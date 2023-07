Het publiek zorgt voor hoofdbrekens in de Tour, en andere conclusies

Het hele jaar offer je je op, je mist je familie, en dan heb je in de Tour het idee dat je er niet hoort omdat de anderen zo goed zijn. De woorden van Matej Mohoric vatten vrijdag de essentie van het wielrennen van deze tijd samen. Niet alleen zijn er veel opofferingen nodig om het benodigde niveau te bereiken, datzelfde niveau is hoger dan ooit.

1. Historisch hoog niveau, met twee uitschieters

Meer dan ooit zaten de etappes vol actie, van begin tot eind. En het hele peloton voelde zich bovendien de afgelopen weken als Mohoric als Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar weer gingen aanzetten. Dat tweetal gaat voor de tweestrijd van de komende jaren zorgen, als ze tenminste fit blijven.

Vingegaard als speerpunt van een uitgedachte strategie, die met drie hoogtestages naar de Tour toewerkte en de Tour als een drieweeks geheel ziet. Uitdager Pogacar die in het seizoen meer de speelsheid propageert en in de Tour gerust per dag kan kijken of hij voor een ritzege wil rijden die dag. “Dat is wie ik ben.”

Toch moet Pogacar in de toekomst ook meer kiezen voor de Tour, als hij tenminste Vingegaard wil verslaan. Want ook Pogacar kan alleen op talent niet winnen.

2. Het publiek zorgt voor hoofdbrekens

Het publiek was een steun in de rug en een irritatiefactor tegelijk. Vanwege het publiek strandde een aanval van Pogacar op de Joux-Plane, omdat motoren niet snel genoeg aan de kant konden. En op de Col de la Loze vond een opstopping plaats, waardoor Vingegaard voet aan de grond moest zetten. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou zei dat de Tour een antwoord moet vinden op een nieuw soort publiek, met minder normen en waarden voor de koers.

Gouvenou zei zich tijdens de koers enigszins overvallen te voelen, tegen persbureau AFP. Hij weet het gedrag aan het ‘Netflix-effect’, nu de Tour voor het eerst figureert in een speciale serie. Maar hij constateerde ook dat niet één punt meer moeilijk is, als de Mont Ventoux of de Alpe d’Huez. “Het is nu overal hectisch.” Gouvenou wil in ieder geval kijken naar het aantal auto’s in de koers.

Maar tegelijk zorgde het publiek voor de zo nodige sfeer en beelden waardoor het wielrennen zo in de armen wordt gesloten. Een speciale bocht op de Petit Ballon stond zaterdag vol met duizenden fans van Thibaut Pinot, de geliefde Fransman die er zijn laatste bergrit in de Tour reed. Op Google Maps is het inmiddels een ‘officiële’ plek van verering. Volgens de renners is het publiek nog steeds het mooist wat je als wielrenner kunt meemaken. Als ze zich tenminste gedraagt.

3. Wout Poels is de Nederlandse uitschieter

De Nederlanders in de Tour boekten niet veel resultaat, op één grote uitspatting na. Wout Poels imponeerde op de flanken van de Mont Blanc. Het was een bijzondere ritzege voor de 35-jarige klimmer. Zijn leven ‘is toch wel een beetje veranderd’, zei hij na de zege.

De sprinters kwamen er moeilijk aan te pas. Fabio Jakobsen viel in de vierde etappe en moest emotioneel opgeven. Dylan Groenewegen kwam wel in de buurt, maar werd in zijn enige échte kans voorbij gevlogen door Jasper Philipsen, die vier etappes won. Lars van den Berg en Pascal Eenkhoorn lieten zich bij hun debuut zien in kopgroepen. Die laatste werd nog wel tweede, na Kasper Asgreen.

En misschien wel de opvallendste niet-succesvolle naam was Mathieu van der Poel, die zich bijna twee weken niet al te fit voelde, aan de antibiotica zat en vooral werkte voor Philipsen. Toch bleef Van der Poel in de Tour, omdat uitrijden hem sterker maakt, verwacht hij.

De andere Nederlanders bleven relatief in de knechtenrol. Wilco Kelderman en Dylan van Baarle zaten in de winnende ploeg. Een nieuwe Nederlandse Tourwinnaar lijkt nog ver weg. Dat gaat in golfbewegingen, aldus Poels. Maar er dient zich vooralsnog geen nieuwe Nederlandse kopman aan.

