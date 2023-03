Het seizoen van Feyenoord en Ajax samengebald in die ene treffer

In de winnende treffer na 87 minuten en de paar seconden van doodse stilte die daarna in de Johan Cruijff Arena neerdaalden, kwam heel veel samen. In de eerste plaats realiseerden de fans van Ajax zich tijdens die oorverdovende stilte dat het seizoen waarin hun club door een diepe crisis ging waarschijnlijk niet meer goed gemaakt wordt.

Tegelijkertijd bracht het doelpunt Feyenoord op poleposition in de strijd om het kampioenschap en daarmee een Champions League-ticket. Dat de ploeg van Arne Slot wéér toesloeg in de slotfase, is geen toeval meer. Het elftal oogde ook tegen Ajax fitter. Het zware dubbele programma lijkt Feyenoord helemaal niet te deren. “Wij blijven vechten tot het einde”, zei kersvers Oranje-klant Mats Wieffer, die in de tweede helft heerste op het middenveld.

Voorbeeld van mentale veerkracht

De 2-3 was ook het zoveelste voorbeeld van mentale veerkracht, maar vooral ook een logisch gevolg van een tweede helft waarin Feyenoord de aartsrivaal tactisch en technisch aftroefde. In dat tweede bedrijf moet Ajax bij vlagen het gevoel hebben gehad dat Feyenoord de afgelopen decennia zo vaak in de Klassieker had, een gevoel van machteloosheid. Dit keer waren het de Rotterdammers die de bal heel vlotjes lieten rouleren.

Die 2-3 was ook een dramatisch slot dat paste bij het seizoen van Ajax, dat gekenmerkt werd door een Europese afgang, een grotendeels mislukt transferbeleid, veel intern gerommel, het ontslag van een trainer en de heropleving onder John Heitinga. Het doelpunt was óók een passende apotheose van een meeslepend schouwspel in de Arena, met een boeiend scoreverloop en diverse plotwendingen.

De bomen lijken tot de hemel te reiken

Die allesbepalende 2-3 werd ook nog eens ingekopt door Lutsharel Geertruida. Hij symboliseert in zijn eentje al het seizoen waarin voor Feyenoord de bomen tot de hemel lijken te reiken. Geertruida kwam als twaalfjarige jongen uit Rotterdam-Zuid de club binnen en weet als geen ander hoe diep de frustratie in zijn club zat over die lange periode zonder winst in Amsterdam. Op 28 augustus 2005 was dat Feyenoord voor het laatst gelukt (1-2). Geertruida was toen vier jaar.

Orkun Kökcü, een andere clubjongen, werd na de rake kopbal van Geertruida onder medespelers bedolven. De aanvoerder ergerde zich vooraf aan uitspraken uit het Ajax-kamp dat Feyenoord wéér zou verliezen. Dat de hoekschop van Kökcü, bij de eerste paal verlengd door Hancko, leidde tot de 2-3 was ook illustratief voor de staat van Ajax in verdedigend opzicht. Het was al de vijftiende kopgoal die het dit seizoen tegen kreeg.

Beloning voor zijn ontwikkeling

Dat Geertruida ‘m binnenknikte, was een beloning voor zijn ontwikkeling. De verdediger is een van de spelers die onder Slot veel progressie hebben geboekt. Om die reden mag hij zich maandag voor het eerst in Zeist melden bij het Nederlands elftal. Geertruida is niet alleen verdedigend sterk, hij is dat ook opbouwend. Mede dankzij hem was de opbouw van achteruit bij Feyenoord zondag veel beter verzorgd dan bij Ajax. Slot gaf dat later aan als de factor die hét verschil maakte.

Hij vond het niet sjiek om over de opbouw van Ajax te praten, anders had hij wel op het gestuntel van Calvin Bassey gewezen. Het was bijna lachwekkend hoe slecht de balbehandeling en passing van de Nigeriaanse Engelsman ook tegen Feyenoord was. Ajax leek al een verschrikkelijke middag tegemoet te gaan toen Feyenoord na vijf minuten op voorsprong kwam na een fraaie aanval via Oussama Idrissi en Quilindschy Hartman. Diens voorzet op maat werd door Santiago Gimenez in het doel gewerkt, 0-1.

Mentaal duwtje

Ajax herpakte zichzelf snel en kreeg grip op Feyenoord. In de zeventiende minuut werd het gelijk. Bij de 1-1 kopte Edson Alvarez een hoekschop van Steven Berghuis binnen omdat er van de zonedekking bij Feyenoord weinig klopte. Het leek het mentale duwtje dat de thuisploeg blijkbaar nodig had. Nadat Hartman aan rood was ontsnapt en was vervangen door Lopez kwam Ajax op 2-1. Wellenreuther had geen verweer op een zacht schot van Dusan Tadic. De voorsprong was verdiend; Ajax was feller en gevaarlijker.

Terwijl Ajax-trainer Heitinga tevreden was in de rust, nam zijn collega Slot in de andere kleedkamer het woord. Mats Wieffer: “De trainer vond dat we weer onszelf moesten worden.”

Sterk positiespel

Het wedstrijdbeeld kantelde na de rust volledig. Feyenoord werd superieur en bleef dat, met sterk positiespel. Heitinga herkende zijn elftal niet meer. “Is het vertrouwen? Is het angst? Dat het beter moet, is een feit.”

Sebastian Szymanski schoot de 2-2 binnen uit een voorzet van Alireza Jahanbakhsh. Heitinga wisselde aanvallend, maar dat deed Slot ook. In de 84ste minuut had Mohammed Kudus de enige grote kans namens Ajax. Vlak voor de neus van Feyenoord-keeper Wellenreuther faalde hij. Niet veel later zorgde Geertruida ervoor dat de twintigste poging sinds 2005 wel slaagde: Rotterdamse triomf in de hoofdstad. Hoe dat was gevierd in de kleedkamer? Wieffer, nuchter: “Iedereen is blij. Even zingen, springen en toen was het wel weer klaar.”

PSV raakt met gelijkspel in Arnhem achterop in titelstrijd PSV heeft in de Eredivisie de achterstand op koploper Feyenoord zien oplopen naar 8 punten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij kwam in de uitwedstrijd tegen Vitesse niet verder dan 1-1. PSV blijft daardoor op de vierde plaats staan. Xavi Simons zette de Eindhovenaren vroeg in de wedstrijd op voorsprong met zijn dertiende doelpunt van het seizoen. De 19-jarige international van Oranje voert nu samen met Anastasios Douvikas van FC Utrecht de topscorerslijst aan. PSV verzuimde daarna door te drukken. Fábio Silva raakte de buitenkant van de paal en Luuk de Jong tikte de bal van dichtbij over het doel. De thuisclub kwam na een uur spelen op gelijke hoogte. De bal vloog uit een vrije trap via PSV’er Ibrahim Sangaré in het doel. Vitesse heeft nu 24 punten, 3 punten meer dan FC Emmen dat op de zestiende plek in de degradatiezone staat.

