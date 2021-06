Het tijdperk van powertennis is voorbij en dat is goed nieuws: ‘Het kijkplezier wordt veel groter’

Het vrouwentennis zit in een overgangsfase, van powertennis naar allroundtennis. Speelsters met alleen een harde klap als wapen maken plaats voor speelsters die veel meer aspecten van de sport beheersen. En dat is een goede ontwikkeling, vindt Marcella Mesker, oud-tennisprof en televisieverslaggeefster. “Het kijkplezier wordt veel groter.”

Mesker ziet dat de nieuwe tennissters atletischer zijn en meer slagen in hun arsenaal hebben: zoals een slice backhand, een volley, een dropshot en een goede service. Ze is blij met die omslag, want ze vond het ‘eeuwige powertennis’ te eenzijdig en niet leuk om naar te kijken. “Een harde klap, nog een harde klap en het was over.”

Dubbelen is ook plezier

Het tijdperk dat werd gedomineerd door hardhitters als Serena en Venus Williams en Maria Sjarapova nadert het einde en dat is in de ogen van Mesker een zegen voor de tennissport. “Iedereen ging hen na-apen, allemaal een dubbelhandige backhand en de bal zo hard en mogelijk van baseline naar baseline slaan.”

Mesker vindt dat het vrouwentennis er met de nieuwe type speelsters enorm op vooruit is gegaan. Eindelijk rally’s met een ‘puntconstructie’, de manier hoe het punt wordt opgebouwd en niet meer alleen die harde vlakke slagen. “Ze spelen met spin, gebruiken alle hoeken van de baan en kunnen goed verdedigen. Ze hebben weinig zwakke punten meer.”

Dat de huidige speelsters zo allround zijn, komt volgens Mesker omdat de meesten ook dubbelen. Van de acht kwartfinalisten op Roland Garros zitten er vier ook nog in het schema van het dubbelspel. “Dubbelen is goed voor je volleys, je handigheid en je reactievermogen. Het is jammer dat Kiki Bertens ermee is gestopt. Zeker in de fase waarin ze nu zit is het een aanrader om te dubbelen. Want dubbelen is ook plezier.”

Moeilijke namen uit het Oostblok

Maar wie zijn eigenlijk die nieuwe tennissters? Barbora Krejcikova, Jelena Rybakina, Tamara Zidansek en Paula Badosa zijn vier van de speelsters in de kwartfinales van Roland Garros. Speelsters die bij het grote publiek niet of nauwelijks bekend zijn en zaterdag zomaar de felbegeerde titel in Parijs kunnen pakken. Zoals Iga Swiatek vorig jaar.

“Dit is al langere tijd gaande”, zegt Mesker. “De laatste grote iconen waren Maria Sjarapova en Serena Williams. Die laatste glijdt nu ook langzaam weg, waardoor de deur open is gezet voor al die verschillende namen. Het is zo dat de top van het vrouwentennis enorm breed is geworden. Het is niet nieuw dat er ieder jaar andere kampioenen komen.”

Wat het huidige vrouwentennis wel mist is rivaliteit tussen grote namen. Geen Martina Navratilova-Chris Evert, Steffi Graf-Monica Seles of Serena Williams-Sjarapova. Dat betreurt Mesker, want in sport heb je rivaliteit nodig. “Het zijn nog geen bekende namen in de huiskamer. Het tennis is ook niet vaak op tv. Een minuutje hier, een minuutje daar. Hoe moet je volgen wie er wint? En dan hebben ze ook nog vaak moeilijke namen uit het Oostblok.”

De laatste vijftien grandslamtoernooien bij de vrouwen kregen elf verschillende kampioenen. Hoe anders dan bij de mannen met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer als grote verzamelaars van titels. Maar ook dat gaat veranderen, voorspelt Mesker. “Het is echt niet zo dat Thiem, Zverev, Tsitsipas en Medvedev straks vier grandslams achter elkaar gaan winnen. Die gaan elkaar afwisselen, een trend die bij de vrouwen al jaren geleden is ingezet.”

