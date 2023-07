Het tennis heeft een nieuwe koning: Carlos Alcaraz

Vol ongeloof stortte kleine ‘Carlitos’ uit Murcia zondagavond iets voor achten ter aarde, en rolde met de handen voor het gezicht over het gras van Wimbledon. Vooraf voorspelde de twintigjarige Carlos Alcaraz dat 16 juli 2023 de mooiste dag uit zijn leven zou worden, waarop hij de hegemonie van Novak Djokovic zou beëindigen. En zijn voorspelling klopte. Alcaraz keek direct naar coach Juan Carlos Ferrero, die hem vanaf het moment dat Djokovic in 2011 begon aan zijn Wimbledon-reeks had klaargestoomd voor Alcaraz’ eigen tijdperk.

Twee weken lang moest iedereen in Londen horen hoe de twintigjarige Alcaraz alleen aan Novak Djokovic dacht, na het drama in Parijs vorige maand. In de halve finale op Roland Garros dacht men al aan een machtsoverdracht. Alcaraz was zo zenuwachtig dat zijn lichaam verkrampte en Djokovic simpel won, op weg naar zijn 23ste recordtitel. In Londen zinde het grootste tennistalent in tijden op wraak. Zoiets zou nooit meer gebeuren, bezwoer de jongste nummer één ooit.

Zondag kreeg Alcaraz wat hij wilde, een finale tegen Djokovic. Nog nooit was het leeftijdsverschil, zestien jaar, zo groot in een Wimbledon-finale. En dus doemde de vraag weer op: was daar nu wel het kantelmoment? De eerste Wimbledon-kampioen buiten de ‘grote vier’ Djokovic, Nadal, Federer en Murray sinds 2002?

Natuurlijk ben ik de favoriet, zei nummer twee Djokovic vooraf, wijzend op zijn statistieken. Tien jaar geleden versloeg Andy Murray de Serviër als laatste op het centercourt, een opgave door blessure in 2017 daargelaten. Won hij zondag weer, dan kwam Djokovic op gelijke hoogte met Björn Borg voor de meeste Wimbledon-zeges op rij (5).

Magische tiebreakreeks doorbroken

Alcaraz was ook Djokovic’ laatste obstakel naar zijn achtste Wimbledon-zege, waarmee de 36-jarige Serviër naast recordkampioen Roger Federer zou komen. En dan was er nog die 24ste grandslamtitel, waarmee hij nog verder zou uitlopen als succesvolste tennisser ooit.

Niet gek dat de zenuwen weer opspeelden bij Alcaraz, die pas zijn vierde toernooi ooit speelde op gras. Hij sloeg vele afzwaaiers en soms vertrok ook zijn gezicht, zoals dat ook in Parijs gebeurde. In een half uur had Djokovic de openingsset met 6-1 binnen.

Maar in de tweede set bevrijdde Alcaraz zichzelf. Tot een tiebreak de beslissing moest brengen. Djokovic won al vijftien tiebreaks op rij, wat zijn status als mentaal misschien wel de sterkste atleet op aarde illustreerde. Een reeks die zoveel ontzag inboezemde dat hij bij elke tiebreak mentaal voordeel genoot, zei Djokovic. Met grote ogen keek hij dus naar de schreeuwende Alcaraz, toen hij met een fabelachtige winner die reeks beëindigde.

Tweede Spaanse koning

Vanaf dat moment ontketende zich een meeslepend gevecht van het hoogste niveau om de troon, met als hoogtepunt de derde set. Ruim 26 minuten duelleerden jong en oud om een game van dertien deuces. Een oerkreet kwam uit Alcaraz’ keel toen hij Djokovic eindelijk brak en de set won. Er waren sets in het tennis die korter duurden dan deze game. Maar Koning Djokovic gaf zich niet gewonnen, en sleepte een allesbeslissende vijfde set eruit.

In 2019 was Federer de laatste die het Djokovic moeilijk maakte in een Wimbledon-finale. En dus sloeg Djokovic uit frustratie zijn racket stuk op het net in die vijfde set. Het einde naderde, voelde Djokovic, toen de Spanjaard niet bezweek en hem in de laatste set brak. Alcaraz serveerde zich vervolgens moeiteloos naar zijn eigen tijdperk. De aanwezige Juan Carlos zag een tweede Spaanse koning gekroond worden.

