Het probleem van matchfixing in het voetbal is nog veel groter dan gedacht

Het is een welhaast terloopse opmerking, ergens halverwege de documentaire ‘Fixed’ die maandagavond in Amsterdam in première is gegaan. In de reconstructie van de voetbalinterland uit 2010 tussen Bahrein en Togo, zeg maar de moeder aller verkochte wedstrijden, is het woord aan Wilson Raj Perumal, de meest beruchte matchfixer in het wereldwijde voetbal.

Hoeveel hij als organisator van dat treffen uiteindelijk in het illegale gokcircuit heeft verdiend aan die schertsvertoning? Togo stelde een veredeld vriendenteam op en de eindstand kwam dankzij de eveneens uit Togo afkomstige scheidsrechter Ibrahim Chaibou met veel kunst- en vliegwerk inderdaad keurig uit op de afgesproken 3-0. Opbrengst voor Perumal? “Ik denk een half miljoen euro.”

Pistool tegen het hoofd

Beter kan niet worden geïllustreerd hoe immens het probleem van matchfixing is, zegt Theo van Seggelen (65). In de dertig jaar dat hij als voorzitter van belangenvereniging FIFPro opkwam voor zo’n 65.000 profvoetballers wereldwijd stuitte hij op meer criminaliteit dan hij ooit kon bevroeden. Verhalen te over, al noemt Van Seggelen geen namen. Daarvoor is zijn leven hem te lief.

Theo van Seggelen. Beeld ANP

Het meest schrijnende geval ooit? Van Seggelen: “Dat was een heel groot Servisch talent dat ooit bij me aanklopte. Daags voor een uitwedstrijd werd hij in het spelershotel opgewacht door een bende die hem in een auto zette en rondjes door de stad reed. Hij kreeg zijn vrouw aan de telefoon. Die zat thuis, met naast haar op de bank een crimineel die een pistool tegen haar hoofd hield. Of hij tijdens de wedstrijd de bal maar even in eigen doel wilde schieten. Door met zijn verhaal naar buiten te treden, werd hij dubbel gestraft. Niet alleen kreeg hij vanwege het meewerken aan matchfixing een schorsing opgelegd door de Servische bond, in eigen land was er ook nog eens geen enkele club die hem ooit nog onder contract wilde nemen.”

3.000.000.000.000 dollar

Het gebrek aan bescherming van spelers is de kern van het probleem, zegt Van Seggelen. “Als blijkt dat een voetballer niet heeft gemeld dat hij is benaderd door matchfixers en daarop wordt betrapt, kan hij door Uefa of Fifa voor vier jaar worden geschorst. Terwijl er bij die bonden nergens een officieel loket is waar zo’n speler zich bij misstanden kan melden. In het Griekse voetbal staat meer dan dertig procent van alle spelers in contact met matchfixers, blijkt uit een officieel rapport dat Uefa noch Fifa in ontvangst wenst te nemen. Gelukkig is de Europese opsporingsinstantie Europol inmiddels wel geïnteresseerd.”

Met matchfixing en de daaraan gelieerde illegale gokmarkt is jaarlijks naar schatting een bedrag van zo’n 3.000.000.000.000 dollar gemoeid. Na de Zuid-Amerikaanse cocaïnehandel is het daarmee de grootste ondergrondse economie ter wereld. In Azië (met name China) en Rusland wordEN er volgens Van Seggelen dagelijks honderden miljoenen ingezet op wedstrijden. Naast eind- en ruststanden gaat het daarbij om het aantal inworpen, de minuten waarin gescoord wordt, het aantal keer dat de bal buiten de lijnen wordt geschoten en de vraag welke speler de bal achter zijn eigen keeper werkt. “Je kunt het zo gek niet bedenken of er kan op worden gegokt.”

Red button

Vanwege de ongekende mogelijkheid tot beïnvloeding zijn clubs als Honka Akatemia en Oulun Luistinseura uit de Finse derde divisie of Negeri Sembilan en Kuching City FC uit de lagere regionen van het Maleisische voetbal voor matchfixers bijzonder interessant. Toch beperkt matchfixing zich volgens Van Seggelen allang niet meer louter tot de kelders van het mondiale voetbal. “Ook voorzitters van grote clubs die in de Champions League spelen behoren tot de clan van matchfixers.”

Schoorvoetend onderkent de Fifa inmiddels het probleem, bemerkt Van Seggelen. De wereldbond experimenteert sinds kort met een zogeheten red button, waar spelers aangifte kunnen doen van poging tot fraude en afpersing door matchfixers. Voorzitter Gianni Infantino heeft gezegd dat hij het probleem gaat tackelen. Van Seggelen: “De situatie loopt zo volstrekt uit de hand dat er mensenlevens mee zijn gemoeid.”

