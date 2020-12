Het schaatstoernooi is belangrijk, maar is het ijs in Thialf wel goed?

Wie plaatst zich voor wat?

Een schaatstoernooi tussen Kerst en Oudjaar is bijna traditiegetrouw het toetje van een sportjaar. Dit keer wordt het door corona in een leeg Thialf gehouden. Er zijn geen titels te behalen, wel kunnen deelnemers zich plaatsen voor de belangrijke toernooien van na de jaarwisseling: het EK allround en sprint, twee wereldbekerwedstrijden en het WK afstanden. Al die wedstrijden worden overigens vanwege corona allemaal in Heerenveen verreden, waar een ‘schaatsbubbel’ wordt gecreëerd.

Waar op te letten?

Het ijs. Dat ligt er volgens de schaatsers helemaal niet goed bij. Het is het gevolg van een moeilijk jaar dat Thialf als ijsstadion heeft gehad. Er is een groot financieel tekort en sinds de ijshal niet meer over ijsmeester Beert Boomsma beschikt (hij stopte na de zomerse reorganisatie), klagen schaatsers over de ijskwaliteit.

Sven Kramer uit zich als een van de felste, zo ook woensdag, tijdens het laatste persmoment voor het toernooi. Hoewel hij dat niet wilde, liet hij zich toch weer gaan toen hem werd gevraagd naar de ijskwaliteit. Kramer zei geen boodschap te hebben aan een opmerking als ‘we hebben geen bezetting’. “Ik ben er om hard te schaatsen. In Thialf is alles weggesaneerd. Ze hebben er nog één job en dat is goed ijs maken. Daar wordt meer dan genoeg voor betaald. Daarom mogen we een zekere kwaliteitseis neerleggen.’’

Is er dan helemaal geen kans op snelle tijden?

O, zeker wel. Vorig weekend nog werd bij een trainingswedstrijd door zowel Sven Kramer als Patrick Roest onder het officiële wereldrecord op de drie kilometer gereden. De tijden werden niet als records erkend, maar gaven wel een indicatie van vorm én van ijskwaliteit. Daar kon ook Kramer woensdag niet omheen: “Het ijs wordt langzaam beter, maar het moet nog constant worden.”

Wie is er kansrijk?

Een referentiepunt is het NK sprint en het NK allround van eind november. Femke Kok, Jutta Leerdam, Hein Otterspeer, Patrick Roest, Antoinette de Jong: ze waren allen goed. Maar iemand als Kramer zelf, die moet zich toch nog laten zien. Hij reed voor het laatst op 30 oktober een officiële wedstrijd. “Natuurlijk heb ik naar dit toernooi gepiekt”, zei hij. “Dat moet ook wel. Het niveau is zo hoog, dat ik me iets langer doortrainen niet kan permitteren.”

Hoe zijn de schaatsers met corona omgegaan?

Voor de schaatsers was het een jaar op twee sporen. Enerzijds was daar het leven in een topsportwereld, waarin de eerste helft van het huidige seizoen door corona in rook opging. Enkele schaatsers liepen zelf het virus op, zoals Michelle de Jong en Kjeld Nuis.

Anderzijds was daar voor iedereen de persoonlijke situatie, waar, ondanks het virus, mooie dingen gebeurden. Antoinette de Jong plaatste dinsdag nog een terugblik van 2020 op haar sociale media. Met een huwelijksaanzoek, het aankopen van haar ouderlijk huis en het in huis nemen van een hondje was het jaar toch zeer bijzonder geweest, schreef ze. Maar voor het einde van het jaar ligt de focus weer op het schaatsen, liet ze weten.

