Het veldrijden leeft weer, dankzij het gevecht tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Hij had er zin in, zei Mathieu van der Poel (26) vooraf in Dendermonde. Heel veel zin in. De spatten modder plakten als overblijfselen van de verkenningsronde op de gloeiende wangen. “Het werd tijd. Het is bijna januari. Het heeft lang genoeg geduurd.”

Zijn terugkeer kwam een week later dan verwacht door een knieblessure die hij eind november opliep in een training. Daarbij speelde ook zijn rug op, een kwetsuur die ontstond bij de val op de Olympische Spelen. Van uitstel kwam geen afstel. Van der Poel wilde pas weer meedoen als hij voor de winst zou strijden. Kracht was er wel, conditie nog niet genoeg.

Zonder hen geen grote wedstrijd

Niet alleen voor Van der Poel was het uitkijken naar zijn rentree in het veld. Crossliefhebbers, organisatoren en concurrenten keken er ook reikhalzend naar uit. Liever een wedstrijd met en tegen de regerend wereldkampioen, dan zonder hem. Van der Poel en zijn rivaal Wout van Aert (27) geven het veldrijden internationaal aanzien. Zonder hen wordt het gezien als een winterse hobby voor Vlamingen en een paar Nederlanders.

Publiek was ook in België niet welkom vanwege het oprukkende coronavirus, dus vermaakten de twee kemphanen op Tweede Kerstdag vanaf de eerste ronde de televisiekijkers. Door de rivalen, die al in de jeugdcategorieën startte, kreeg de term titanenstrijd in het wielrennen een nieuwe dimensie.

Al vroeg in de wereldbekerwedstrijd reden de twee – met in hun kielzog Toon Aerts – vooraan. Van der Poel zeilde vanaf het startschot links op de weg langs het het hele veld, Van Aert sloot niet veel later aan. Daarna begon het spel. Van Aert verhoogde een paar keer de druk op zijn rivaal door te accelereren, waarna ze weer bij elkaar in het wiel reden.

Ook geen Britse concurrentie

Het wedstrijdloop stond in groot contrast met de voorgaande wereldbeker- en superprestigewedstrijden met hoofdrollen voor onder anderen Aerts, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Lars van der Haar. Na de terugkeer van Van Aert, die alle drie zijn crosses dit seizoen won, en nu Van der Poel verbleekten ze weer tot figuranten bij de show van de beste veldrijders van deze eeuw. Opvallende afwezige voorin was in Dendermonde Tom Pidcock, de winnaar van de wereldbekercross in Rucphen en van het olympisch goud op de mountainbike. De Brit kwam op grote achterstand als achtste binnen.

Halverwege brak Van der Poel op het loodzware parcours. Het traplopen en op de fiets springen gebeurde steeds minder vinnig waardoor Van Aert onbedreigd naar zijn vierde seizoenszege reed. Achteraf verklaarde de Nederlander bij Sporza dat hij conditioneel nog moest verbeteren om zijn rivaal te kunnen verslaan.

Het koersverloop vertoonde gelijkenissen met die van de wedstrijd bij de vrouwen, waar Lucinda Brand net als Van Aert optimaal profiteerde van haar grote motor. Ze won op kenmerkende wijze: aansluiting vinden na de start, op adem komen en dan met een hoog tempo de laatste tegenstrevers uit het wiel blazen. Alleen de Amerikaanse Clara Honsinger kon enigszins volgen op de tweede plek.

Voor Brand was het haar elfde seizoenszege. Op zo'n aantal kan Van der Poel in zijn korte crossseizoen niet meer komen. “Ik ben voor nu tevreden, het ging naar verwachting. Al kom ik tekort in het tweede deel”, zei Van der Poel. “Er zijn wedstrijden nodig om mijzelf te verbeteren. Die hardheid heb ik nodig.”

Die hardheid heeft Van der Poel eind januari pas echt nodig. Net als Van Aert wil hij deze winter maar een prijs winnen: het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Fayetteville. Al het andere is bijzaak.

