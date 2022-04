Het stripfigurenelftal van Feyenoord laat zien wat je toch kan als je niet perfect bent

Het is geruststellend om te lezen dat Tyrell Malacia zelden naar voetbal op televisie kijkt, laat staan naar praatprogramma’s. De kaars van Johan Derksen, net als hij ook ooit een linksback, zal hem volledig ontgaan zijn. Malacia leest liever een boek. Toen ik hem een keer over zijn leesliefde sprak, lag de erotische bestseller Vijftig tinten grijs op zijn nachtkastje.

Deze week zei hij in De Volkskrant dat hij zichzelf niet als profvoetballer ziet. Hij is een gewoon, verlegen mens die het liefst met een boek wegduikt in een hoekje. Maar Malacia, opgegroeid in de rauwe Rotterdamse wijk Hillesluis, kan nu eenmaal goed rechtsbuitens als Antony van Ajax opvreten. Of Bamba Dieng, de snelle aanvaller van Olympique Marseille, op fenomenale wijze de bal ontfutselen. Donderdagavond, in minuut 67, beleefde ik mijn hoogtepunt van de avond. Kansloos leek Malacia in een sprint à deux met Dieng, tótdat de Rotterdammer zijn been op volle snelheid in een hoek van negentig graden bracht, de noppen precies op de bal. Weg kans Marseille.

De lezende, nederige linksback met het uitschuifbeen is in bijna alles wat je niet direct zou verwachten en staat daarmee symbool voor dit Feyenoord. Ja, je kunt zeggen dat het van een heel andere orde is dan Manchester City, Real Madrid en Liverpool. Daar zagen we geoliede machines die de perfectie benaderen. Feyenoord toont wat je toch kan als je verre van perfect bent. Als je een geniale hakbal afwisselt met een struikelpartij. Daarom speel je bij Feyenoord.

Een Israëlische grabbelaar met een fameuze redding

De memorabelste elftallen uit het verleden van de club hadden altijd al een hoog stripfigurengehalte. Het huidige Feyenoord treedt in die traditie, met in de dug-out de beste stripheld ooit in de Kuip (los van József Kiprich): assistent-trainer John de Wolf. Op doel zien we een Israëlische grabbelaar die plotseling een fabuleuze redding verricht. En daar loopt een Noorse droogstoppel die de kunst van het verdwijnen combineert met een sleutelrol. Mijn favoriet: een stoïcijns boekhouderstype uit Oostenrijk. Verder: een frivole Colombiaan, een trage Argentijn, een Iraniër die zijn haar beter verzorgt dan zijn techniek, een Limburger die spot met de wet dat kleine mensen niet kunnen koppen en – uiteraard – de knuffelbelg die mislukte in Utrecht en Genk maar nu een Appie Happie-held is. Oh ja, en Guus, die met zijn glansogen sowieso direct uit een jongensboek het veld is opgerend.

Dit elftal gaf de kolkende Kuip donderdag iets mystieks. Door het vuurwerk voor de aftrap leek het stadion van bovenaf op een dampende pan mosselen. Ik zag op de tribune een vrouw met een pasgeboren baby tegen de borst geklemd. “Je kan er niet jong genoeg bij zijn, bij deze club”, reageerde oer-Feyenoorder Mario Been op tv. We jubelden thuis om terugkerende shots van een intens gelukkige man met prachtige flaporen.

Feyenoord is vaak ellende. Het toekomstperspectief is altijd somber. Al decennia. Geld is er niet. Het stadion ruikt naar voetbal maar stinkt naar pis. Tyrell Malacia en Cyriel Dessers willen graag blijven, maar zo werkt dat niet in het voetbal waar geld regeert. Het is het lot van Feyenoord. Dus pluk nu de dag. Je kunt in alle beperkingen blijven denken, zoals de vorige coach Dick Advocaat, je kunt ook in mogelijkheden denken zoals Arne Slot. De tekst op een bizar groot spandoek donderdag: Never stop dreaming. Die boodschap moet die moeder haar baby misschien straks maar meegeven.

