven. Zijn contract loopt officieel nog door tot 30 juni 2021. Het juridisch gekrakeel dat nu is begonnen, draait om geld, de afkoopsom die maximaal 700 miljoen euro zou bedragen. Het zal niets afdoen aan de breuk, die lijkt definitief.

Zinsbegoochelende solo’s en verbijsterende versnellingen

Hoe kon dat gebeuren met de man die al op zijn dertiende in 2000 als een dromerig jongetje vanuit Rosario de club was binnengewandeld? Vanaf zijn zeventiende draaide het vooral om hem bij Barcelona. De dribbelaar met de melancholieke oogopslag, met soms zinsbegoochelende solo’s en verbijsterende versnellingen, die uit alle hoeken en standen kon scoren, bezorgde zichzelf en de club een overvolle prijzenkast. Zes keer kreeg hij de Ballon d’Or als beste voetballer ter wereld, met Barça veroverde hij vier keer de Champions League, tien keer de landstitel, zes keer de Spaanse beker. In 731 officiële wedstrijden maakte hij het duizelingwekkende aantal van 634 doelpunten. Met nog eens 256 assists.

Het leek lang een oneindige liefdesgeschiedenis, maar afgelopen seizoen bekoelde de relatie zichtbaar. Messi liet geregeld zijn onvrede doorschemeren. In de winter werd zonder ruggespraak met de spelersgroep een trainerswissel doorgevoerd: Valverde moest weg, Setién kwam. Daarna ging het bepaald niet beter. Ook over het transferbeleid bestond onvrede bij de oude, harde kern van de selectie onder leiding van aanvoerder Messi. Hij had ook weinig vertrouwen meer in voorzitter Josep Maria Bartomeu.

En die stelde vorige week Ronald Koeman als trainer aan. Die heeft de ondankbare taak een grote schoonmaak te gaan houden in de selectie met al die gelauwerde dertigers. Koeman verklaarde weliswaar Messi als de spil in zijn nieuwe team te zien, maar vertelde maandag wel aan diens grote vriend en buurman Luis Suárez dat hij niet meer voorkomt in de plannen. Zo zouden ook Umtiti, Rakitic en Vidal moeten vertrekken. Zowel Suárez als Vidal plaatste al een veelbetekenende steunbetuiging aan Messi op sociale media.

Messi viert een doelpunt met zijn maatje Luis Suárez tijdens de thuiswedstrijd van de achtste finale van de Champions League tegen Napoli. Beeld AP

Koeman is daarmee gestuit op een interne, politieke machtsstrijd die vermoedelijk al veel langer speelt. Messi trekt nu zijn conclusies. Daar kon een gesprek met Koeman niets meer aan veranderen. Dat de inhoud van dat gesprek meteen op straat lag via radiostation RAC1, dat Bartomeu steunt, zou extra woede bij de Argentijn hebben gewekt.

Symbool voor het zodanig gegroeide zelfbewustzijn

Het resultaat is vooral pijnlijk voor de socios, de fans, voor wie Messi de allergrootste is. Zoals Johan Cruijff ooit een legende werd door de Catalanen in de Francotijd hun trots terug te geven, was Messi misschien wel het symbool van het zodanig gegroeide zelfbewustzijn van de streek dat die zich voor onafhankelijkheid durfde uit te spreken. De circa honderd woedende fans die dinsdagavond bij Camp Nou het aftreden van Bartomeu eisten, gruwen al van het idee hun ‘Leo’ komend seizoen te zien in het shirt van pakweg Internationale of Paris Saint-Germain.

De clubleiding had het allemaal kunnen voorkomen door veel eerder te anticiperen op het feit dat deze selectie haar houdbaarheidsdatum naderde. Vernieuwing van zo’n topelftal zou een continu proces moeten zijn. Bij Barcelona stapelde het achterstallige onderhoud zich zodanig op dat Messi nu een ruïne om zich heen ziet. Misschien geeft zijn aanstaande vertrek Koeman de ruimte om echt aan iets nieuws te gaan bouwen, ontdaan van een kliek. Maar het is vooral eeuwig zonde dat deze kroniek van een aangekondigd einde een onnodige, droevige toon heeft gekregen.

