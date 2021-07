Het sterrendom van voetballers moet toch een ingewikkeld toneelstukje zijn

Onherroepelijk moet ik áltijd ergens tijdens een voetbaltoernooi denken aan een nogal vreemd, obscuur en ook wel droevig lied, namelijk het nummer Sporters van de Nederlandse singer-songwriter Lucky Fonz III. “Sporters die zich inzetten voor de buurt waar ze vandaan komen”, zingt Lucky daarin weemoedig. “Daar word ik zo eenzaam van. En ik weet niet eens waarom.”

Ik begrijp wel waarom Lucky zich melancholisch voelt als hij sporters op tv een voetbalveldje ziet openen in hun oude wijk. Het ís ook aandoenlijk: de kinderen in het T-shirt van hun held, de sporter die zijn opgelapte en blinkend witte gebit blootlacht naar de camera. Je wílt blijven geloven in een from rags to riches-verhaal, van straatschoffie tot ster.

Lucky zet me met zijn lied ook altijd aan tot nadenken over het voetbalsterrendom. Dat heeft me namelijk altijd een ingewikkeld toneelstukje geleken. Nog meer dan bij andere takken van celebritycultuur dient het voetbalsterrendom te worden opgediend met een flinke dosis menselijkheid en ‘hij is zo lekker gewoon gebleven’. Die aangedikte volksheid zit niet alleen in Cruijffs Betondorp, maar ook bijvoorbeeld in het platte Weens waar David Alaba uit Oostenrijk zich van bedient. We verwachten een performance van gewoonheid van onze voetbalhelden. Dat maakt de sport democratisch, daarom kunnen we ons aan hen spiegelen.

De Parijse banlieu van Kylian Mbappé

Wij, de media, happen ook graag in dat verhaal. Neem bijvoorbeeld Kylian Mbappé, die zich voor het EK nog uitgebreid liet interviewen door Esquire. De Franse voetballer ging voor de gelegenheid op de foto in luxueuze T-shirts van Dior. Maar dat was nog niet genoeg illustratie; Esquire wilde ook graag een foto van de gigantische muurschildering van de voetballer in, u raadt het al, de Parijse banlieu waar hij is opgegroeid.

Er staat ons overigens een EK-finale zonder echte sterren te wachten, signaleerde de Engelse sportjournalist Barny Ronay deze week. Alle grootheden - Ronaldo, Mbappé, Pogba - zijn al naar huis gestuurd. Maar dat maakt niet uit. Sterren staan op en doven weer uit, weet ook Lucky. “Alles ging zo snel voorbij en nu is hij zo oud als mij”, zingt hij met dichterlijk gebruik van grammatica over een imaginaire voetbalheld. “En als je op die leeftijd bent, dan word je coach of assistent.”

Met de finale van zondag zal ongetwijfeld een nieuw hoofdstuk in de sterrenkringloop van het voetbal worden ingezet. Er zullen nieuwe helden opstaan. En die zullen vast ook nieuwe veldjes openen.

Tom van Hulsen, Henk Hoijtink, Stijn Fens, Iris Ludeker en Robin Goudsmit schrijven tijdens het EK afwisselend een column.