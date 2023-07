Het verlies van Pogacar was een optelsom: ‘Ook Tadej is mens, geen robot’

Net op het moment dat Jonas Vingegaard aan de finish op het vliegveld van Courchevel Wilco Kelderman een stevige omhelzing geeft, schakelt boven hen het televisiescherm over naar de man die dan nog in koers is en vreselijk afziet. Tadej Pogacar, het shirt wijd open, blik op oneindig, heeft moeite met elke steile meter. Hij komt niet vooruit. Alles doet pijn.

Heel even kruisen hun blikken elkaar na de finish. De een, Vingegaard, euforisch, Pogacar stikkapot. Het verschil tussen de twee rivalen, die elkaar twee weken lang zo hadden afgemat, kon niet groter zijn. Vingegaard wist dat de Tourzege bijna binnen was. Pogacar wist dat hij verloren heeft.

Na de tik in de tijdrit van dinsdag volgde woensdag de definitieve beslissing in de Tour de France. Vingegaard reed op de Col de la Loze weg van iedereen. Het waren om die reden bij heel Jumbo-Visma omhelzingen van vreugde, maar vooral ook van opluchting. Een kilometer na de finish bij de ploegbus ververste ploegleider Arthur van Dongen de pagina op zijn telefoon. De stand in het klassement verscheen in beeld. “Ruim zeven minuten. Als er niks geks gebeurt: kat in het bakkie.”

Zeer waarschijnlijke winnaar

De kans dat Vingegaard zondag in Parijs voor de tweede keer de Tour wint, nam in één klap toe naar meer dan zeer waarschijnlijk. En terwijl Vingegaard in Courchevel zijn voorsprong kon vieren (overigens minuten achter ritwinnaar Felix Gall), schudde Pogacar net na de finish zijn hoofd. Hij was helemaal leeg. Al voor het steilste stuk van de Col de la Loze reed hij eigen tempo. Hij riep het in de radio: “Ik ben weg, ik ben dood.” Grischa Niermann van Jumbo-Visma had het even daarvoor al gezien. Jongens, kijk om, volgens mij is Pogacar niet fris.”

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma komt na 166 kilometer lachend over de finish in Courchevel. Hij weet dat hij de Tour de France 2023 hoogstwaarschijnlijk op zak heeft. Beeld ANP / EPA

Was het de verkeerde voorbereiding, waardoor Pogacar vijf weken niet goed kon trainen vanwege zijn gebroken pols? Was het omdat hij ziek werd? Ploegleider Matxin Fernandez wilde niet aan een verklaring. “Op Cauterets (waar hij won, red.) was het topconditie, op de Puy de Dôme was het topconditie. Hier is het geen topconditie. Dat is menselijk. De ene dag is het voor de winst, de andere dag voor verlies. Maar in dat soort momenten komt de persoonlijkheid boven.”

Optelsom van tegenvallers

Het verlies van woensdag was een optelsom, aldus Matxin. Pogacar voelde zich niet goed, verloor in de tijdrit meer dan een minuut en viel woensdag ook nog een keer. Tik, tik, tik en dat alles was te veel, aldus Matxin. “Vanmorgen voelde hij zich goed. Hij ging weg met het idee om aan te vallen op de laatste klim. Maar ook Tadej is mens, geen robot.”

Wat ook moet meespelen was de constante druk die Jumbo-Visma op Pogacar uitoefende. Ruim twee weken lang was het een secondespel om de gele trui én zodoende moest Pogacar altijd geconcentreerd blijven. Om elke seconde werd gevochten, ook door de Sloveen zelf. De energie die dat kostte, werkte door in de derde week van de Tour.

Van Dongen wilde niet zeggen of dat het verschil daadwerkelijk maakte. “Maar het is wel wat wij hebben geprobeerd deze weken. Telkens probeerden we de concurrentie af te matten, ook al werd soms niet begrepen waarom wij bijvoorbeeld soms het gat met de kopgroep op anderhalve minuut hielden, of het gat ineens dicht reden. Maar dat was omdat we hard tempo wilden rijden om de tegenstanders uit te putten. En nu komt tot uiting dat Jonas daarin het beste is geweest.”

De beste wielrenner verslagen

Het voelde niet per se goed om enorm te vieren op het moment dat een andere concurrent zo breekt, zei Vingegaard zelf. Maar vanbinnen voelde ook hij dat het grote doel was geslaagd. De beste wielrenner ter wereld, zoals Pogacar steevast binnen de ploeg wordt genoemd, is verslagen, met een vastomlijnd plan en met de best mogelijke ploeg.

Dat zit overigens niet alleen in de renners. Ook de omkadering is op orde. Er wordt geld gestoken in materiaal, trainingsfaciliteiten, aerodynamica en voeding. En, minstens net zo belangrijk: er wordt tot in den treure gepraat over de tactiek die een Tour met zich meebrengt.

Donderdag wordt de 18de etappe verreden. Beeld Bart Friso

Om die reden was het plan voor de etappe van woensdag al sinds december helder. Op de zwaarste dag van de Tour, met meer dan vijfduizend hoogtemeters in het parcours, zouden de verschillen in het klassement van seconden naar minuten springen. Vingegaard moest daar het verschil maken, met hulp van ploeggenoten die vanuit de kopgroep op hem zouden wachten. En precies dat lukte: eenmaal op de laatste klim kon Vingegaard van Sepp Kuss via Tiesj Benoot naar Wilco Kelderman fietsen, die allen hun kopman voor even ondersteunden.

Gevoel van euforie

Kelderman wilde zich nog niet wagen aan de woorden dat de zege binnen was. “Dat vind ik altijd zo gevaarlijk. Maar natuurlijk kwam grote blijdschap los bij zijn omhelzing. “Als we vooraf een plan maken en Jonas’ sterke punten uiteindelijk uitkomen, dan geeft dat wel een gevoel van euforie.” Sportief directeur Merijn Zeeman had in ieder geval genoeg superlatieven over. “Jonas is de beste groteronderijder van het moment, kunnen we wel stellen.”

Tegelijkertijd was het gelatenheid bij de tegenstander. Pogacar, zijn team en de ploegleiding weten dat de Tour is verloren. Matxin feliciteerde zijn tegenstanders voor de tweede keer in twee dagen. En uiteindelijk keerde ook bij Pogacar de lach weer terug. Op weg naar de teambus zag de nog steeds nummer twee in het klassement een groep Sloveense fans, die hem met vlaggen toejuichten. Hun held zwaaide, en glimlachte. Niet veel verderop stopte Pogacar bij zijn ouders. Zij gaven hun zoon een ferme omhelzing.

