Het unieke succes van Nils van der Poel. ‘Sporters moeten elkaar niet kopiëren’

Nils van der Poel werd afgelopen weekend op afstand gevolgd door de Duitser Wolfgang Pichler. Vanuit het Beierse dorpje Ruhpolding, vlakbij Inzell, zag de succesvolle ­biatloncoach dat Van der Poel in Heerenveen de wereldtitel won op de vijf en de tien kilometer en op die laatste afstand ook nog een wereldrecord reed (12.32,95).

Pichler werkte al in de jaren negentig als biatloncoach in Zweden. Hij begeleidde Magdalena Forsberg, zesvoudig wereldkampioene. Na vele omzwervingen trad hij als adviseur in dienst van het Zweeds Olympisch Comité, en zo kwam Pichler in juni 2019 in contact met Van der Poel. Hij belde naar diens woonplaats Trollhättan en kreeg op een zondag om tien uur ’s avonds moeder Van der Poel aan de telefoon. Of Nils nog schaatste. Hij was de laatste Zweed die internationaal op het ijs van zich had laten horen. De Zweden waren naarstig op zoek naar talentvolle wintersporters.

De schaatsers voor de Olympische Spelen van 2026 heeft Zweden inmiddels gevonden, vertelt Pichler (66) aan de telefoon. Feitelijk maakt Van der Poel deel uit van wat in Zweden ‘Het Olympisch Offensief’ heet. Als enige in de groep richt hij zich ook op 2022.

Veel levenservaring met zijn 24 jaar

Pichler heeft een nauwe band met de groep. “Ze hebben me september vorig jaar het leven gered”, vertelt hij zelfs. “Bij een training met hen op de fiets kreeg ik een hartaanval. Een van de schaatsers heeft me gereanimeerd en een ander heeft ervoor gezorgd dat ik in het ziekenhuis kwam. Van der Poel was er niet bij.”

Van der Poel was op het ijs in Inzell. Toen hij op 13 december het baanrecord van Bob de Jong op de tien kilometer verbeterde (12.46,91), wist Pichler dat Van der Poel op de goede weg was.

Pichler is benieuwd hoe zijn pupil met de nieuwe status als bekende Zweed omgaat. “Nils is een buitengewone sporter, geen domme jongen. Hij heeft wel behoefte aan harmonie. Het heeft me verbaasd hoeveel levenservaring hij met 24 jaar toont.”

‘Onderweg naar succes moet je plezier hebben’

Pichler blijft zelf het liefst op de achtergrond. Zweedse media wisten hem zondag wel te vinden. De telefoon in Ruhpolding rinkelde voortdurend. “Met Nils discussieer ik. De boodschap is dat er niet één weg naar succes is, maar dat je onderweg plezier moet hebben. Met schaatstechnische zaken bemoei ik mij niet.”

Tussen 2011 en 2014 was Pichler werkzaam in Rusland, waar hij op een zijspoor kwam wegens gebrek aan succes. Na dopingmanipulatie werden Olga Saizewa en Olga Wiloechina, zijn medaillewinnaressen in Sotsji, voor het leven geschorst.

Pichler ging vrijuit en hervatte zijn werk voor Zweden. “Sporters moeten niet conform zijn. Je moet niet anderen kopiëren. Dan ben je altijd nummer twee. Dat is het mooie van Nils. De anderen moeten hem kopiëren. Het is interessant hoe de wereld gaat reageren.”

