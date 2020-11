Het schema van de Tour de France 2021 is bekend, dit kunnen we verwachten

Een eerste week vol windgevaar en stress, een beperkte klimouverture in de Alpen en bijna antieke beklimmingen in de Pyreneeën. De Tour de France van 2021, over een kleine acht maanden, heeft een klassiek imago, met zelfs behoorlijk wat tijdritkilometers.

Tourbaas Christian Prudhomme presenteerde zondagavond het parcours in een digitale omgeving, waarbij hij op een iets te lage kruk zat en de hele tijd een pen tussen zijn vingers liet ronddraaien. Het was al langer bekend dat hij een start in Brest zou aankondigen, de Franse kustplaats die zich beschikbaar stelde toen Kopenhagen afhaakte. Het wordt een Grand Départ in een fietsgekke regio, in eigen land. Op 26 juni al, omdat de Tour niet de Olympische Spelen in Japan in de weg wil zitten.

De Tour wordt een drieweeks spektakel dat na een aankomst op de Côte de Mûr de Bretagne (gemaakt voor Mathieu van der Poel en de plek waar Tom Dumoulin in 2018 tijd verloor door een slechte fietswissel) via wegen waar de wind altijd waait dwars door het midden van Frankrijk trekt, voor een parcours eerst de Alpen aandoet, alvorens in de Pyreneeën de wedstrijd echt losbarst. Opvallend op het eerste gezicht zijn de twee tijdritten (van 27 kilometer op dag vijf en 31 op de voorlaatste dag, waardoor er voor het eerst sinds 2016 weer meer dan 50 kilometer alleen tegen de klok moet worden gereden.

Een kleine voorspelling

Met slechts drie aankomsten bergop, onder meer op Luz Ardiden en Col du Portet, wordt minder aan de pure klimmers gedacht. In de Alpen krijgt Tignes een goedmakertje met een finish bergop. Daar zorgden modderstromen in 2019 voor een klein inferno, waardoor de etappe naar het skidorp voortijdig moest worden afgebroken.

Ook bijzonder is de dubbele beklimming van de Mont Ventoux op dag elf, waarbij de finish ligt in het aan de voet gelegen Malaucene. Wie erop let, ziet dat de top van de Ventoux anders zal zijn: er zijn werkzaamheden om het huidige hoogste punt minder toegankelijk te maken voor auto’s.

Een kleine voorspelling dan maar? Na de eerste dag, met een finish na 1,5 kilometer bergop (aan 7,5 procent gemiddeld) staat Julian Alaphilippe in het geel, voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Na de Ventoux-etappe is de gele trui voor Primoz Roglic, op zijn hielen gezeten door Egan Bernal. Jumbo-Visma controleert de wedstrijd zoals ze dit jaar deden, maar toch raakt Roglic uiteindelijk het tricot weer kwijt. Weer op de dag voor Parijs, en dit keer aan Remco Evenepoel. En Tom Dumoulin dan? Die wordt uiteindelijk tweede.

