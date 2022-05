Het seizoen zit erop: wangedrag en beroerde keepers, maar ook verrassingen

De eredivisie zit erop. We maken de balans op: veel wangedrag in allerlei vormen, veel blunderende keepers, nivellering, spanning én verrassingen. Zeven opvallende zaken.

1. De schaduw over de kampioen

De affaire rond de ontslagen Marc Overmars blijft een smet op het seizoen van de terechte kampioen Ajax. Daar is de club zelf ook debet aan. Vrijdag berichtte de NOS dat het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) gefrustreerd is over de medewerking van Ajax naar de grensoverschrijdende, seksueel getinte praktijken van Overmars. De informatie van Ajax is zeer summier, klaagt het ISR.

De club wil het onderzoek dat het zelf liet doen niet prijsgeven. Ajax roept de vraag op of het Overmars toch in bescherming wil nemen en of het wel echte cultuurverandering nastreeft. Zelf ging Overmars niet in op een uitnodiging van het ISR en medewerksters van Ajax hebben zich nog niet gemeld; mogelijk heeft dat iets te maken met de door Ajax zelf gesignaleerde angst voor repercussies.

2. Voetballers in opspraak

Diverse eredivisiespelers kwamen negatief in het nieuws, bijvoorbeeld de Spartanen Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers. Ze hadden geïnvesteerd in een illegale goksite.

Veruit de treurigste zaak was die van Rai Vloet. Hij veroorzaakte met veel alcohol op met zijn auto een dodelijk ongeval waarbij een vierjarig kind om het leven kwam. Heracles liet Vloet in januari zijn rentree maken tegen NEC, waarna er meer feiten ten laste van hem boven water kwamen. Pijnlijk voor de nabestaanden. Na een storm van kritiek besloot Heracles dat Vloet niet meer voor de club zou spelen.

3. Wangedrag supporters

Alsof de beer los was, na heropening van de stadions voor publiek. Bijna elke week ging het mis: fans die andere vakken of spelers bestookten met vuurwerk, voetballers die bekogeld werden en vechtpartijen in en rond het stadion. Deskundigen schreven het toe aan een ontlading na de frustrerende coronaperiode.

Dieptepunt: de klap die een supporter van Heracles recent gaf aan Twente-speler Czerny. Bij Vitesse ging in februari een sponsor zwaar over de schreef. De dronken man zocht in de rust van Vitesse-PSV de kleedkamer op om Riechedly Bazoer aan te vallen.

Lees verder na de video.

Bizar! Vaclav Cerny krijgt in de Twentse derby een klap van een Heracles-supporter 🎥👀#GoedemorgenEredivisie #HERTWE — ESPN NL (@ESPNnl) 1 mei 2022

4. Beroerd keeperswerk

Pasveer (Ajax), Unnerstall (Twente), Bijlow (Feyenoord) en Okoye (Sparta) waren uitzonderingen op het uitermate povere keeperswerk dit seizoen. Joël Drommel sprong bij PSV het meest in het oog, zeker omdat hij eerder nog als toekomstig keeper van Oranje werd gezien, maar er waren bijna wekelijks kolderieke flaters te zien van een van zijn collega’s. Het roept voor de clubs en KNVB vragen op of er wel voldoende aandacht is voor keepers in de opleiding.

5. Positieve verrassingen

Allereerst FC Twente. De club verkeerde twee jaar terug sportief en financieel nog in een diep dal maar eindigt nu als vierde met een Europees ticket in handen en won zondag nog van Feyenoord. Ook de drie nieuwkomers ontpopten zich tot aanwinsten voor de eredivisie, Go Ahead Eagles voorop.

Toen er weer publiek in mocht, was het bijna wekelijks feest in de charmante Adelaarshorst. Go Ahead pakte bij Ajax zelfs brutaal een punt en won in Deventer van de kampioen. Trainer Kees van Wonderen, die naar Heerenveen gaat, lijkt een toptrainer in wording. Feyenoord is de derde, aangename surprise.

De club maakte in een jaar een grote sprong voorwaarts dankzij trainer Arne Slot. Met enkele goedkope maar slimme versterkingen, een veel fittere selectie en een attractieve speelwijze onderging Feyenoord een metamorfose. Nationaal liet de ploeg onnodig te veel punten liggen, Europees stalen de Rotterdammers uiteindelijk de show met de Europese finale in de Conference League nog in het verschiet.

Lees verder na de video

6. Opvallende nivellering

Goed voor de amusementswaarde: de nivellering. Tussen de middenmoot en de ploegen onderin zijn de verschillen in de eindstand veel kleiner dan vorig seizoen. De degradatiestrijd was spannender dan ooit. Bovenin hield PSV de race met Ajax aanzienlijk langer vol dan vorig seizoen.

De marge van zestien punten slonk op de slotdag naar slechts twee. PSV pakte negen punten meer dan vorig seizoen (van 72 naar 81), Ajax juist veel minder: van 88 naar 82. Het Feyenoord van Dick Advocaat eindigde vorig jaar 29 punten achter Ajax, dat zijn er dit jaar twaalf.

7. Metamorfose topclubs

Ajax en PSV staan voor ingrijpende veranderingen. Ajax zoekt nog een nieuwe technisch directeur, bij PSV volgt vanaf maandag Marcel Brands de vertrokken Toon Gerbrands op als algemeen directeur. Respectievelijk Alfred Schreuder en Ruud van Nistelrooij gaan de succesvolle Erik ten Hag en de eigenzinnige Roger Schmidt als trainers opvolgen.

Vooral bij PSV zal het beleid radicaal wijzigen. Bij beide topclubs gaan veel spelers vertrekken. Bij Ajax: Gravenberch, Mazraoui, Onana, waarschijnlijk ook Tagliafico en mogelijk Antony, Martinez, Haller en Schuurs. Bij PSV: Zahavi, waarschijnlijk ook Gakpo, Götze, Sangaré en mogelijk Mwene en Max. Ook bij Feyenoord is het de vraag of behalve Dessers ook Sinisterra, Malacia en Senesi behouden kunnen blijven. Het wordt een drukke transferzomer.

Lees ook:

Eind goed, al goed, na bewogen seizoen Ajax

Ajax is weer landskampioen, na een 5-0 zege op Heerenveen. Het markeert het einde van het succesvolle tijdperk Ten Hag.