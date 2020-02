‘Het racisme stopt, of wij stoppen’

De aanvoerder van RKC Waalwijk herhaalt het zaterdagavond laat een keer of vier: hij is blij. En nee, dat heeft niets te maken met de geleverde prestatie van RKC, want het degradatieduel met PEC Zwolle eindigt in een bloedeloze 0-0, maar wel met nieuws van eerder die dag.

De Nederlandse regering en voetbalbond KNVB trekken de komende drie jaar 14 miljoen euro uit voor een ‘aanvalsplan’, dat zich richt op het voorkomen, handhaven en signaleren van racisme en andere discriminatie in het voetbal. Mario Bilate, zoon van een Russische moeder en een Ethiopische vader: “Ik ben blij dat er ein-de-lijk iets aan wordt gedaan”, zegt hij, nog zwetend van de wedstrijd. “Als ik eerlijk ben, heb ik het gevoel gehad dat er de laatste jaren nooit passende straffen zijn uitgedeeld. Ik kan me nog het incident herinneren bij FC Den Bosch in 2013 rond AZ-speler Jozy Altidore, waarvoor de club een boete kreeg van 10.000 euro. Dat is een lachertje.”

Bilate ziet vaak dezelfde mechanismes ontstaan na een incident, zegt de spits, terwijl hij de tape van zijn polsen wikkelt. “Als zoiets gebeurt, hebben we het er de eerste week uitvoerig over en staan de kranten er vol mee, maar langzamerhand verdwijnt het richting de doofpot”, ervaart hij.

Je doet een sjaaltje voor je mond

De oud-speler van Sparta, Dundee United, FC Den Bosch en FC Emmen hoopt dat het geld gebruikt wordt om overal camera’s op te hangen in de stadions. “Racisme volledig verbannen”, weet Bilate, “uit stadions is bijna onmogelijk. Een supporter kan het altijd wel omzeilen, want je doet een sjaaltje voor je mond en bewijs dan maar eens dat je iets hebt gezegd, maar als er camera’s op je gericht zijn en je riskeert en levenslang stadionverbod, dan denk je wel twee keer na voor je iets roept.”

Bilate (28) las vorige week een artikel in Trouw waarin Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, zijn zorgen uitsprak over racisme in het Nederlandse voetbal. Uit een enquête van de VVCS, gehouden onder aanvoerders in het betaalde voetbal, bleek dat racistische spreekkoren veel vaker voorkomen dan bekend is. “Het gebeurt veel meer dan wij ons voor kunnen stellen”, knikt Bilate. “Ik maak het zeker een paar keer per jaar mee. Als een bal uitgaat en ik sta bij de zijlijn, dan hoor ik opmerkingen over mijn huidskleur. De meest beledigende dingen krijg ik naar mijn hoofd. Soms, als we uit spelen tegen bepaalde clubs, zitten we vooraf met wat donkere jongens bij elkaar en dan weten we: het zal vandaag wel weer zo ver zijn. Ik kan het redelijk van mij afzetten. Meestal is het: ene oor in, andere oor uit, maar soms blijft het iets meer hangen.”

Of er protocollen zijn bij RKC? Bilate, dit seizoen captain bij de Waalwijkers, schudt zijn hoofd in de hoofdingang van het Mandemakers-stadion. “We hebben het er nog niet echt over gehad”, zegt hij. “Maar laat ik het zo zeggen: mocht ik aanvoerder zijn en horen dat een van mijn spelers racistisch wordt bejegend, of ikzelf, dan zal ik daar zeker melding van maken bij de scheidsrechter. Mocht het dan aanhouden, dan lopen we gewoon van het veld af. Dat zou mijn natuurlijke reactie zijn.” Van het veld aflopen is het meest krachtige statement, meent Bilate. “Want daarmee geef je aan: dit tolereren wij niet. Of het stopt, of wij stoppen.”

