Het sprookje van Elina Svitolina: kersverse moeder, Oekraïense, Wimbledon-kwartfinalist

Maar liefst 2 uur en 46 minuten sidderde het publiek, uitzonderlijk lang voor een vrouwenpartij. Nooit was het zo stil, als op de momenten waarop Elina Svitolina serveerde tegen Victoria Azarenka. Die stilte ging over in luid gejuich, toen ze ter aarde stortte na haar matchpoint in een allesbeslissende tiebreak. Nota bene een ace bezegelde het op één na mooiste moment uit haar leven.

Oekraïense én net bevallen

Zondagavond kwam alles samen voor Svitolina, ten eerste als Oekraïner. Tientallen landgenoten op de tribune hielden het niet meer door de spanning. De 28-jarige Svitolina had hen continu ‘Slava Ukraini’ horen roepen, Glorie aan Oekraïne. “Ik voel verantwoordelijkheid. Ik heb Oekraïne op mijn manier de overwinning gebracht.”

De kreten sterkten haar om zich vanuit een kansloze positie terug te vechten tegen de Belarussische Azarenka. Nog meer landgenoten, mensen die zij helpt met haar inzamelingsorganisatie, keken in hun door oorlog verscheurde thuisland hoe Svitolina risico’s begon te nemen. En even later hoe ze de wedstrijd omdraaide. Ze lag nog op de grond toen haar telefoon al ontplofte van alle doorgestuurde filmpjes uit Oekraïne.

Iedereen juichte ook voor de kersverse moeder Svitolina. Ze beviel negen maanden geleden van collega Gaël Monfils, het mooiste moment van Svitolina’s leven. De voormalig nummer drie viel daardoor weg in de wereldranglijst van het onverbiddelijke tennis. Een paar maanden later, met haar nieuwe Nederlandse coach Raemon Sluiter, tenniste ze echter alweer. Ze bereikte, tegen alle verwachtingen in, de kwartfinale van Roland Garros.

Boegeroep

Svitolina stond eigenlijk nog te laag voor deelname aan Wimbledon, maar kreeg door haar prestaties een wildcard. Ze beschaamde het vertrouwen niet, met een nieuwe kwartfinale en de wereldtop weer in zicht. Sluiter en Svitolina hadden na afloop beiden waterige ogen.

Want voor iemand die al maanden spot met alle wetten had zelfs Svitolina hier geen rekening mee gehouden, getuige haar kaartjes voor het concert van Harry Styles afgelopen weekend. Ze gaf die kaartjes uiteindelijk maar weg. Een goede beslissing, zo bleek.

Svitolina miste door de extase de kleine smet op haar overwinning. De zichtbaar verbaasde Azarenka werd bij het verlaten van de baan uitgefloten. De Belarussische wenkte namelijk haar felicitaties aan Svitolina, maar schudde geen handen.

Ze dacht dat de toeschouwers wel op de hoogte waren van de verstandhouding tussen Oekraïense, Belarussische en Russische tennissers, die op initiatief van de Oekraïners geen handen schudden vanwege de oorlog. “De tennisorganisaties moeten een statement maken”, zei Svitolina achteraf. “Ik denk niet dat het duidelijk is voor iedereen.”

Een plan tegen Iga Swiatek

Svitolina was extra gemotiveerd tegen een Belarussische. Hoe zou dat zijn tegen haar opponent in de kwartfinale van dinsdag? Nummer één Iga Swiatek uit Polen tennist met de Oekraïense vlag op haar pet en pleitte ervoor Russische en Belarussische tennissers te weren van tennistoernooien. “Ik ben haar enorm dankbaar dat ze zich uitspreekt.”

Voordeel voor Svitolina, is dat zij zich comfortabeler voelt op gras dan Swiatek, die zondag zelf twee matchpoints overleefde. Ze gaat weer om de tafel met Sluiter. “Dan maken we een plan om ook haar te verslaan.”

Overigens hoeft ze niet te treuren om Harry Styles. Svitolina is welkom op zijn komende vier concerten, tweette de zanger. “En veel succes met de rest van het toernooi.

