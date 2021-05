Het roze behoort deze Giro aan niemand anders dan Egan Bernal

Roze zit Egan Bernal als gegoten dit jaar. De jonge Colombiaan, die terugkomt na een jaar van fysieke klachten, bewees dit pinksterweekend dat hij oppermachtig is in de Giro. Maar twee dagen nadat hij zijn roze leiderstrui glans had kunnen geven op de gevreesde Monte Zoncolan, bleef het tricot maandag bijna de hele dag verborgen onder een zwarte regenjas. Desondanks won hij in Cortina d’Ampezzo de zestiende etappe. Het was zijn tweede etappe deze Giro, solo dit keer, na een demarrage op de besneeuwde Passo Giau.

Net als in zoveel dagen deze Giro was maandag vooral grijs. De hele dag reden renners door de regen of door laaghangende wolken. Het was neerslag die op de toppen van de hoge beklimmingen, de Passo Fedaia en de Passo Pordoi (die laatste was op ruim 2200 meter hoogte het dak van de Giro) zou veranderen in ijswater, zo was de verwachting. Zondagavond slopen de woorden ‘afgelasten’ en ‘inkorten’ de berichtgeving al binnen.

Maandagochtend werd een eerste oplossing gecommuniceerd. De organisatie gaf de renners een half uur extra om op tijd te finishen, ook omdat men de koninginnenrit door wilde laten gaan. Later werd een voor de renners veiligere keuze gemaakt: twee lastige beklimmingen en vooral de gevaarlijke afdalingen schrappen, waardoor alleen de Passo Giau op gereden moest worden. De etappe werd er minder lastig door, minder lang ook (155 tegen 212 kilometer), maar ook de Giau was een beklimming waar de sneeuw in grote hopen langs de weg lag.

Onverstoorbaar

Waar anderen bezweken in de kou en door de regen, onder meer George Bennett in de eerste week al en maandag ook Simon Yates, lijkt Bernal onverstoorbaar door te fietsen. Als een van de weinigen reed hij ook nog zonder beenstukken rond. “Een harde race betekent een harde instelling”, aldus Bernal. “Die had ik vandaag.”

Bergop is berekenend fietsen nog niet aan de orde. Een groot deel van zijn voorsprong pakte Bernal in de laatste vijf kilometer bergop, kilometers die hij solo reed juist omdat hij relatief vroeg in de beklimming was gedemarreerd. Achter hem viel het peloton in stukken uiteen. Het gaf aan dat het inkorten van de wedstrijd een verstandige beslissing was geweest. “Ik wilde iets speciaals doen vandaag”, vertelde Bernal na afloop. Later zou hij aangeven dat hij liever nog de ‘normale’ rit had gereden, om zo ‘meer show’ te kunnen geven.

Helaas voor Bernal was het weliswaar een speciale zege, maar tegelijk zijn mooiste zege die niemand zag. Door het slechte weer kon het vliegtuig dat de verbinding regelt niet opstijgen, waardoor een flink deel van de etappe via het 4g-internetnetwerk moest worden uitgezonden. Maar juist op de belangrijkste plekken van de wedstrijd, bijvoorbeeld op de Giau, bleek dat er nog niet te zijn. Alleen via een paar Instagram-filmpjes van spaarzame supporters op de top was nog een glimp van de renners op te vangen.

Gladde keitjes

Ook die beelden toonden aan dat Bernal veruit de sterkste is in deze drieweekse. Zijn voorsprong in het klassement is al gegroeid naar 2.24 minuut op Damiano Caruso. Hugh Carthy, de nummer drie, heeft 3.40 minuut achterstand.

Bernal is zo vol vertrouwen dat hij aan de finish op gladde keitjes nog zijn regenjack uitdeed en zo de trui kon tonen die hem alleen deze Giro toebehoort: het roze. “Je wint niet altijd met de roze trui aan. Ik wilde uit respect het roze laten zien.” Hij verkreeg er, zeker bij de Italianen, nog wat extra welwillendheid door.

